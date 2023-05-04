"Британское Содружество" разбегается от Британии

12:39 05.05.2023 Ямайка решила сбежать от нового короля Британии

Страны Британского Содружества задумались о выходе из-под власти британской короны



Карл III настолько непопулярен, что его коронация оживила республиканские силы по всему Британскому Содружеству



Текст: Юрий Зайнашев



Подготовку к коронации Карла III омрачил маленький остров Ямайка, пообещав устроить референдум о выходе из-под власти монархии. В странах Британского Содружества сейчас в целом наблюдается рост республиканских настроений. Подогревает их движение Black lives matter, которое перекинулось из США на другие бывшие английские колонии. Но Ямайка потребовала еще и выплаты репараций за времена работорговли. Каковы ее шансы получить от Лондона миллиардные суммы?



Предстоящая коронация короля Карла III из династии Виндзоров ускорила планы Кингстона провести плебисцит об установлении республики. Об этом в четверг заявила британскому телеканалу Sky News министр по правовым и конституционным вопросам Ямайки Марлен Малаху Форте. По словам министра, референдум может пройти уже в следующем году.



"Ямайка собирается написать новую конституцию… которая разорвет связи с монархом как главой нашего государства. Время пришло. Ямайка в руках Ямайки", - сказала министр. По ее мнению, многие жители островного государства испытывали теплые чувства к покойной Елизавете Второй, отождествляя себя с королевой. "Но они не идентифицируют себя с королем Карлом. Он настолько чужой, насколько это возможно для нас", – посетовала Форте. Кроме того, на стремление правительства к самоопределению Ямайки повлиял и "набор внутренних проблем" семьи Виндзоров, добавила министр.



"Республика – это то, как мы прощаемся с формой правления, которая связана с болезненным прошлым колониализма и трансатлантической работорговли", – пояснила Форте, добавив, что Кингстон также намерен требовать от Лондона выплаты репарации за годы работорговли, а также извинений.



Как напоминает "Газета.ру", англичане захватили Ямайку в 1655 году, в 1670-м официально объявили ее своей колонией. Столица острова Кингстон позднее превратился в один из центров работорговли Карибского бассейна. Работорговлю отменили только в 1807 году.



В прошлом году остров посетил принц Уильям. Он признал, что "рабство отвратительно" и что "это никогда не должно было случиться", однако не принес извинений. Премьер-министр Ямайки Эндрю Хоулнесс на встрече с принцем заявил о намерении установить республику, добавив, что Ямайка намерена стать "независимой, развитой и процветающей страной". Визит одного из Виндзоров спровоцировал манифестации, участники которых призывали добиться от Лондона компенсаций за рабство и ускорить переход к республике. Однако пока главой карибского государства по-прежнему считается английский монарх, представленный генерал-губернатором, который назначается по рекомендации премьера страны.



Руководитель Центра британских исследований Института Европы Елена Ананьева считает, что озвученные Форте планы вполне реальны. "Соседний Барбадос же стал республикой, два года назад он тоже вышел из-под власти британской короны. Антимонархические настроения везде постепенно укрепляются. Вот, к примеру, Канада недавно изменила титул, которым его именуют на территории этой страны.



Со времен Генриха Восьмого, короля, который отрекся от католичества и основал отдельную англиканскую церковь, в титуле содержался термин "Защитник веры".



Так вот канадцы решили от этого титула избавиться. В любом случае это отход от традиций", – пояснила эксперт газете ВЗГЛЯД.



А вот в самом королевстве роялисты остаются в большинстве, хотя отношение к личности нового короля – скептическое. "Карл действительно непопулярен в бывших колониях. Он и в самой Британии не сильно популярен, в отличие от матери, у которой действительно был высокий авторитет", – поясняет она.



Есть и вторая причина, по которой слабеет влияние Лондона в бывших колониях, добавляет она: "Свою роль играет движение Black lives matter, которое перекинулось из США на другие бывшие колонии Лондона. Оно подогревает республиканские, а точнее, антиколониальные настроения. Думаю, это движение в итоге добьется и каких-то компенсаций от Лондона, но больше символических. Что-то из музеев – артефакты, культурные ценности – им действительно могут вернуть, да и то частично. А вот выплатить живые деньги? Отдать миллиарды фунтов стерлингов из британского государственного бюджета, в котором денег и так мало? Сомневаюсь", – полагает Ананьева.



Как напоминает гендиректор исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов, провозгласить республику обещал еще год назад непосредственный начальник Форте – премьер Хоулнесс, однако с тех пор дело никак не сдвинулось. Поэтому интервью министра британскому телеканалу он склонен расценивать как попытку "прицепиться" к медийному шуму вокруг коронации – к главному событию года в Туманном Альбионе.



"Тем не менее в последние дни вышло сразу несколько соцопросов, которые показывают, что вопрос о будущем престола и впрямь стоит остро, в странах Содружества нарастают республиканские взгляды. И речь не только о Ямайке и других маленьких островных государствах, речь также идет об Австралии и Новой Зеландии", – сказал Куликов.



