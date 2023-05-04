Опасаясь ракеты возмездия? Зеленский спрятался в Европе

19:49 04.05.2023

Зеленскому придется вернуться в Киев



Обстановка вокруг европейского турне президента Украины накалилась из-за атаки дронов на Кремль

Наталья Приходко

04.05.2023

Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министрами Нидерландов Марком Рютте и Бельгии Александром де Кроо.

После Финляндии президент Украины Владимир Зеленский посетил с визитом Нидерланды. В своем выступлении в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге он, в частности, высказался против гибридного иммунитета для военных преступников и против гибридного мира. По мнению экспертов, для украинского лидера было важно поддержать общий конфронтационный настрой, чтобы исключить вероятность мирных переговоров с РФ. Этому поспособствовала и осуществленная накануне атака дронов на Кремль. Однако в результате Москва может отозвать ранее данное обещание по безопасности самого Зеленского. И далее при всем обилии планов по новым поездкам ему придется вернуться в Киев.



В ходе первого своего визита в Нидерланды в статусе президента Украины Владимир Зеленский также выступил в четверг в Международном уголовном суде в Гааге. "Мы все хотим видеть здесь, в Гааге, другого Владимира, того, кто заслуживает наказания за свои преступные действия. Я уверен, что это произойдет, когда мы победим", – озвучил Зеленский в своем выступлении в МУС тут же растиражированную СМИ фразу, которая запрограммированно была встречена аплодисментами собравшихся. Также украинский лидер подчеркнул, что его страна не может допустить как гибридного иммунитета для военных преступников, так и гибридного мира, приостановив боевые действия на фронте. "Только надежный мир, настоящий мир, настоящая свобода, настоящая справедливость. Это именно то, что нам нужно сейчас", – сказал Зеленский.



До этого он, по информации пресс-секретаря президента Сергея Никифорова, уже встретился с главами Сената и Палаты представителей Яном Брауном и Верой Бергкамп. А также выступил перед парламентом страны с "впечатляющей", по оценке журналистов, речью. Хотя ее и не транслировали в онлайн-режиме, не преминули отметить при этом киевские СМИ. Далее у президента Украины планировалась встреча с руководством МУС и трехсторонние переговоры с премьер-министрами Нидерландов Марком Рютте и Бельгии Александром де Кроо. Помимо этого в графике визита значилась аудиенция у короля Виллема-Александера и посещение базы Военно-воздушных сил Нидерландов.



Напомним, в среду Зеленский также побывал с неожиданным визитом в Финляндии. И там встретился с финским коллегой Саули Ниинисте, который затем провел североукраинский саммит с участием премьер-министров Швеции, Норвегии, Дании и Исландии. Наряду с прочим участники саммита обсудили дальнейшую поддержку Киева в военном конфликте с РФ. Тогда как далее на 13–14 мая, по сообщению немецкого издания Bild, намечалась поездка президента Украины в Германию, где помимо переговоров с немецким канцлером Олафом Шольцем и президентом страны Франк-Вальтером Штайнмайером предполагалась поездка в Аахен с вручением украинскому гостю премии имени Карла Великого.



Правда, немецкий визит оказался под угрозой срыва. Как сообщили киевские СМИ со ссылкой на источники, близкие к правительству, в Киеве "настолько раздражены" произошедшей утечкой информации о предстоящей поездке в Германию, что ответственные лица рассматривают возможность ее отмены. Тем более что утечка касалась "очень чувствительной информации по вопросам безопасности", которая могла быть опубликована намеренно.



Внимание к вопросам безопасности, несомненно, дополнительно обострилось из-за нашумевших сообщений об осуществленной 3 мая атаке дронов на Кремль. В Москве это сочли террористической акцией и покушением на президента РФ, обвинив в происшедшем Украину. Также здесь заявили, что оставляют за собой "право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитают нужным". В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии для журналистов назвал смехотворными попытки Киева и Вашингтона "откреститься от атаки". И также подчеркнул, что Украина не могла принять соответствующее решение без участия США. "Такие решения: определение целей, средств и т.д., это все диктуется Киеву из Вашингтона. И нам это хорошо известно", – констатировал Песков. И уточнил, что Россия считает украинские силы причастными к нападению на основании данных спецслужб.



