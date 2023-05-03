Узбекхим возглавил Тимур Мухамеджанов

19:44 04.05.2023

Тимур Мухамеджанов возглавил "Узкимесаноат"

Компанию "Узкимесаноат" возглавил Тимур Мухамеджанов, ранее работавший директором предприятия "Узкимеимпэкс".



Тимур Расулович Мухамеджанов назначен председателем правления акционерного общества "Узкимесаноат", сообщила пресс-служба компании.



Ранее он работал директором предприятия "Узкимеимпэкс".



С января 2020 года "Узкимесаноат" возглавлял Журабек Мирзамахмудов, который в сентябре 2022 года назначен вице-премьером и министром энергетики.