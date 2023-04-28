"Бархатные мечты" Армении ни к чему не привели, Запад на стороне Азербайджана, - А.Хачикян

05:41 05.05.2023

"Бархатные мечты" Армении ни к чему не привели, Запад на стороне Азербайджана - СМИ

28 апреля 2023



"Бархатные мечты" Армении ни к чему не привели, Запад на стороне Азербайджана. Об этом, как сообщает армянское издание VERELQ, заявил доктор политологии Стэнфордского университета Артур Хачикян.



"Мы катимся по наклонной, продвигаемая нами мирная повестка провалилась. Чем больше мы идем на уступки и говорим о мире, тем больше разыгрывается аппетит Баку. Представитель Азербайджана в ООН уже заявил о том, что Армения должна сдать 8 сел и „компенсировать годы оккупации"",

- заявил он в эфире Yerevan Today. Хачикян подчеркнул, что в настоящее время, обвиняя армянскую сторону в нарушении Трехстороннего заявления, азербайджанская сторона блокировала Лачинский коридор с целью последующего поглощения Арцаха (Нагорного Карабаха. - Ред.).



Решив карабахскую проблему по своему сценарию и переварив это на фоне бездействия международного сообщества, Баку приступит в реализации следующего плана - захвата Сюника (южная армянская провинция, граничащая с Ираном. - Ред.). Политолог обратил внимание на то, что азербайджанская сторона готовит почву для этого, заявляя о том, будто Трехсторонним заявлением армянская сторона обязалась предоставить коридор, а сейчас этого не делает, ну и, поскольку армянская сторона должна "возместить годы оккупации", азербайджанские войска входят в Сюник.



Хачикян счел очевидным, что сегодня международные нормы и международное право не действует, а Запад очевидным образом действует на стороне Азербайджана, оказывая ему как военное, так и экономическое содействие. "Алиев в открытую заявляет об этнических чистках, однако реакции Запада на эти высказывания не следует", - заявил он.