В подоплеке такого роста, по его мнению, лежит два фактора – сугубо личный и политический. "Во-первых, не секрет: пока Елизавета сидела на престоле, в странах Содружества практически никто открыто не выступал против короны. Но уже тогда предсказывали, что восшествие на престол любого другого Виндзора даст импульс антимонархическому движению. Второй же момент: наличие чужого короля в качестве главы независимого государства, пусть даже чисто символическое – это не очень современная история. Республиканцы упирают на то, что, мол, наши страны давно самостоятельны и пора эту самостоятельность полностью реализовать, в том числе и символически. Я уверен, что такие тренды будут нарастать", – прогнозирует Куликов.



Большинство граждан в шести из пятнадцати стран Содружества выступают за упразднение монархии. Об этом в четверг написала газета The Times, ссылаясь на опрос, заказанный бывшим членом Палаты лордов Майклом Эшкрофтом. По этим данным, против монархии высказалось большинство жителей Австралии, Антигуа, Багам, Барбуды, Канады, Соломоновых Островов и все той же Ямайки. Наиболее ярко республиканская позиция выражена на Соломоновых Островах: такую форму правления предпочитают 59% опрошенных. В опросе участвовало 22 тыс. жителей стран, в которых Карл III формально остается главой государства.



Представители многих фокус-групп отмечали, что в целях поддержания доверия граждан Виндзорам следовало бы чаще посещать страны Содружества. Кроме того, Лондону рекомендуют отменить визовый режим, улучшить состояние местной инфраструктуры, чаще помогать после стихийных бедствий. "Мы часто сталкиваемся с противоречием между, с одной стороны, желанием людей отстоять независимость и показать национальный характер, а с другой – стабильностью и постоянством, которые, по мнению многих, все еще способна обеспечить монархия", – объяснил Эшкрофт.



Как отмечает ТАСС, в начале апреля компания YouGov провела соцопрос на эту тему уже внутри самой Великобритании. Как оказалось, большинство выступает за сохранение монархии: статус-кво поддержали 58% респондентов, 26% посчитали, что во главе государства должен стоять всенародно избранный лидер, 16% не определились. В опросе приняли участие 4,6 тыс. взрослых британцев.



Коронация 74-летнего Карла III должна пройти в субботу – в присутствии свыше 2,2 тыс. человек более чем из 200 стран, спустя восемь месяцев после смерти его матери, королевы Елизаветы II (1926–2022). Среди гостей – члены семьи, около 100 глав государств, первые министры Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии, генерал-губернаторы стран Содружества, лорды-наместники короля в крупных административных единицах, представители различных церквей, вооруженных сил, дипломатического корпуса, нобелевские лауреаты, сотрудники общественных, благотворительных организаций, чрезвычайных служб.



Как сообщила в четверг газета "Гардиан", представители коренных народов из 12 стран Содружества, в том числе Австралии, Новой Зеландии и Канады, потребовали от Карла принести извинения за грехи прошлого, причем сделать это еще до коронации. В послании монарху авторы письма – активисты движения за репарации – призвали Карла "признать ужасающие последствия и наследие геноцида и колонизации коренных и порабощенных народов". Активисты напоминают, что прошлым летом на встрече глав правительств Содружества Карл признал, что ошибки прошлого – это тема "разговора, время которого пришло".



Тем временем группа активистов из ЮАР требует вернуть в страну крупнейший в мире ограненный алмаз "Куллинан-1" или "Большая звезда Африки", который находится в скипетре британских монархов. Ожидается, что скипетр будет использован в коронации. Активисты обнародовали соответствующую онлайн-петицию, которая уже набрала в ЮАР более восьми тысяч подписей. Как заявил один из авторов петиции, юрист из Йоханнесбурга Мотуси Каманга: "Драгоценный камень является частью культурного наследия нашей страны.



Жители Африки начинают понимать, что деколонизация – это не только предоставление людям определенных прав и свобод, но и возвращение всего, что было у них украдено и вывезено".



Правда, правительство ЮАР пока не высказалось в связи с этим требованием.



Куликов полагает, что добиться репараций за колониальное прошлое в современном мире стало вполне возможно. "Лозунг звучит логично, и Лондон уже официально не раз признавал негативную роль работорговли. Кингстон вполне может рассчитывать на какую-то сумму – как, впрочем, и другие бывшие колонии других империй вроде Франции, Бельгии и Германии. Но просто так отдавать миллиарды за грехи прошлого – сложный внутренний вопрос уже не для бывших колоний, а для самого британского общества", – отмечает эксперт.



"Кроме того, Лондон будет упирать на то, что и так уже финансирует щедрые социальные программы в бывших колониях, вроде судебных реформ, институтов "электронного правительства" и так далее. Так что в итоге Кингстон вряд ли получит всю сумму, о которой, наверное, втайне мечтает. Это будет некий компромисс. А переговоры займут не один год", – подытожил эксперт. Источник - Взгляд

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1683279540





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 2 мая 2023 года №205

- Сенаторы рассмотрели представление Президента об освобождении от должности судьи Верховного Суда

- Председатель Мажилиса встретился с Президентом Таджикистана

- Алихан Смаилов: Казахстан намерен укреплять свою роль в качестве надежного континентального транзитного хаба

- Большая задачка для всей страны

- Алихан Смаилов провел встречу с Президентом Таджикистана

- В Казахстане началась подготовка к проведению Всемирных игр кочевников

- Кадровые перестановки

- В Правительстве рассмотрены вопросы ревизии мер господдержки предпринимательства

