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Арестованные по Кемпир-Абадскому делу кыргызстанцы потребовали отставки Садыра Жапарова
12:49 05.05.2023

Арестованные по Кемпир-Абадскому делу политики и активисты потребовали отставки президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Открытое письмо опубликовано в Facebook на странице одного из обвиняемых - бывшего посла республики в Малайзии Азимбека Бекназарова, передает "Медиазона".



Авторы обращения к президенту пишут, что в начале Рамазана считали главу государства гарантом незыблемости Конституции, соблюдения прав и свобод человека, и обращались к нему с просьбой решить Кемпир-Абадское дело путем политических переговоров с арестантами.

Однако, вместо этого доверенные лица президента - генпрокурор К.Зулушев и замминистра внутренних дел Э.Аширходжаев грубо нарушили принцип презумпции невиновности и, выступая в парламенте 11 апреля, без всяких оснований назвали членов комитета по защите Кемпир-Абада "революционерами", теми, кто планирует захватить власть силой.

"В течение шести месяцев 37 следователей и десятки оперативников не покладая рук работали над тем, чтобы превратить нашу встречу в кафе Casa Italia 22 октября 2022 года в "организацию массовых беспорядков", - говорится в письме арестованных активистов.

Более того, пишут авторы обращения к президенту, в конце апреля текущего года всем фигурантам Кемпир-Абадского дела бездоказательно предъявили дополнительное обвинение в подготовке к насильственному захвату власти.

"Мы никогда не попросим у вас прощения. Потому что мы не виноваты ни перед государством, ни перед народом и законами страны. Наоборот, вы вместе со своей командой нарушаете Конституцию. Поэтому будет правильно, если вы, попросив прощения у народа, добровольно уйдете с должности президента!", - обращаются арестованные к Садыру Жапарову.

Авторы послания объявили президенту общественный импичмент по семи пунктам:

1. Кровопролитие в Баткене.

2. Дело по Кемпир-Абаду.

3. Коррупция на месторождениях "Кумтор" и "Джеруй".

4. Освобождение преступников, осужденных и тех, кто находится в бегах.

5. Нарушение прав человека, давление на активистов, журналистов-блогеров, в частности закрытие "Азаттыка".

6. Поощрение теневой власти и незаконных фондов.

7. Незаконное вмешательство в дела Жогорку Кенеша и судебных органов.

Активисты обещают еженедельно публиковать подробную информацию о нарушениях законов по каждому из вышеприведенных пунктов и направлять материалы в парламент.

Фигуранты Кемпир-Абадского дела предупреждают Жапарова, что, если он не покинет свой пост, то в Кыргызстане может начаться очередная волна народного недовольства или гражданская война.

"Мы не позволим! Мы требуем вашей немедленной отставки!" - резюмируют авторы обращения к президенту.

В октябре 2022 года оппозиционеры и активисты сформировали комитет по защите водохранилища Кемпир-Абад в знак протеста против договора Кыргызстана передать водоем Узбекистану. Оппозиционеров и активистов водворили в СИЗО-1 Бишкека по делу о подготовке к массовым беспорядкам. Общее количество арестованных к январю 2023 года составило 26 человек.

В апреле сообщалось, что Первомайский районный суд Бишкека перевел семерых обвиняемых по Кемпир-Абадскому делу под домашний арест.

Источник - Азия-Плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1683280140


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