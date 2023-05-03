Откроет ли Грузия "второй фронт" против России, - Т.Бордачев

00:19 05.05.2023 Откроет ли Грузия "второй фронт" против России



Тимофей Бордачев

Программный директор клуба "Валдай"



Грузия приняла решение не отправлять своих военных для участия в очередных учениях НАТО. Немногим ранее Европейский союз сообщил, что пока не будет предоставлять этой стране статуса страны-кандидата на вступление в блок по причине того, что Грузия не присоединяется к санкциям против России.



За последний год наша южная соседка заслужила уже немало критики со стороны своих партнеров на Западе. В основном за то, что пытается идти своим курсом, который не полностью отвечает желанию Вашингтона и Брюсселя бросить эту страну в топку своей геополитической игры против России. А это является серьезным "преступлением" по меркам общения Запада с малыми странами и народами на российской периферии.



Нужно понимать, что поведение грузинских властей не является продуктом их особых симпатий к России. Этого там, видимо, нет и в помине. Да и среди грузинского населения мы в целом не особенно популярны. Не случайно там настолько комфортно себя чувствуют многие покинувшие нас за последний год соотечественники.



Скорее можно предположить, что конфликт Тбилиси и Запада является показателем того, насколько незамысловатым стало отношение США и Европы к союзникам на пространстве бывшего СССР. Сейчас оно совершенно лишилось нюансов и состоит в простом требовании лояльности, даже если она станет самоубийственной для целых государств. По этому пути пошла Украина, туда же склоняются власти Молдавии – на этот путь Вашингтон и Брюссель пытаются столкнуть всех, до кого они могут дотянуться. Но в данном случае большого успеха добиться у них пока не получается. И рискну предположить, что если не случится радикальных решений, то не получится ничего и в будущем.



Грузия представляет собой уникальный пример постепенного движения в сторону того суверенитета, который полностью устраивает ее соседей. В его основе может быть следование национальным интересам и адекватный взгляд на политическую карту мира. Такому поведению способствуют геополитическое положение и недавний исторический опыт. Но одновременно игра грузинских властей является исключительно рискованной и заставляет их по-настоящему балансировать между Россией и Западом.



О стремлении проводить подобную политику говорят власти нескольких стран бывшего СССР, включая формально союзнические нам Армению, Казахстан и Азербайджан. Вместе с тем ни одна из них не находится в настолько сложном положении, как Грузия. И если для Астаны или Баку разговоры о многовекторности – это только игра словами, за которой не стоит реального выбора, то в случае с Тбилиси цена ошибки может оказаться трагической для судьбы всей грузинской нации. Один неверный шаг – и все рухнет. Но в том случае, если Грузия сможет пройти своей рискованной дорогой к подлинной самостоятельности, то она со временем может стать для России очень хорошим соседом.



Успеху способствует целый ряд обстоятельств. Во-первых, Грузия маленькая по территории и численности населения страна, в которой проживает всего около четырех миллионов человек. Поэтому в современных обстоятельствах, в эпоху "больших войн", она не представляет собой для Запада такого интереса, как это было с огромной Украиной, и может, в случае обрушения там политической системы, оказаться в ситуации с Казахстаном. Человеческие ресурсы Грузии явно недостаточны для того, чтобы создать для России действительно серьезные проблемы. Во-вторых, географическое положение Грузии также не способствует превращению ее в очередную базу для антироссийской военной кампании. Это, конечно, не Центральная Азия, зажатая между Россией, Китаем и Ираном, но уж точно не Прибалтика, Украина или Молдавия. Логистические решения в данном случае были бы слишком рискованными для НАТО, а рисковать наши противники на Западе совершенно не любят. Другими словами, объективные факторы против того, чтобы Грузия стала очередным "пушечным мясом" Запада.



Но еще более важным является недавний исторический опыт и уроки, которые в Грузии пытаются из него извлекать. После распада СССР эта страна, наверное, раньше всех оказалась в конфликтных отношениях с Россией. Националистические чувства там были очень сильны, а горячий южный темперамент приводил к совершенно необдуманным решениям. 30 лет назад грузинам "повезло" привести к власти радикальных представителей творческой интеллигенции, благодаря которым несколько лет шла вялотекущая гражданская война, а Абхазия и Южная Осетия вовсе добились фактической независимости. Именно это позволяет сейчас некоторым коллегам из числа грузинских интеллектуалов говорить: "любые возможные глупости мы сделали раньше всех в СССР".



Десять лет руководства бывшего министра иностранных дел Советского Союза Эдуарда Шеварднадзе особенно ничего не изменили – он оказался не самым талантливым представителем поздней советской номенклатуры, а проблемы его предшественниками были созданы действительно циклопические. Финалом его правления стала не стабилизация политического режима, как это случилось в соседнем Азербайджане при таком же чиновнике КПСС Гейдаре Алиеве, а его коллапс и смена на радикальных сторонников сближения с Западом.



Такой курс хоть и принес некоторые позитивные изменения во внутреннюю жизнь, но во внешней политике стал подлинной катастрофой. По итогам скоротечного столкновения с Россией в августе 2008 года независимость Абхазии и Южной Осетии стала уже формальной и получила признание со стороны Москвы. И это Грузии еще повезло: 15 лет назад в мировой политике времена были, по сравнению с нынешним днем, просто вегетарианские. И соответствующим по степени великодушия оказалось поведение Москвы. Сложно сказать, как развивались бы события, вздумай Тбилиси напасть на свои бывшие автономии сейчас, когда отношения России и Запада находятся в состоянии военно-политического конфликта.



Драматический опыт первых 20 лет независимости оказался для большей части грузинской элиты достаточно убедительным. Курс правительства партии "Грузинская мечта", пришедшей к власти в 2012 году, состоял в том, чтобы укреплять связи с Западом, но одновременно не особенно конфликтовать с Россией. Это получалось не всегда – и с июня 2019 года между нашими странами нет авиационного сообщения. Но в целом стратегия балансирования оказалась вполне удачной. А после начала военных действий на Украине положение Грузии и вовсе стало благоприятным для ее экономического развития. Тем более, что рядом расположена Турция, также играющая на всех геополитических досках и извлекающая прибыль из конфликта Россия – Запад.



Против грузинского правительства работает вся инфраструктура западного влияния, созданная в этой стране за прошедшие десятилетия. Действие этого фактора мы наблюдали совсем недавно, когда Тбилиси стал ареной массовых беспорядков, организованных оппозицией в ответ на попытки властей взять под контроль деятельность финансируемых из-за рубежа организаций. Тогда грузинские власти отступили и отозвали закон, против которого жестко выступили США, Евросоюз и их клиенты внутри Грузии. Такие радикальные шаги по укреплению союзником своего суверенитета Запад пока в состоянии не допустить. Наблюдатели вздохнули с облегчением, поскольку альтернативой вполне мог оказаться государственный переворот и новая гражданская война.



Несмотря на все давление, которое на них оказывается, грузинские власти весьма умело пользуются своими преимуществами. И ожидать, что Грузия откроет против России "второй фронт", конечно, не стоит. Как не надо рассчитывать на то, что ради российских интересов кто-то в Тбилиси согласится пойти на коллективное самоубийство. Но и относиться к этой стране с высокомерием, самим провоцировать там внутренний конфликт, было бы, наверное, для нас не совсем продуманной стратегией. Источник - Взгляд

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