Сам Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции в Хельсинки отверг причастность Киева к инциденту. "Мы не атакуем ни Путина, ни Москву. Мы боремся на собственной территории, защищаем свои деревни и города. Нам оружия не хватает даже для этого", – аргументировал украинский президент. Но его слова фактически опроверг киевский военный эксперт, руководитель программ безопасности центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук. По его определению, взрывы на военных и инфраструктурных объектах России являются важным этапом подготовки к обещанному контрнаступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он также напомнил, что несколько месяцев назад в "Укроборонпроме" информировали о проведении испытаний беспилотных летательных аппаратов, барражирующих ударных боеприпасов с дальностью полета до 1000 км. "Видимо, испытания продолжаются", – отметил Лакийчук. И подтвердил целесообразность испытания беспилотников не на полигонах, а "в условиях, приближенных к реальности".



В подобных обстоятельствах некоторые наблюдатели уже заподозрили у президента Зеленского желание попытаться "спрятаться" в европейских странах в связи с атакой дронов на Кремль. На вопрос "НГ", насколько может быть связано европейское турне украинского лидера с упомянутой атакой, зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков заметил, что, очевидно, все скоординировано. "Эта атака была предпринята, чтобы спровоцировать Россию на какие-то жесткие ответные действия. Предполагалось, что в создавшихся условиях Зеленский как минимум добьется договоренностей о дополнительном вооружении в ходе своей поездки и как максимум – подключения НАТО к военному конфликту с РФ", – рассказал Сивков.



Тогда как ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев в комментарии для "НГ" подчеркнул, что выделение новой военной помощи обусловлено не столько визитами Владимира Зеленского, сколько планами НАТО по дальнейшей поддержке Украины. При этом для украинского президента важно, чтобы за рубежом не забыли про него самого и чтобы тема Украины держалась в топе новостей в американских и европейских СМИ. А что до обсуждаемой атаки дронов, то Зеленский, конечно, о ней знал. Одна из главных его задач сегодня – не допустить сползания общей ситуации к переговорам. Для этого следует поддерживать такой уровень конфронтации, который исключил бы готовность России к возобновлению переговорного процесса. Ведь если бы вдруг он начался, конкуренты команды Зеленского в Киеве тут же спросили бы, как вообще было возможно вновь начать прерванный в апреле прошлого года диалог с представителями РФ – на худших условиях.



Но теперь, исходя из последних заявлений Москвы, продолжил Силаев, может возникнуть впечатление, что обещание относительно личной безопасности Владимира Зеленского, данное ранее президентом РФ Владимиром Путиным в разговоре с бывшим премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом (о котором тот рассказал в феврале текущего года), может быть пересмотрено. "Хотя я не думаю, что это произойдет одномоментно и обязательно произойдет. Даже для стран, находящихся в состоянии вооруженного конфликта, атака на первых лиц представляется делом, выходящим далеко за рамки принятых норм. Так или иначе теперь у украинского президента действительно могли появиться основания, чтобы поехать по миру. И вернуться в Киев для него окажется сложнее. Однако он не сможет, разумеется, оставаться вечным странником", – резюмировал ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО. И в связи с этим напомнил о появившихся уже затруднениях с визитом в Германию.



На таком фоне также возникли предположения и о возможности поездки Владимира Зеленского на коронацию британского короля Карла III в Вестминстерском аббатстве 6 мая. К слову, в Лондоне он уже побывал в феврале этого года. И тогда встретился не только с премьер-министром Риши Сунаком, но и с королем Великобритании Карлом III, а также выступил перед членами парламента.