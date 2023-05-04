Россию предупреждают об угрозе появления нового - центразийского фронта, - А.Серенко

00:32 05.05.2023

04.05.2023



Россию предупреждают об угрозе появления нового, южного фронта



Силы сопротивления правящему в Афганистане режиму становятся политически ценными для РФ

Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"



Афганская вооруженная оппозиция предупреждает Москву об угрозе открытия против нее нового, южного фронта. Речь идет о планах афганского филиала "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) и других террористических организаций перенести "джихад" из Северного Афганистана в центральноазиатские республики. Представители афганского антиталибского сопротивления видят в этом в том числе происки американской, британской и пакистанской разведок, эмиссары которых якобы достигли высокого уровня "оперативной совместимости" не только с главарями ряда джихадистских группировок в Афганистане, но и с приютившими их влиятельными функционерами "Талибана" (организация запрещена в РФ).



Еще минувшей зимой один из представителей Фронта национального сопротивления Афганистана (ФНСА, лидер – Ахмад Масуд) озвучил в беседе с "НГ" сведения, полученные масудовской разведкой, относительно планов афганского филиала ИГ по переносу "джихада" в соседний Таджикистан. Согласно этим данным, боевики ИГ и некоторых других джихадистских группировок начали подготовку к террористической экспансии в регионе. "Речь идет об открытии второго после украинского, южного фронта против Москвы, – заявил тогда представитель ФНСА. – Его цель – дестабилизировать военно-политическую ситуацию в Таджикистане и Центральной Азии в целом, отвлечь внимание российских властей от операции в Донбассе и заставить Кремль распылить свои силы между востоком Украины и таджико-афганским пограничьем".



В рамках реализации проекта второго фронта джихадисты, по словам собеседника "НГ", не только активизировали процесс обучения боевиков (в том числе террористов-смертников) в тренировочных лагерях, расположенных в северных афганских провинциях (в распоряжении "НГ" имеется список этих лагерей, а также информация о находящихся там боевиках), но и организовали проникновение будущих "шахидов" в Таджикистан.



Позже, по данным, полученным от того же собеседника "НГ", стало известно, что не менее пяти террористов-смертников смогли проникнуть из Афганистана в Таджикистан. Те же источники уже в апреле с.г. сообщили о проникновении на территорию Китая не менее 14 боевиков-уйгуров, ранее находившихся в тренировочных лагерях афганского филиала ИГ. Тогда же от источников, близких к разведслужбе ФНСА, стало известно о планах джихадистов подготовить проникновение от пяти до семи террористов-смертников на территорию России.



Представители ФНСА отмечали неспособность или нежелание талибских властей Афганистана помешать планам джихадистов по открытию второго фронта в Таджикистане. Более того, есть основания утверждать, что некоторые влиятельные функционеры "Талибана" оказывают содействие как минимум некоторым террористическим группировкам, участвующим в проекте "переноса джихада" за пределы Афганистана. "Очевидно, что надежды Москвы и стран региона, что режим талибов сможет гарантировать нейтрализацию джихадистского сообщества на афганской территории и не допустит его экспансии в другие страны, не оправдались", – констатировал тогда собеседник "НГ" в ФНСА. Последовавшие в конце апреля – начале мая события на таджикско-афганской границе (попытка прорыва вооруженных лиц из Афганистана в Горно-Бадахшанскую автономную область Таджикистана, из-за чего таджикским силовикам пришлось задействовать бронетехнику и вертолеты, гибель начальника ГКНБ Таджикистана по городу Хорогу в столкновении на границе) подтвердили правоту этой оценки.



Вечером 2 мая с.г. в телефонном разговоре с "НГ" один из руководителей другого антиталибского Фронта свободы Афганистана (ФСА, лидер – генерал Зия Ясин) также заявил, что "открытие второго, южного фронта против России на афгано-таджикской границе лишь дело времени, причем уже ближайшего". По словам представителя ФСА, "в настоящее время в северо-восточных районах Афганистана идет активная подготовка к открытию второго фронта против Москвы, в которой участвуют боевики афганского филиала ИГ и других джихадистских группировок". "Скоро Россия почувствует реальность этой угрозы, которая проявится на таджикистанском и других южных направлениях", – сказал представитель ФСА, ссылаясь на источники в разведслужбе Фронта свободы Афганистана.



Предупреждение от одного из лидеров ФСА заслуживает внимания. И не только потому, что оно совпадает с информацией, ранее предоставленной источниками в ФНСА (оба эти фронта ведут вооруженную борьбу с "Талибаном", координируют свои действия, но при этом сохраняют организационную самостоятельность). По информации "НГ", разведка Фронта свободы располагает разветвленной сетью источников по всему Афганистану, ее агенты проникли в ключевые структуры талибской системы управления, а также практически во все основные джихадистские группировки, базирующиеся на афганской территории. Это позволяет лидерам ФСА получать буквально в режиме реального времени самую точную информацию. И если предупреждение об угрозе открытия против России второго, джихадистского фронта последовало, значит, это не пустой звук.



Несколько дней назад руководство Минобороны РФ объявило о намерении повысить уровень боеготовности двух российских военных баз в Таджикистане и Киргизии. Рискнем предположить, что это связано в том числе с получением ведомством Сергея Шойгу информации, схожей с той, что поделились с "НГ" представители двух афганских антиталибских фронтов. Вероятно, у Москвы есть и иные меры реагирования на обострившуюся угрозу безопасности своим интересам в Центральной Азии. И очевидно, российская сторона не слишком надеется на способность талибского режима в Кабуле нейтрализовать эти угрозы.



В сложившейся ситуации естественными союзниками России в регионе становятся фронты афганского сопротивления, для которых "Талибан", ИГ и другие джихадистские группировки являются общими врагами. Необходимость взаимодействия российских силовиков с Фронтом национального сопротивления Афганистана и Фронтом свободы Афганистана, координации с ними усилий по прикрытию таджико-афганской границы от угрозы прорыва джихадистов представляется крайне необходимой. Агентурные возможности разведслужб ФНСА и ФСА по сбору информации о террористических группировках и их участниках наверняка также заинтересуют разведсообщество РФ. Предупреждения об угрозе второго фронта против Москвы, сделанные от имени ФНСА и ФСА, можно расценивать как приглашение к диалогу. Посмотрим, чем ответит на эти сигналы российская сторона.