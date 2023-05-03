В четыре раза выросли денежные переводы из России в Казахстан

08:59 05.05.2023

РБК, со ссылкой на данные Национального банка Казахстана, сообщил, что жители России продолжают активно переводить свои сбережения в страны постсоветского пространства.



Одним из популярных направлений является Казахстан. В частности, в первом квартале текущего года из РФ в Казахстан было переведено 33,9 миллиарда тенге, что равняется 76,6 миллиона долларов.



Уточняется, что эти цифры более чем на 300% превышает показатели, которые были годом ранее.