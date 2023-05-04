Пять возможных ответов России на удары по Кремлю

12:57 05.05.2023

От дипломатии до ликвидации Зеленского: Пять возможных ответов России на удары по Кремлю

Дмитрий Песков заявил, что ответ на удары украинских беспилотников по Кремлю будет. И он станет "продуманным, взвешенным и соответствующим интересам нашей страны"



Валентин АЛФИМОВ



Удар "Кинжалами" и тем более с ликвидацией Зеленского, сейчас едва ли рассматривается



"Комсомолка" вместе с замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, членом Общественной палаты и ведущим Радио "КП" Никитой Данюком проанализировала возможные сценарии.



1. Удар "Кинжалом" по Банковой и ликвидация всей верхушки Украины, в том числе и Зеленского.



- Вряд ли это произойдет, как бы этого ни хотела весомая часть российского общества. Удар "Кинжалами" и тем более с ликвидацией Зеленского, на мой взгляд, сейчас не рассматривается. Украинский конфликт - это часть пазла мирового масштаба. Давайте не будем забывать и о недавнем разговоре Зеленского с Си Цзиньпином. Так что это не похоже на логику российской власти в контексте спецоперации.



2. Удар по Банковой, когда там не будет Зеленского, - будет полностью разрушен не только офис президента, но и чуть ли не весь правительственный квартал.



- А вот такая акция устрашения, демонстрация силы - возможна. Как удар по Кремлю - символический, так и ответ по Банковой, по географическим и материальным центрам принятия решений, может быть символическим.



Но расчет российского руководства всегда не эмоциональный, а холодный, стратегический. Поэтому тратить "Кинжалы" исключительно на демонстрацию силы вряд ли они будут.



3. Точечная ликвидация организаторов этого налета и других диверсий. Речь о главе главного управления разведки минобороны Украины Буданова, главе СБУ Малюка и так далее.



- Очень вероятный сценарий. Мы знаем, что именно ГУР стоит за множеством террористических актов и диверсий на территории нашей страны. Более того, Буданов имеет смелость заявлять о своих планах публично, в прессе.



Как это можно сделать? Наделить ГУР статусом террористической организации, как запрещенный в России ИГИЛ. Тогда и будут развязаны руки.



К тому же это даст сигнал Западу, что мы не намерены игнорировать такие инструменты.



4. Исключительно дипломатический ответ: поставить вопрос о признании Украины террористическим государством как внутри России, так и на международной арене. Россия будет стараться продемонстрировать миру, что украинские власти неадекватны и с ними нельзя иметь никаких дел.



- Этот сценарий не будет соответствовать ожиданиям значительной части российского общества.



Давайте смотреть правде в глаза: признание Украины террористической страной на уровне ООН невозможно. Признание ее руководства террористами даже внутри России тоже не просматривается. Но если значительно поменяется расклад сил в нашу пользу, то такой инструмент возможен.



5. Применение тактического ядерного оружия.



- Это вообще не нужно рассматривать как реальный сценарий. На мой взгляд, применение ядерного оружия возможно, только если Россия будет находиться на грани гибели.