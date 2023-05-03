 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Коррупция в Управлении земельных отношений Шымкента: Антикор задержал руководство
08:30 05.05.2023

Антикоррупционной службой по Шымкенту расследуется ряд уголовных дел в отношении руководящего состава Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города, сообщает Zakon.kz.
Об этом рассказал руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Шымкенту Даурен Ергарин в Facebook:

"Руководитель управления подозревается в получении взяток в размере от 200 тыс. до 800 тыс. тенге от начальников отделов за общее покровительство при выполнении ими служебных обязанностей. Его заместитель и начальник отдела подозреваются в получении в группе лиц по предварительному сговору взятки в размере 5 млн тенге от предпринимателя за беспрепятственное производство оплаты бюджетных средств при государственном изъятии земельного участка".
Он уточнил, что судом в отношении подозреваемых лиц санкционированы меры пресечения.

"Досудебное расследование продолжается".
Даурен Ергарин

В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

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Динара Халдарова

Источник - Zakon.kz
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