От Авеста до Марко Поло: что писали о Казахстане в древние времена

12:46 05.05.2023 Казахстанский ученый создал уникальную хрестоматию, где собраны воспоминания, впечатления и размышления древних историков и путешественников, посещавших территорию современного Казахстана от истока времен до XV века, сообщает Zakon.kz.



Работа над книгой заняла несколько лет. Хрестоматия сгруппирована в три раздела: Древний, Тюркский и Монгольский периоды.



Владимир Сергеевич Осколков – кандидат исторических наук, профессор Caspian University, автор многих учебников по всемирной истории и истории Казахстана, эксперт ПРООН.



Авеста



Священная книга зороастризма, которая практически тысячу лет просуществовала в устной форме и была письменно зафиксирована в IV-VI вв. н. э.



"Авеста содержит первые упоминания о территории Казахстана, где ее идентифицируют с Тураном и называют проживающих там людей "туры с быстрыми конями". Вся степная зона – это Туран. В Авесте их описывают как враждебный народ, что напрямую связано с противостоянием Турана и авторов Авеста. Несмотря на негативный окрас, это единственные записи того времени", – рассказывает Владимир Осколков.



Вот так авторы Авесты просили богиню воды и плодородия помочь им победить туров в Хшатросук (юг совр. Казахстана – часть Узбекистана):



"Такую дай удачу,

Благая Ардви-Сура,

Чтобы осилить храброе

Ваэсаки отродье

В проходе Хшатросука

Я в Канхе пресвятой,

Чтоб воинов туранских

Я поражал бы сотню

На пятьдесят ударов,

На сотню ударов – тыщу,

На тыщу – мириад,

На мириад – без счета".



Бехистунская надпись



Надпись древнеперсидского царя Дария I, который правил в 522-486 до н. э, высеченная на скале Бехистун (на территории современного Ирана). Один из важнейших источников по политической истории державы Ахеменидов. Высечена высоко в горах, после чего ступеньки были сбиты и путь к Бехистунской надписи отрезан.



От имени Дария I в столбце сказано:



"Затем я с войском отправился в Саку. Затем саки, которые носят остроконечную шапку, выступили, чтобы дать сражение. Когда я прибыл к водному рубежу, тогда на ту сторону его вместе со всем войском перешел. Потом я наголову разбил одну часть саков, а другую захватил в плен [...] Вождя их по имени Скунха взяли в плен и привели ко мне. Тогда я другого сделал вождем, как было мое желание. Затем страна стала моей".



Надо отметить, что сакские племена расселялись по всей территории нынешнего Казахстана. Так, саки-тиграхауда жили в Жетысу. Их отличали остроконечные шапки. Саки-парадарайя, или заморские саки, населяли Приаралье и низовья Сырдарьи. Южнее них расселялись саки-хаумаварга – саки, изготовлявшие напиток хаома. Саки-исседоны проживали в Центральном Казахстане. Аргиппеи и массагеты проживали северо-восточнее Арала.



Геродот Галикарнасский



Геродот родился между 490 и 480 до н. э., автор девяти книг, в которых подробно описывал скифов, их быт и культуру. В четвертом издании "Мельпомена" записи о саках настолько подробны, что закрадывается мысль о посещении историком территории современного Казахстана. К примеру, уточняется, сколько необходимо сделать шагов, чтобы обойти вокруг Каспийское море.



Именно Геродот назвал азиатских скифов саками. В труде говорится, что не в почете было умирать от старости по болезни, погибать было принято в бою, саки были ритуальными каннибалами.



Геродот пишет:



"Всех своих рабов скифы ослепляют. [Поступают они так] из-за молока кобылиц, которое они пьют... Затем, расставив вокруг чанов слепых рабов, скифы велят им взбалтывать молоко. Верхний слой отстоявшегося молока, который они снимают, ценится более высоко, а снятым молоком они менее дорожат. Вот почему ослепляют всех захваченных ими пленников. Скифы ведь не землепашцы, а кочевники.



Восточнее этих скифов-земледельцев, на другой стороне реки Пантикапа, обитают скифы-кочевники; они вовсе ничего не сеют и не пашут. Во всей земле скифов, кроме Гилеи, не встретишь деревьев.



…Среди всех известных нам народов только скифы обладают одним, но зато самым важным для человеческой жизни искусством. Оно состоит в том, что ни одному врагу, напавшему на их страну, они не дают спастись; и никто не может их настичь, если только сами они не допустят этого. Ведь у скифов нет ни городов, ни укреплений, и свои жилища они возят с собой. Все они конные лучники и промышляют не земледелием, а скотоводством; их жилища – в кибитках. Как же такому народу не быть неодолимым и неприступным?"



О знаменитой Томирис записи сохранились также благодаря Геродоту.



