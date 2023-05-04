Облысение Европы. "Экоповестка" и борьба с Россией завели ЕС в тупик, - Олег Кривошапов

12:51 05.05.2023 Олег Кривошапов



Облысение Европы. "Экоповестка" и борьба с Россией завели ЕС в тупик



Ставка на "зеленую энергетику", которую сделала Европа, ведет к тому, что зелени в Старом Свете становится меньше - леса будут восприниматься как источник топлива. Увлечение возобновляемыми источниками энергии, борьба с АЭС и демонстративный разрыв энергетических контактов с Россией - все это в совокупности заводит Европу все дальше в тупик, замечают эксперты.



Возобновляемые источники энергии, на которые давно и безоговорочно сделала ставку объединенная Европа, не способны полностью заместить ядерную энергетику. Более того, попытки найти альтернативу пока ведут лишь к потере лесного массива. На это обстоятельство указал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.



"За последние 20 лет Европа уже потеряла четверть всех своих лесов из-за увеличения заготовок, поскольку 60% возобновляемой энергии производится за счет биомассы, почти половину из которой дают леса", - отметил секретарь Совбеза в интервью "Известиям" 3 мая.



Европейские чиновники, игнорируя доводы профессионалов о перспективности сотрудничества с Россией в энергетической сфере, настойчиво продавливают так называемую экологическую повестку, которая в реальности лишает ЕС перспективы обеспечить безопасность в энергетике, констатировал Патрушев.



О том, что Европа, стремясь к независимости от российских энергоносителей (и вообще - от классических источников энергии в пользу "зеленых" и альтернативных), переходит на не самое экологичное топливо, дрова, - говорить, конечно рано. Но тенденция к этому есть. "Цены на древесные пеллеты во Франции почти удвоились, до 600 евро за тонну, и есть признаки панической закупки самого "базового" топлива в мире", - в октябре 2022 года, в преддверии европейского отопительного сезона отмечало Bloomberg. Венгрия тогда запретила экспорт пеллет, Румыния на полгода ограничила цены на дрова. А в Берлине "кризис создает тревожные воспоминания о запустении после Второй мировой, когда "из-за нехватки топлива жители срубили почти все деревья в центральном парке Тиргартен для отопления".



"Люди отчаянно нуждаются в древесине, и они покупают больше, чем обычно", - сказал Bloomberg норвежский бизнесмен Тронд Фьортофт, владелец фирмы по продаже древесины Kortreist Ved (Норвегия, Швеция и Финляндия остаются главными хозяевами лесных запасов Европы). "Обычно это происходит, когда начинает холодать… Но в этом году это началось в июне" - примерно в то время, когда Россия сократила поставки газа, цитировало предпринимателя Bloomberg.



Недовольны все



Полное "облысение" - исчезновение лесов Европе пока не грозит, полагает германский политолог Александр Рар. Но, заметил он, сам по себе курс на переход к "зеленой энергетике" уже изрядно раздражает европейцев, и в особенности немцев. Ведь именно в Берлине (где партия "Зеленых" входит в правящую коалицию) всерьез взялись за "радикальное внедрение зеленых технологий в собственную промышленность и экономику".



Недовольны фермеры - в связи с производством возобновляемой энергии за счет биомассы, которую упомянул и Патрушев.



"Но экономика "зеленой сделки" ориентируется в том числе на производство биогазов для выработки энергии. А для производства биомассы используются в большом объеме сельскохозяйственные площади, чем и недовольны аграрии", - пояснил Рар ИА REGNUM. Понимая, что земли для производства биомассы в Европе недостаточно, "немцы и другие европейцы судорожно ставят повсюду ветряные генераторы, которые, в свою очередь, перестают работать в отсутствие ветра".



Но некоторые граждане ФРГ и других стран ЕС недовольны таким развитием "зеленого прогресса". "Европейцы в судебном порядке пытаются остановить массовое "воздвижение" генераторов у себя под носом", - утверждает эксперт. "Кроме того, большие протесты в Германии вызывают требования "зеленых" политиков в скором будущем полностью запретить в стране газовое и мазутное отопление". Запретить также, по словам Рара, планируют и классические открытые камины.



Дополнительную сложность создает то, что в Германии из "зеленых" соображений закрыли последние три АЭС. Об этом ИА REGNUM напомнил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.



Один из аспектов этой недальновидной политики состоит в пренебрежительном отношении к ядерной энергетике - одному из самых экологически чистых способов генерации, отмечал в своем интервью Патрушев. Происходящее в последнее время сокращение генерирующих мощностей в Европе, прежде всего в Германии, угрожает экономике производств, которая требует существенных энергозатрат.



