|08:59 В четыре раза выросли денежные переводы из России в Казахстан
08:37 Власть и оппозиция в Турции вместе дали старт цветной революции, - Юрий Зайнашев
08:30 Коррупция в Управлении земельных отношений Шымкента: Антикор задержал руководство
08:28 "Дедовщина" в ТаджАрмии: нужны радикальные реформы
08:27 В Пакистане терроризируют учителей-шиитов: 7 смертей за неделю
07:13 Сирийские курды обратились за помощью к Эмиратам, - Игорь Субботин
05:41 "Бархатные мечты" Армении ни к чему не привели, Запад на стороне Азербайджана, - А.Хачикян
00:32 Россию предупреждают об угрозе появления нового - центразийского фронта, - А.Серенко
00:30 Пакистан тайно снабжает Украину оружием, - В.Скосырев
00:22 Эрдоган для России меньшее зло, чем остальные, - Г.Мирзаян
00:19 Откроет ли Грузия "второй фронт" против России, - Т.Бордачев
00:15 The Hill: за 78 лет США не выиграли ни одной войны ни у себя дома, ни за границей
|Коррупция в Управлении земельных отношений Шымкента: Антикор задержал руководство
08:30 05.05.2023
Антикоррупционной службой по Шымкенту расследуется ряд уголовных дел в отношении руководящего состава Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города, сообщает Zakon.kz.
Об этом рассказал руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Шымкенту Даурен Ергарин в Facebook:
"Руководитель управления подозревается в получении взяток в размере от 200 тыс. до 800 тыс. тенге от начальников отделов за общее покровительство при выполнении ими служебных обязанностей. Его заместитель и начальник отдела подозреваются в получении в группе лиц по предварительному сговору взятки в размере 5 млн тенге от предпринимателя за беспрепятственное производство оплаты бюджетных средств при государственном изъятии земельного участка".
Он уточнил, что судом в отношении подозреваемых лиц санкционированы меры пресечения.
"Досудебное расследование продолжается".
Даурен Ергарин
В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
Новость по теме
Хищение 2 млрд тенге в отделе образования в Талдыкоргане: задержан глава ведомства
19 апреля 2023 года стало известно, что в миллиардных хищениях подозревают сотрудников отдела образования Талдыкоргана. 25 апреля Антикор раскрыл новые подробности резонансного дела.
Динара Халдарова