"А царица Томирис, узнав об участи своего войска и сына, велела отправить вестника к Киру с такими словами: "Кровожадный Кир! Не кичись этим своим подвигом. Плодом виноградной лозы, которая и вас также лишает рассудка, когда вино бросается в голову и когда вы, персы, [напившись], начинаете извергать потоки недостойных речей, – вот этим-то зельем ты коварно и одолел моего сына, а не силой оружия в честном бою. Так вот, послушайся теперь моего доброго совета: выдай моего сына и уходи подобру-поздорову из моей земли, после того как тебе нагло удалось погубить третью часть войска массагетов. Если же ты этого не сделаешь, то клянусь тебе богом солнца, владыкой массагетов, я действительно напою тебя кровью, как бы ты ни был ненасытен".



И далее, когда Кир был повержен.



"…Томирис наполнила винный мех человеческой кровью и затем велела отыскать среди павших персов тело Кира. Когда труп Кира нашли, царица велела всунуть его голову в мех. Затем, издеваясь над покойником, она стала приговаривать так: "Ты все же погубил меня, хотя я осталась в живых и одолела тебя в битве, так как хитростью захватил моего сына. Поэтому-то вот теперь я, как и грозила тебе, напою тебя кровью".



"Из многих рассказов о кончине Кира этот мне кажется наиболее достоверным", – считает Осколков.



Сыма Цянь



Китайский историк, живший со 145 или 135 годов по 86 год до нашей эры. Автор знаменитого труда "Исторические записки", включающий в себя 130 глав. Повествует о гуннах-сюннах, которые прошли через территорию Казахстана на юг Урала, где после 150 лет о них ничего не было слышно. Позже вместе с Аттилой они захватили Европу.



"Мальчики у них умеют ездить верхом на козлах, стрелять из лука в птиц и мышей; юноши постарше охотятся на лисиц и зайцев для употребления их в пищу. Зрелые мужчины, которые в состоянии натянуть лук, все становятся конными латниками.



Из оружия дальнего боя у них имеются луки и стрелы, из оружия ближнего боя – мечи и короткие копья с железной рукояткой.



Все они – от правителя до рядового – питаются мясом домашнего скота, одеваются в его шкуры, носят шубы из войлока. Взрослые и сильные мужчины [едят самое] жирное и лучшее, старые едят то, что остается".



Ходжа Ахмед Яссави



Выдающийся мыслитель и поэт, проживал в городе Яссы, ныне Туркестан. Ему принадлежит авторство над сборником "Диван-и Хикмет", также известным как "Книга о премудрости", датируемая 1896 годом. Включает в себя 149 хикметов – мудростей и наставлений для жителей региона того времени.



"В интернете данного издания нет, несмотря на крайне интересное содержание, ведь Яссави в своих мудростях не только рассуждает об истинных ценностях жизни, но и даже критиковал правителей", – говорит Владимир Осколков.



ХИКМЕТ 63



"…Тот, кто всю жизнь посвятил богатству,

Считай, что впустую прожег судьбу, мечту.

А те, кто беззаботно и весело проводят жизнь свою,

Когда же узнают цену истинной любви?

Многие люди наслаждаются земными благами,

Как животные, радуются корму и сытости, отдыхают.

Нет у них оразы, не подают зекета приходящим.

Когда же они узнают цену и силу Создателя?..."



Юсуф Баласагуни



Родился в 1013 или 1018 году, дата смерти неизвестна. Автор поэмы "Кудатгу билиг" или "Знание, приносящее счастье", что, по сути, является первым энциклопедическим произведением тюрков. Баласагуни описывал, как общаться с простолюдинами, земледельцами, торговцами и знатью. К примеру:



С простолюдинами:

"…Не ведают простолюдины приличий,

В общении чужд им степенный обычай.

Но дел нам без них не дано совершать:

Хоть ты и не ровня им, с ними ты ладь…"



С людьми учеными и знающими:

"Еще род людей есть – кто знаньем богат,

Их знанья звездой путеводной горят.

Любезен, учтив будь с такими людьми,

Хоть малое знанье от них перейми…"



Махмуд Кашгари



Тюркский лексикограф, грамматист и диалектолог, составил монументальный труд "Словарь тюркских наречий" с января 1072 по октябрь 1083 года. В нем содержится описание племенной диалектики, сведения о расселении племен и самая старая карта тюркского мира. Кашгари понимал, что тюрки как народ ассимилируются, теряя свою идентичность. Именно это сподвигло его на создание словаря.



При работе над хрестоматией Владимир Осколков нашел единственный экземпляр в Национальной академии наук РК.



"Труд был переведен дочкой Мухтара Ауэзова, Лейлой, и содержит 1288 страниц. Кашгари не просто создал словарь, к каждому помимо перевода он добавлял пословицу или поговорку, где данный термин может быть применен", – делится автор.



