Сирийские курды обратились за помощью к Эмиратам, - Игорь Субботин

07:13 05.05.2023

4.05.2023



От ОАЭ ждут посредничества в диалоге с официальным Дамаском

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Командующий Демократическими силами Сирии Мазлум Абди, по данным СМИ, ищет путь к переговорам.

Автономная администрация Северо-Восточной Сирии, контролируемая преимущественно курдскими формированиями, обратилась к Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) за помощью в наведении мостов с центральным правительством в Дамаске. Мятежный регион, формально находящийся в зоне ответственности США, добивается мирной сделки в условиях, когда страны Ближнего Востока поэтапно нормализуют свои двусторонние отношения с президентом Башаром Асадом, пребывавшим в ограниченной дипломатической изоляции с начала гражданской войны.

О том, что курдская администрация ищет посредничества у Абу-Даби, сообщили источники издания Al-Monitor. По их словам, именно с такой целью аравийское государство посетил Мазлум Абди – командующий "Демократическими силами Сирии" (ДСС), многонациональным альянсом с курдской доминантой. У него состоялась беседа с советником ОАЭ по национальной безопасности Тахнуном бин Заидом. В ходе переговоров речь помимо медиаторства шла в том числе о получении от Эмиратов гарантий защиты курдских интересов. По словам двух источников Al-Monitor, в поездке командующего ДСС сопровождал Бафель Талабани – председатель Патриотического союза Курдистана, второй по величине партии в соседнем Иракском Курдистане.



Уточняется, что визит в ОАЭ состоялся раньше апрельского инцидента, когда Абди едва не стал жертвой атаки беспилотника. Это нападение произошло неподалеку от международного аэропорта города Сулеймания в Ираке, где командующий находился для обсуждения борьбы с остатками "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещенная в России). Скандал тогда вызвало то, что Абди в автоколонне сопровождали американские военнослужащие. Ответственность за провалившееся покушение глава ДСС тогда открыто возложил на Турцию, которая ведет борьбу с отрядами сирийских курдов под предлогом их контактов с Рабочей партией Курдистана. Источники Wall Street Journal тогда подтвердили: речь идет об операции Анкары.



Сейчас автономная администрация северо-востока Сирии открыто предлагает официальному Дамаску договориться, однако на условиях равноправия, а не слияния. В апреле ее полномочные представители выдвинули собственный план по разрешению сирийского кризиса. "Мы презентуем эту инициативу для поиска мирного и демократического решения с целью положить конец страданиям миллионов", – говорилось в заявлении. Северо-восток предложил всем ответственным политическим силам сесть за стол переговоров.



Инициатива состояла из около 10 пунктов. Наиболее интересным выглядел тот, который говорил о необходимости справедливого распределения ресурсов, включая нефть, газ и сельскохозяйственные культуры. Дело в том, что именно в контролируемых ДСС областях сконцентрировано большинство сырьевых месторождений, игравших определяющую роль в довоенной экономике Сирии. Так что это предложение выглядит как жест доброй воли.



Позитивные сигналы от курдских сил исходят в преддверии попыток Анкары сблизиться с Дамаском. Как заявил накануне глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу, уже в этом месяце в Москве может пройти четырехсторонняя встреча министров иностранных дел Турции, России, Сирии и Ирана, которая будет посвящена этому вопросу. "На сегодняшний день мы видим, что она может состояться 10 мая на уровне министров", – уточнил шеф турецкой дипломатии, добавив, что ранее прошли "технические совещания" на уровне руководителей военных ведомств и глав разведки. "Мы подробно обсуждаем вопросы повышения безопасности в Сирии, борьбы с терроризмом. В этом контексте со стороны России поступили предложения исторического характера", – сказал он.



Проблемой для ДСС остается только позиция США.



Как констатировала в конце апреля высокопоставленная чиновница северо-восточной администрации Фауза Юсеф, хотя присутствие ограниченного американского контингента долгое время обеспечивало сирийским курдам рычаги влияния в их разговорах с Дамаском, в этом была и обратная сторона: теперь президентский дворец настаивает на том, чтобы представители ДСС разорвали связи с США и убедили коалиционные силы покинуть Сирию в качестве предварительного условия для любой мирной сделки. "Таким образом, присутствие американских войск дает режиму предлог не вступать с нами в контакт", – сетует Юсеф.



По ее словам, доверия у ДСС нет и к российской стороне, которая за год значительно укрепила свои и без того тесные отношения с Анкарой – ключевым противником курдской администрации. Именно поэтому предложение о посредничестве последовало в адрес ОАЭ, которые за последние пять лет успели восстановить рабочие связи с Асадом, несмотря на то что еще 10 лет назад считали его угрозой стабильности Сирии.