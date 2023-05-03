"Дедовщина" в ТаджАрмии: нужны радикальные реформы

08:28 05.05.2023 "Дедовщина" в Таджикистане: нужны радикальные реформы



Правозащитники в Таджикистане говорят, что таджикская армия нуждается в радикальных реформах, иначе жестокое обращение и гибель солдат будут продолжаться.



Мирали Бокиев, житель села Филмандар Пенджикентского района на севере Таджикистана, был призван в армию в мае 2021 года. Согласно распределению, 19-летнего Мирали направили служить на один из пунктов пропуска в приграничном с Афганистаном Фархорском районе.



А в ночь на 17 января 2022 года он был избит сослуживцем, в результате чего скончался, пишет Cabar.Asia.



Файзали Бокиев, брат Мирали, рассказывает, что в ночь происшествия младший сержант Сиддик Садуллоев потребовал от его покойного брата отдать ему свой бушлат. Когда Мирали отказался, сержант Садуллоев избил его.



Мирали Бокиев

Власти также подтверждают факт избиения Мирали Бокиева. Военный прокурор Кулябского района Фируз Раджабзода заявил по этому поводу, что сержант Садуллоев дважды ударил Бокиева. По словам прокурора, один из этих ударов пришелся в область сердца, в результате чего Мирали Бокиев скончался.



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Сержант Сиддик Садуллоев был арестован и обвинен в "злоупотреблении служебным положением" и "превышении полномочий". В апреле прошлого года военный суд Хатлонской области приговорил Садуллоева к 13 годам строгого режима. Родственники погибшего солдата говорят, что к приговору суда в отношении сержанта они не имеют претензий, но недовольны бездействием двух командиров воинской части.



По словам родственников, их недовольство состоит в том, что два командира не смогли помешать сержанту избить их сына.



Мирали Бокиев - не единственный солдат, погибший в рядах таджикской армии.



Согласно отчету таджикского правительства в ООН, всего за три года - с 2019 по 2021 годы включительно - в рядах таджикской армии погибли более 100 военнослужащих. Эти солдаты погибли не в военное, а в мирное время, что вызывает обеспокоенность правозащитников.



Наследие Советов

Отчет правительства в ООН и беседы с правозащитниками показывают, что одной из главных причин гибели солдат в таджикской армии является "дедовщина" или "воспитание" новобранцев со стороны старослужащих.



В таджикской армии военнослужащие срочной службы делятся на несколько категорий в зависимости от срока службы: "молодые" или "духи" - только что призванные; так называемые "черпаки" - отслужившие 6 месяцев, "одногодки" ("яксола", тадж.) – отслужившие год, "дембеля" - те, кому осталось служить последние 6 месяцев.



В случаях, когда солдат служит 1 год (после университета), после 6 месяцев службы он становится сразу "дембелем".



Фото Asia-Plus

В докладе правительства в ООН читаем, что солдаты, прослужившие больше года, чтобы "показать свою силу" и создать себе более благоприятные условия, допускают жестокое обращение в отношении новых солдат.



Угулой Бобоева – юрист, которая вот уже 7 лет занимается защитой прав призывников и военнослужащих. Она говорит, что "дедовщина" досталась таджикской армии по наследству от Советской армии.



Два раза в год, весной и осенью, юношей призывают в армию. Угулой Бобоева говорит, что "дедовщина" начинается, как только в воинскую часть поступают новые солдаты.



"Солдаты, уже успевшие прослужить некоторое время, хотят, чтобы выполнение служебных и бытовых обязанностей перешло на новобранцев. В большинстве случаев старослужащие отдают поручения новобранцам, которые в силу отсутствия субординации отказываются их выполнять. В качестве наказания за отказ выполнять прихоти старослужащих, они избивают новобранцев", - говорит она.

По данным властей и правозащитников, в последние годы было предпринято немало усилий по искоренению "дедовщины" в таджикской армии. В частности, каждую неделю, а в некоторых воинских частях и каждый день представители военной прокуратуры полностью осматривают солдат.



Некоторые наши собеседники, отслужившие в армии, говорят, что если военная прокуратура обнаружит на теле солдата какое-либо черное пятно, то допросит его, чтобы выяснить, откуда именно оно взялось. В воинских частях также установлены ящики для жалоб. Солдаты также могут еженедельно разговаривать со своими семьями по телефону командира. Солдатам таджикской армии запрещено иметь собственные телефоны.



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Однако, по данным источников CABAR.asia, телефоны имеют не только командиры, но и старослужащие, которые позволяют иногда звонить новобранцам домой за плату.



Правозащитник Угулой Бобоева говорит, что хотя жалоб на "дедовщину" в армии с введением мер стало меньше, но полностью она не исчезла.



Азам Ризоев, житель Согдийской области, два года назад закончил службу в таджикской армии. Он говорит, что одной из основных причин наличия "дедовщины" в таджикской армии является воздержание солдат от жалоб.



В армии есть неписаное правило: если старослужащие плохо обращаются с вами, и вы жалуетесь на них, то они называют вас "козлом".



"Козел" - самое грубое слово у солдат и этим "именем" всегда оскорбляют тебя. Иногда вам поручают самую "черную" и унизительную работу, в том числе мытье туалета. Именно поэтому солдаты терпят все страдания, но не жалуются ни командирам, ни военным прокурорам из страха оказаться "козлами", - говорит Азам Ризоев.

"Был случай, когда моего сослуживца избили, только потому что он записал номер телефона горячей линии военной прокуратуры и положил бумажку с этими номерами под свою шапку. Это заметили "деды" и избили его в "профилактических целях", чтобы он не стал "козлить" на них", - рассказал CABAR.asia бывший военнослужащий срочной службы, пожелавший сохранить анонимность.



Улучшить рацион и повысить правовую грамотность

Адвокат Угулой Бобоева говорит, что институты военного суда, военной прокуратуры и военных тюрем (гауптвахта) остались с советских времен и функционируют до сих пор.



По мнению этой правозащитницы, для исправления ситуации в армии необходимо провести несколько основных реформ:



1. Внедрить механизм защиты прав военнослужащих. Преступления не должны покрываться руководством воинских частей.



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2. Улучшить коммуникацию между обществом и служащими. Должны быть полностью оборудованы и доступны ящик для жалоб, стационарный телефон, почта. По результатам опроса военнослужащих, на вопрос, куда пожаловаться, они чаще отвечали, что командиру воинской части. Может быть, они даже не знали о существовании Военной прокуратуры.



3. Условия несения службы должны улучшиться. Например, результаты мониторинга показали, что военнослужащие в воинских частях не питаются полноценной пищей. По норме они должны потреблять одно яйцо в день, но солдаты ответили, что они потребляют одно или два яйца в неделю.



4. Повысить правовую грамотность и знания офицеров и солдат. Правовые занятия следует проводить чаще, разъяснять правовые последствия (вне) уставных отношений. Во время мониторинга военнослужащие больше говорили о своих обязанностях в индивидуальных беседах и перечисляли только 1-2 своих права.



5. Наладить опыт выездных заседаний судов, чтобы рассматривать дела в отношении обвиняемых в совершении преступлений в военной сфере и пыток на территории воинских частей. Наказание дается не только с целью исправления преступника, но и с целью исправления общества. Источник - asiaplustj.info

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