Во вступительном письме говорится:



"Я прошел их города и степи, узнал их наречия и стихи: Туркиййя, Туркманиййя – Угузиййя, Йагманиййя, Киркизиййя. […] Наречия всех племен усвоены мной в совершенстве и изложены изящной чередой. […] Я представлю расположение каждого племени по порядку с Запада, от предместий Рума до Машрика, включая и язычников, и мусульман, начиная с тех, что ближе к Руму. […] Самыми красноречивыми и изящными в выражении являются те, кто знает лишь один язык, не смешивается с персами и не перенимает чужие обычаи. У тех, кто говорит на двух языках и смешивается с городским населением, речь становится ломаной".



Рашид Ад-Дин



Персидский историк, создавший свод исторических сведений "Джами ат-Таварих" или "Сборник летописей". Работа включала в себя даже притчи того времени про Угедея – сына Чингисхана.



"На основании того, что упомянуто в мусульманской истории и записано в "Пятикнижии" еврейского народа, пророк Ной [Нух] – да будет мир ему! – разделил землю с севера на юг на три части. Первую часть он дал одному из своих сыновей, Хаму, который был родоначальником чернокожих; вторую – Симу (Сам), ставшему предком арабов и персов; третью часть предоставил Яфету (Яфес) – праотцу тюрков. [Ной] послал Яфета на восток. Монголы и тюрки рассказывают об этом то же самое, но тюрки назвали и продолжают называть Яфета Булджа-ханом [Абулджа-ханом] и достоверно не знают, был ли этот Булджа-хан [Абулджа-хан] сыном Ноя или его внуком; но все они сходятся на том, что он был из его рода и близок к нему по времени. Все монголы, племена тюрков и все кочевники [букв.: обитатели степей] происходят от его рода".



Джиованни Дель Плано Карпини



Итальянский монах-францисканец, направленный папой Иннокентием IV. Должен был установить дипломатические отношения с монгольскими ханами и склонить их к союзу против исламских государств.



В XIII веке в Европе усиленно ходила легенда о том, что монголами управляет поп Иван, предположительно несторианец. Посланник папы Римского Карпини отправился далеко на Восток, проверить так ли это, однако попа Ивана так и не нашел. Впервые познакомил Европу с миром Востока тех лет и написал "Историю монголов".



В "Истории монголов" говорится:



Об их жилищах



"Ставки у них круглые, изготовленные наподобие палатки и сделанные из прутьев и тонких палок. Наверху же в середине ставки имеется круглое окно, откуда попадает свет, а также для выхода дыма, потому что в середине у них всегда разведен огонь. Стены же и крыши покрыты войлоком, двери сделаны также из войлока. Некоторые ставки велики, а некоторые небольшие, сообразно достоинству и скудости людей. Некоторые быстро разбираются и чинятся, и переносятся на вьючных животных, другие не могут разбираться, но перевозятся на повозках. Для меньших при перевезении на повозке достаточно одного быка, для больших – три, четыре или даже больше, сообразно с величиной повозки, и, куда бы они ни шли, на войну ли или в другое место, они всегда перевозят их с собой.



Об их супружестве



Жен же каждый имеет столько, сколько может содержать: иной сто, иной пятьдесят, иной десять, иной больше, иной меньше, и они могут сочетаться браком со всеми вообще родственницами, за исключением матери, дочери и сестры от той же матери. На сестрах же только по отцу, а также на женах отца после его смерти они могут жениться. А на жене брата другой брат, младший, после смерти первого или иной младший из родства обязан даже жениться. Всех остальных женщин они берут в жены без всякого различия и покупают их у их родителей очень дорого. По смерти мужей жены нелегко вступают во второй брак, разве только кто пожелает взять в жены свою мачеху.



О богопочитании



Они веруют в единого Бога, которого признают творцом всего видимого и невидимого, а также и признают его творцом как блаженства в этом мире, так и мучений, однако они не чтут его молитвами или похвалами, или каким-либо обрядом. Тем не менее у них есть какие-то идолы из войлока, сделанные по образу человеческому, и они ставят их с обеих сторон двери ставки и вкладывают в них нечто из войлока, сделанное наподобие сосцов, и признают их за охранителей стад, дарующих им обилие молока и приплода скота.



Икона



"Нужно сказать, что в тогдашнем мире было большое взаимопроникновение религий. Некоторые из религий принимались местными народами, а некоторые просто мирно сосуществовали. Классический пример – отношения православного Александра Невского со Степью, где было и мусульманство, и тенгрианство, и буддизм, и много других верований. Князь Невский посещал Каракорум, кстати, проезжая по всей видимости через территории современного Алматы и Отрара, он получил из рук Бату-хана право на княжение в Киеве "и над всей русской землей", при этом его православная вера осталась непоколебимой. Это образец того, что сегодня называют мультикультурностью и добрососедскими отношениями между народами", – подчеркивает Осколков.



