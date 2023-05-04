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В Узбекистане аннулировали сделку по покупке здания "Алокабанка" на полученный в нем же кредит
12:58 05.05.2023

Сделка по продаже здания "Алокабанка" в центре Ташкента аннулирована. Об этом на пресс-конференции 4 мая сообщил глава Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов, передает Uznews.uz.

О продаже здания кредитного учреждения площадью 7345 квадратных метров стало известно в начале апреля. Торги завершились меньше чем через одиннадцать минут после начала аукциона: лот был выкуплены за 317,14 млрд сумов (примерно $28 млн). Еще через девять секунд было продано трехэтажное здание Министерства цифровых технологий Узбекистана – за 69,85 млрд сумов (более $6 млн).

Покупателем в обоих случаях оказалась зарегистрированная в Самарканде компания Black Gold Industry News.

Позже выяснилось, что за день до торгов "Алокабанк" выделил этой компании, - причем по льготной ставке 14%, - кредит на 390 млрд сумов (свыше $34 млн), что составляет 20,4% активов банка.

"Сделка по продаже административных зданий ''Алокабанка'' компании Black Gold Industry News за счет долгосрочных льготных кредитов банка аннулирована", - объявил 4 мая Мамаризо Нурмуратов.

Аннулирован и выданный компании кредит, добавил глава регулятора.

Источник - fergana.media
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