Арестованные по Кемпир-Абадскому делу кыргызстанцы потребовали отставки Садыра Жапарова

12:49 05.05.2023

Арестованные по Кемпир-Абадскому делу политики и активисты потребовали отставки президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Открытое письмо опубликовано в Facebook на странице одного из обвиняемых - бывшего посла республики в Малайзии Азимбека Бекназарова, передает "Медиазона".



