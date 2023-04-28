 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 05.05.2023
08:59  В четыре раза выросли денежные переводы из России в Казахстан
08:37  Власть и оппозиция в Турции вместе дали старт цветной революции, - Юрий Зайнашев
08:30  Коррупция в Управлении земельных отношений Шымкента: Антикор задержал руководство
08:28  "Дедовщина" в ТаджАрмии: нужны радикальные реформы
08:27  В Пакистане терроризируют учителей-шиитов: 7 смертей за неделю
07:13  Сирийские курды обратились за помощью к Эмиратам, - Игорь Субботин
05:41  "Бархатные мечты" Армении ни к чему не привели, Запад на стороне Азербайджана, - А.Хачикян

00:32  Россию предупреждают об угрозе появления нового - центразийского фронта, - А.Серенко
00:30  Пакистан тайно снабжает Украину оружием, - В.Скосырев
00:22  Эрдоган для России меньшее зло, чем остальные, - Г.Мирзаян
00:19  Откроет ли Грузия "второй фронт" против России, - Т.Бордачев
00:15  The Hill: за 78 лет США не выиграли ни одной войны ни у себя дома, ни за границей
Четверг, 04.05.2023
20:05  Станция Глобальной сейсмической сети США установлена в Узбекистане
19:49  Опасаясь ракеты возмездия? Зеленский спрятался в Европе
19:44  Узбекхим возглавил Тимур Мухамеджанов
19:38  Задержан глава Венгерско-Кыргызского фонда развития Темирбек Эркинов. Причина задержания пока неизвестна
19:27  Newsweek: Украине и НАТО нужно срочно заняться поисками выхода из вооруженного конфликта
19:17  Россия сражается на множестве фронтов одновременно, - Александр Проханов
18:40  Франция теряет остатки своей колониальной империи, - В.Прохватилов
18:39  На пути к территориальному переделу Восточной Европы, - И.Новицкий
17:54  "Исторический" Казахстано-Таджикский пакт (текст)
17:46  На Украине арестовали мэра Одессы Труханова. Крал с завода
13:59  Банкопад в Америке набирает обороты, - Анатолий Комраков
13:11  Госфиннадзор Кыргызстана возглавил Марат Пирназаров
11:47  Токаев наградил Рахмона высшим казахстанским орденом "Золотой орел"
11:42  Конец сладкой жизни: почему Индия прекращает экспорт сахара
11:34  Американский индус-сикх Аджай Банга стал президентом Всемирного банка
11:29  Кого раздражает "засилье" русского языка в ближнем зарубежье
11:25  Европа на распутье: Биться или мириться? - СП
10:47  Главных фигурантов дела "Астана LRT" Ардана и Султанбекова заочно приговорили к семи годам заключения
10:44  Гостеприимство у казахов: какой штраф существовал для плохого хозяина, - Марина Хегай
10:03  Эмомали Рахмон в Казахстане: Сегодня мы примем исторический документ
08:29  Вашингтон сдает в Сирии последние позиции, нефтеносные, - Аббас Джума
08:26  "Хозяин огня": кто у тюрков превосходил силой шамана (забытая старина)
08:03  УзбЖурналистку Ирину Матвиенко (Nemolchi.uz) прессуют угрозой убийства
08:01  Зеленый шум. Сенат Узбекистана одобрил ужесточение наказания за выруб деревьев
07:44  Дугин: Путин должен ответить на атаку Кремля, иначе это капитуляция
07:24  Криминальной экс-невестке бывшего елбасы (Гуле Сатыбалды) дали 7 лет
00:55  Приближение выборов в Турции открывает войну компроматов, - И.Субботин
00:53  В КНР думают о строительстве второй столицы. Часть госучреждений может быть переброшена в Синьцзян - НГ
00:05  "Уральск – это исконно российский город": как прошел следственный суд по делу о сепаратизме
00:02  Кабмин Киргизии сменил символику Таможенной службы из-за схожести с флагом НАТО
Среда, 03.05.2023
21:55  Китай спешно распродает американские ценные бумаги
20:30  Вражеская авиация скоро сядет на плешь полководцу Шойгу? - М.Ростовский
19:49  УкрБеспилотники пытались атаковать Кремль. "Путин не пострадал"...
19:19  Мирзиеев подписал с Шольцем в Берлине 16 договоров
19:13  Объявившим голодовку безработным в Жанаозене предложили вакансии
18:48  Германия поощрила Узбекистан за конституционную реформу, - Виктория Панфилова
13:17  НАТО - бумажный тигр против Китая, - Джед Баббин
13:15  Эгоизм привел Европу к самоубийству, а Соединенные Штаты - к потере влияния в мире, - Усама Ямани
13:14  Гибель первой республики: чем грозит новый крах крупного банка США, - Дм.Мигунов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Бархатные мечты" Армении ни к чему не привели, Запад на стороне Азербайджана, - А.Хачикян
05:41 05.05.2023

"Бархатные мечты" Армении ни к чему не привели, Запад на стороне Азербайджана - СМИ
28 апреля 2023

"Бархатные мечты" Армении ни к чему не привели, Запад на стороне Азербайджана. Об этом, как сообщает армянское издание VERELQ, заявил доктор политологии Стэнфордского университета Артур Хачикян.

"Мы катимся по наклонной, продвигаемая нами мирная повестка провалилась. Чем больше мы идем на уступки и говорим о мире, тем больше разыгрывается аппетит Баку. Представитель Азербайджана в ООН уже заявил о том, что Армения должна сдать 8 сел и „компенсировать годы оккупации"",
- заявил он в эфире Yerevan Today. Хачикян подчеркнул, что в настоящее время, обвиняя армянскую сторону в нарушении Трехстороннего заявления, азербайджанская сторона блокировала Лачинский коридор с целью последующего поглощения Арцаха (Нагорного Карабаха. - Ред.).

Решив карабахскую проблему по своему сценарию и переварив это на фоне бездействия международного сообщества, Баку приступит в реализации следующего плана - захвата Сюника (южная армянская провинция, граничащая с Ираном. - Ред.). Политолог обратил внимание на то, что азербайджанская сторона готовит почву для этого, заявляя о том, будто Трехсторонним заявлением армянская сторона обязалась предоставить коридор, а сейчас этого не делает, ну и, поскольку армянская сторона должна "возместить годы оккупации", азербайджанские войска входят в Сюник.

Хачикян счел очевидным, что сегодня международные нормы и международное право не действует, а Запад очевидным образом действует на стороне Азербайджана, оказывая ему как военное, так и экономическое содействие. "Алиев в открытую заявляет об этнических чистках, однако реакции Запада на эти высказывания не следует", - заявил он.

Источник - eadaily.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1683254460


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 2 мая 2023 года №205
- Сенаторы рассмотрели представление Президента об освобождении от должности судьи Верховного Суда
- Председатель Мажилиса встретился с Президентом Таджикистана
- Алихан Смаилов: Казахстан намерен укреплять свою роль в качестве надежного континентального транзитного хаба
- Большая задачка для всей страны
- Алихан Смаилов провел встречу с Президентом Таджикистана
- В Казахстане началась подготовка к проведению Всемирных игр кочевников
- Кадровые перестановки
- В Правительстве рассмотрены вопросы ревизии мер господдержки предпринимательства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  