В Пакистане терроризируют учителей-шиитов: 7 смертей за неделю

08:27 05.05.2023

В Пакистане совершено нападение на школу. Убиты семь учителей



Как минимум семь человек были убиты в результате стрельбы на северо-западе Пакистана: сначала был застрелен один учитель, а через некоторое время стрельба произошла в школе, в результате которой погибли шесть человек. Оба инцидента произошли 4 мая в районе города Парачинар (округ Куррам) недалеко от границы с Афганистаном.



Reuters пишет, что в результате стрельбы убиты четверо учителей и двое сотрудников школы. Все они были мусульманами-шиитами. Застреленный ранее преподаватель - мусульманин-суннит. Al Jazeera со ссылкой на Globo TV пишет, что убитые в обоих инцидентах - шииты.



По словам корреспондента Al Jazeera, нападение произошло в тот момент, когда в школе должен был проводиться экзамен среди младших классов. Другой учитель был застрелен "недалеко" от этого места.



Представитель местной полиции заявил, что пока о мотивах нападения точной информации нет: "Мы начали расследование, но пока не уверены в причинах".



Местные власти сообщили Reuters, что остается неясным, "был ли второй инцидент реакцией на первый".



Агентство отмечает, что в округе Куррам большинство населения составляют шииты, которые часто подвергаются нападениям суннитских группировок из движения "Талибан".