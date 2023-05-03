Пакистан тайно снабжает Украину оружием, - В.Скосырев

00:30 05.05.2023

Индия не допустит укрепления роли Исламабада в ШОС

Владимир Скосырев



4 мая 23



Cергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар провели обстоятельный обмен мнениями в Гоа.

В индийском штате Гоа проходит встреча глав МИД стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Министры должны подготовить документы к саммиту блока, намеченному на июль. Гоа был колонией Португалии; когда индийская армия освободила его в 1961 году, Запад возмутился, а СССР был в восторге. Сегодня о солидарности со стороны Москвы никто не вспоминает. Индия, как и Китай, держит по Украине нейтралитет. В то же время индийские СМИ публикуют документы, говорящие о поставках Украине пакистанских боеприпасов.

Поздняя по сравнению с остальной Индией деколонизация Гоа оставила на этом клочке земли у океана неизгладимый след. Например, там сохранилась базилика, где хранятся мощи Франциска Ксавье, выдающегося миссионера Ватикана. Впрочем, нынешним своим относительным благосостоянием Гоа обязан не столько обилию памятников Средневековья, сколько пляжам и ласковому солнцу. Туда после освобождения хлынули сначала хиппи, любители побаловаться марихуаной. А впоследствии их сменили гости из разных стран, из России в том числе.



Конечно, у главы МИД России Сергея Лаврова, прибывшего в Гоа, есть заботы поважнее, чем осмотр памятников старины. Как говорится в сообщении МИД РФ для СМИ, в итоговом документе встречи будут зафиксированы консолидированные подходы сторон к ключевым вопросам деятельности ШОС, а также актуальным проблемам глобальной и региональной повестки дня. Среди них противодействие терроризму, незаконному обороту наркотиков. При этом министры сделают акцент на Афганистане. Ожидается, что организация подпишет меморандум о предоставлении статуса государства-члена Ирану.



Возможна и дискуссия по Украине. В Москве говорят, что встреча должна способствовать согласию участников по этой теме. Однако комментарии индийских СМИ вызывают сомнения в достижении такого согласия. Дело в том, что в ШОС, помимо России, Китая и четырех независимых государств Центральной Азии, участвуют два традиционных антагониста – Индия и Пакистан.



От Индии в роли хозяина конференции выступает министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар. А Пакистан представляет глава МИДа Билавал Зардари. Издание India Today пишет, что Индия придает особое значение укреплению безопасности, экономическим связям, контактам между людьми в рамках ШОС. Индия была принята в блок в 2017 году. Среди своих успехов она называет включение в число официальных языков для коммуникаций между членами английского. Раньше официальными рабочими языками были русский и китайский.



Но поможет ли общий английский дать старт разрядке между Дели и Исламабадом? Интернет-сайт New Indian утверждает, что сумел добыть документы, показывающие, что Пакистан вовсе не нейтрален в конфликте между Украиной и Россией. На самом деле он экспортировал большое количество вооружений и боеприпасов в Украину. Так, с февраля по март нынешнего года Пакистан продал Украине 42 тыс. установок для пуска ракет калибра 122 мм. Поставки шли через посредников в США, Британии, Саудовской Аравии.



На этом Пакистан заработал 364 млн долл. Кроме того, должно быть уплачено еще 309 млн. Причем 80% прибыли досталось штабу сухопутных войск Пакистана в Равалпинди. Военные грузы перевозились в Украину на судах. Промежуточным портом в этой цепи служит Саутгемптон (Великобритания). Хотя пакистанская помощь Украине не столь значительна, как помощь Запада, Пакистан наряду с Азербайджаном стал одной из немногих незападных стран, которые напрямую поддерживают Украину.



В беседе с "НГ" Алексей Куприянов, руководитель группы Южной Азии в ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "Основные участники ШОС воздерживаются от высказываний об Украине. И будут и дальше воздерживаться. Это подчеркивают и индийцы, и китайцы. ШОС ориентирован не на Европу, а на Южную Азию, Восточную Азию, Центральную Азию".



Отвечая на вопрос, может ли Владимир Путин поехать на саммит ШОС, эксперт сказал, что президент сам принимает такие решения. "НГ" ранее рассказывала о том, что ЮАР, хозяйка саммита БРИКС в этом году, делала противоречивые заявления относительно своего участия в Международном уголовном суде (МУС) (см. "НГ" от 02.05.23). А Индия не является участником римского статута МУС. Значит, интрига сохраняется.



Что касается поставок Пакистаном боеприпасов Украине, то "это факт, подтвержденный многочисленными видеоизображениями самих украинцев и органами западной печати". "Снаряды калибра 122 мм используются в Украине обеими сторонами. Естественно, индийцы говорят, что Пакистан проводит двуличную политику, – говорит о нейтралитете, а на деле помогает Украине", – заключил Куприянов.