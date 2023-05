The Hill: за 78 лет США не выиграли ни одной войны ни у себя дома, ни за границей

00:15 05.05.2023

Нездоровая страсть Америки к войне превращает вызовы в конфликты

США после Второй мировой воевали за границей столько, сколько ни одна другая страна мира, пишет The Hill. Помимо этого, они объявляли войны и у себя в стране: с наркотиками, преступностью, терроризмом, болезнями и нелегальной иммиграцией. Но не выиграли ни одной.



Харлан Ульман (Harlan Ullman)



Америка и американцы очарованы войной - и явлением, и даже самим словом. Иначе она бы не была у всех на устах.



Хотя в последний раз Америка официально объявила войну на следующий день после нападения Японии на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года, с тех пор столько не воевала ни одна другая страна мира: ни Советский Союз, ни Россия, ни Китай. Вьетнам, Афганистан и Ирак (дважды) - все они начинались с резолюций или разрешений на применение силы.



Так называемая "война с терроризмом" продолжается и поныне. Барабаны войны бьют по Тайваню из-за возможного китайского вторжения. Американские адмиралы и генералы не пророчат войну с Китаем, но якобы к ней готовятся. И их оценку, похоже, разделяют обе палаты Конгресса. А специальный комитет Палаты представителей по стратегическому соперничеству с Китайской Народной Республикой (КНР) даже смоделировал конфликт из-за Тайваня. Вспомните, когда такое случалось в последний раз?



США не жалеют сил и на меньшие дела: от Кубинского ракетного кризиса до неудавшегося рейда по освобождению заложников в Иране, вторжения в Гренаду, захвата панамского президента Мануэля Норьеги, свержения Муаммара Каддафи и расправы над Усамой бен Ладеном. Возможно, это одна из причин, почему компьютерные игры о войне - например, та же Call of Duty - приносят многомиллиардные барыши.



Целая вереница президентов бравировала военными метафорами на публику. Линдон Джонсон объявил войну бедности. Сколько войн с наркотиками, преступностью, терроризмом, болезнями и нелегальной иммиграцией мы начали? Давайте еще вспомним ее "нравственный аналог", по выражению Джимми Картера, - борьбу с энергопотреблением. И сколько мы выиграли? А во сколько они нам обошлись?



Дональд Трамп ни о каких войнах не рассуждал. Но угрожал Северной Корее и ее лидеру Ким Чен Ыну "пламенем и яростью", после чего взял и "влюбился" в диктатора. Другое дело президент Джо Байден. Он утверждает, что главный конфликт нашего времени (то есть фактически эрзац войны) развернулся между демократией и самодержавием.



Интересно спросить: а почему другие страны никаких войн не объявляют - ни за границей, ни у себя дома? Даже в самых жестких спорах о Брексите его сторонники не призывали к войне с Европейским союзом. Остается лишь гадать, как бы в таком положении повели себя США.



Что же отличает Америку и сохранится ли эта тенденция в будущем?



Слово "война" подразумевает острый кризис и безотлагательность. А в кризис проще мобилизовать политическую поддержку. В войну можно говорить простыми предложениями, которые затем покажутся афоризмами и непреложными истинами. И потом: кто вообще воспротивится войне с наркотиками, преступностью, терроризмом - или чем там еще? В этом-то и кроется двойная опасность войн внутренних и внешних. Во-первых, простота нередко приводит к поспешным, плохо продуманным и бесхитростным шагам.



Второе же и вовсе практически гарантирует провал: это незнание и непонимание войны, которую сам же и затеял. Пример тому - война с бедностью. За почти шесть десятилетий с ее начала в 1965 году правительство США потратило порядка 22 триллионов долларов. Однако уровень бедности при этом почти не изменился.



Война с наркотиками обошлась несколько дешевле. За последние полвека на нее ушел примерно триллион долларов. Но наркотики легализуются, а употребление запрещенных препаратов все равно растет. И с 2000 года количество смертей от передозировки увеличилось впятеро: только в прошлом году от нее скончалось 106 000 человек.



Как я уже писал, ошибочные и поспешные суждения не раз приводили нас к войне и ненужному применению силы, и самые прискорбные тому примеры - это Вьетнам, вторая война в Ираке и Афганистан. Но даже в Гренаду в 1983 году администрация Рейгана вторглась под тем благовидным предлогом, чтобы защитить американских студентов медицинского факультета в Университете Сент-Джорджес, хотя даже по словам командующего операциями вице-адмирала Джозефа Меткалфа им ничегошеньки не угрожало. Настоящая же причина заключалась в том, чтобы помешать кубинцам построить взлетно-посадочную полосу, которой предположительно мог воспользоваться Советский Союз. Однако строительство вела британская фирма на деньги Лондона, и делалось это ради роста туризма. Просто капиталисты до мозга костей – компания Plessey PLC – наняла для этого самых дешевых работников - кубинцев.



Урок ясен. Не кричите "Волки, волки!", пока не убедитесь, что это действительно они. И не объявляйте войну - будь то дома или за границей - если не уверены, что кризис и впрямь нешуточный. А иначе мы прекрасно знаем, чем кончится это кино.



Харлан Ульман - доктор философии, старший советник Атлантического совета в Вашингтоне, округ Колумбия, главный автор доктрины "Шок и трепет".