Рубруквис Виллем



Фламандский монах-францисканец, путешественник. В 1253 – 1255 годах по поручению Людовика IX совершил путешествие к монголам, был в Золотой Орде, после чего написал книгу "Путешествие в восточные страны". Труд содержит 47 глав и рассказывает в деталях о культуры, быте, отношении к смерти, обрядах и устройстве семьи местного населения.



"О жилище



"Они не имеют нигде постоянного местожительства и не знают, где найдут его в будущем. Они поделили между собою Скифию, которая тянется от Дуная до восхода солнца; и всякий начальник знает, смотря по тому, имеет ли он под своею властью большее или меньшее количество людей, границы своих пастбищ, а также где он должен пасти свои стада зимою, летом, весною и осенью. Именно зимою они спускаются к югу в более теплые страны, летом поднимаются на север, в более холодные".



Об их постелях, идолах и обрядах перед питьем



"Когда они поставят дома, обратив ворота к югу, то помещают постель господина на северную сторону. Место женщин всегда с восточной стороны, то есть налево от хозяина дома, когда он сидит на своей постели, повернув лицо к югу. Место же мужчин с западной стороны, то есть направо. Мужчины, входя в дом, никоим образом не могут повесить своего колчана на женской стороне.



И всякий раз, как они соберутся для питья, они сперва обрызгивают напитком то изображение, которое находится над головой господина, а затем другие изображения по порядку. После этого слуга выходит из дома с чашей и питьем и кропит трижды на юг, преклоняя каждый раз колена, и это делается для выражения почтения к огню; после того он повторяет то же, обращаясь на восток, в знак выражения почтения к воздуху; после того он обращается на запад, для выражения почтения к воде; На север они кропят в память умерших. Когда господин держит чашу в руке и должен пить, то, прежде чем пить, он выливает на землю соответствующую часть. Если он пьет, сидя на лошади, то до питья делает излияние ей на шею или на гриву".



Об их пище



"…Летом, пока у них тянется кумыс, то есть кобылье молоко, они не заботятся о другой пище. Поэтому, если тогда доведется умереть у них быку и лошади, они сушат мясо, разрезывая его на тонкие куски и вешая на солнце и на ветер, и эти куски тотчас сохнут без соли и не распространяя никакой вони.



Из кишок лошадей они делают колбасы, лучшие, чем из свинины, и едят их свежими. Остальное мясо сохраняют на зиму. Из шкур быков они делают большие бурдюки, которые удивительно высушивают на дыму. Из задней части конской шкуры они делают очень красивые башмаки.



Прежде чем поставить мясо барана (гостям), господин сам берет, что ему нравится, а также если он дает кому-нибудь особую часть, то получающему надлежит съесть ее одному, и нельзя давать никому; если же он не может съесть всего, то ему надлежит унести это с собою".



О Каспийском море



"Называется море Сиркан по имени некоего города, лежащего на берегу его в Персии. А Исидор называет его Каспийским морем. К югу от него находятся Каспийские горы и Персия, а к востоку горы Мулигек, то есть Человекоубийц, которые соприкасаются с Каспийскими горами, к северу же от него находится та пустыня, в которой ныне живут Татары. […] Море это можно обогнуть в 4 месяца, и неправильно говорит Исидор, что это – залив, выходящий из океана, ибо он нигде не прикасается к океану, но отовсюду окружен землей".



Марко Поло



Сопровождая отца и дядю в период с 1271 по 1275 год, проехал морем к юго-восточным берегам Малой Азии, оттуда сушей до Северного Китая. Проходил по югу современного Казахстана, правда, в его записях не так много упоминаний об этом. Вот что он пишет о необычных традициях:



"Всех великих государей, потомков Чингисхана, знайте, хоронят в большой горе Алтай; и, где бы ни помер великий государь татар, хотя бы за сто дней пути от той горы, его привозят туда хоронить.



И вот еще какая диковина: когда тела великих ханов несут к той горе, всякого, кого повстречают, дней за сорок, побольше или поменьше, убивают мечом провожатые при теле да приговаривают: "Иди на тот свет служить нашему государю!".



Они воистину верят, что убитый пойдет на тот свет служить их государю. С конями они делают то же самое. Когда государь умирает, всех его лучших лошадей они убивают на тот конец, чтобы были они у него на том свете.



Когда умер Монгу-хан, так знайте, более двадцати тысяч человек, встреченных по дороге, где несли его тело хоронить, было побито. Начал о татарах, так порасскажу вам и еще кое-что.



Зимою татары живут в равнинах, в теплых местах, где есть трава, пастбища для скота, а летом – в местах прохладных, в горах да равнинах, где вода, рощи и есть пастбища".



Александра Гузева, АПН Источник - Zakon.kz

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