Теплая зима и ее последствия



Зима 2022–23 годов в Европе выдалась теплой, что, с одной стороны, хорошо, отмечает Юшков. Это позволило странам континента сэкономить те самые энергозатраты - не тратиться на газ. Но с другой стороны, для "чистой" энергетики это пошло не в плюс.



"Зима, которую "проскочили" европейцы, была теплой - следовательно, была без снега. А значит, воды для водохранилищ осталось крайне мало. Поэтому гидроэлектростанции будут работать, видимо, хуже, чем обычно. Если еще и повторится засуха, как в прошлом году, "гидро" вообще не будет толком вырабатывать электроэнергию", - указал специалист.



В прошлом году засуха сопровождалась безветренной погодой, и ветряные электростанции, соответственно, вырабатывали меньше энергии. В такой ситуации приходится сжигать больше газа и угля, указал эксперт.



"Поэтому расслабляться европейцам рано, они все равно в зоне риска, - делает вывод Юшков. - Опять же, неизвестно, какой будет следующая зима. Но даже подготовка к следующему отопительному сезону может оказаться проблематичной, если они сейчас не начнут активную закачку газа в хранилища", - заметил Юшков.



Все-таки газ. Дорогостоящий



Германия, вопреки громким заявления "зеленых", не сможет обойтись без природного газа, уверен Рар. "В том числе и газа, даже сжиженного, из России, - уточняет он. - Хотя Европа до 2040 года хочет наотрез отказаться от всех углеводородов, энергию добывать только из обновляемых источников не получится. Европа в этом плане будет несколько десятков лет зависеть от крупных поставок энергоносителей извне. В том случае, если произойдет полный разрыв с Россией, то газ Европа будет в приличных объемах закупать в сжиженном виде в Америке".



Страны Евросоюза сначала из-за санкционного противостояния с Россией, а затем и из-за подрыва "Северных потоков", как известно, сделали ставку на сжиженный природный газ (СПГ). Но цены на это топливо нестабильны и в последние годы ползут вверх. В середине 2021-го СПГ стоил около 30–35 евро за мегаватт-час. Затем случился глобальный энергетический кризис, и цена подскочила, в том числе из-за интенсивного пополнения подземных хранилищ газа (ПХГ). К августу прошлого года цена за СПГ, доставляемый в Европу на судах-газовозах, поставила рекорд - 340 евро за мегаватт-час.



"При этом США и Евросоюз выработали новую модель "клуба сырьевых держав", которая будет представлена на саммите "Большой семерки" (G7) во второй половине мая и которая, по их замыслу, сможет стабилизировать энергетическую политику Запада. Предполагается диверсифицировать направления поставок ресурсов (включая и газ) таким образом, чтобы получать их исключительно из прозападных стран, например - из Австралии", - отмечает Рар. Цена политического решения очевидна - ресурсы будут впредь только дорожать.



Не следует забывать, что на рынке сжиженного газа у европейцев есть конкурент с хорошим аппетитом - Китай. "Сейчас Китай снял коронавирусные ограничения, наращивает темпы потребления энергии и начинает конкурировать с Европой за СПГ, - отмечает Юшков. - Если и европейцы, и китайцы будут, готовясь к отопительному сезону, активно скупать газ с рынка, то придется платить все больше и больше, стараясь сделать так, чтобы конкурентам газ не достался, а достался самим". А это значит - нынешние высокие цены вряд ли упадут. Новых объемов СПГ на рынке нет, утверждает Юшков. "Сколько их было, столько и осталось", - говорит он. Придется бороться за те объемы, что есть, и Китай здесь для европейцев - безусловная угроза.



Сейчас в ЕС идет процесс создания единой компании-закупщика газа для того, чтобы гарантированно заполнить подземные хранилища к будущей зиме, добавляет Юшков. Но деятельность этого единого закупщика также может привести к росту цен. "Ведь получается, что он должен прийти на рынок и по любым ценам купить нужные объемы", - поясняет эксперт.



Конкуренция на мировом рынке, превратности погоды и необходимость гарантировать заполнение хранилищ в очередной раз ставят Европу в затруднительное положение. Неизвестно, как сложится общая ситуация и до каких высот поднимутся цены на газ, который по большей части придется везти морем (возможно, и из Австралии). Однако едва ли Евросоюз, ведомый нынешней брюссельской бюрократией, пойдет на пересмотр "зеленой повестки" или отказ от противостояния с Россией, несмотря на пагубность такой политики. Даже в условиях жесточайшей нехватки энергоресурсов и их заоблачной стоимости. Источник - REGNUM

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