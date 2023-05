Как обвинения против сына Байдена повлияют на переизбрание отца

13:00 05.05.2023

Нескромное родство: как обвинения против сына Байдена повлияют на переизбрание отца

И могут ли замять очередной скандал с участием Хантера



Евгения Чукалина



Прокуратура штата Делавэр в скором времени может предъявить обвинения сыну действующего президента США Джо Байдена Хантеру. Уже несколько лет в его отношении ведется налоговое расследование, связанное с деловыми операциями с зарубежными партнерами. Кроме того, Хантера подозревают в даче ложных показаний касательно наркотической зависимости при покупке оружия. Однако все эти скандалы могут быть "замяты" с учетом только стартовавшей кампании Байдена-старшего по переизбранию. При этом рейтинг одобрения кандидатуры 80-летнего президента оставляет желать лучшего. Сложность ситуации может понимать и руководство Демпартии, предпринимая попытки вывести Байдена из игры.



Нависшая угроза



Не успел действующий американский лидер Джо Байден 25 апреля объявить о том, что официально вступает в президентскую гонку 2024 года, как на его голову начали сыпаться проблемы. Причем в первую очередь связанные с его сыном Хантером. Как сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники, прокурор штата Делавэр Дэвид Вайс "близок к тому, чтобы предъявить обвинения" Байдену-младшему в налоговых преступлениях, а также в даче ложных показаний, связанных с покупкой оружия.



Однако точные сроки вынесения решения пока неизвестны. По словам осведомленных источников, расследование заняло больше времени, чем изначально закладывали некоторые официальные лица, что вызвало разочарование у части сотрудников правоохранительных органов. К тому же существует вероятность, что дело вновь может замедлиться.



Вместе с тем на прошлой неделе адвокаты сына президента посетили здание министерства юстиции США в Вашингтоне, чтобы поговорить с прокурором об уголовном деле. Как подчеркнули в издании, подобного рода встречи, как правило, проходят ближе к концу расследования, а их цель - добиться, чтобы клиенту не предъявляли официальное обвинение, или же настаивать на смягчении.



Налоговое расследование стартовало еще в 2018-м, а спустя два года стало известно, что его ведет именно Вайс, назначенный на эту должность еще 45-м президентом США Дональдом Трампом. В течение четырех лет прокуратура изучала в том числе то, нарушал ли Хантер Байден налоговое законодательство, а также отмывал ли деньги во время деловых операций с иностранными партнерами, особенно с Китаем.



Кроме того, в марте прошлого года прокуратура запросила документы о средствах, которые Байден-младший получал от украинской газовой компании Burisma, где был в совете директоров. По информации The Wall Street Journal, сыну действующего американского лидера выплачивали по $50 тыс. ежемесячно с 2014 по 2019 год, а средства поступали на счет компании Rosemont Seneca Bohai LLC, зарегистрированной как раз таки в Делавэре.



Помимо этого внимание федералов привлекли и обстоятельства, при которых Хантер Байден приобрел оружие в то время, когда страдал от наркотической зависимости. Об этом сын президента признался в опубликованной в 2021-м книге "Прекрасные вещи".



Будущее второго срока



Согласно последнему опросу The Economist/YouGov, лишь 29% респондентов поддерживают планы 46-го президента касательно второго срока в 2024 году, а 56% американцев не хотели, чтобы он вновь выдвигал свою кандидатуру. Однако это уже случилось, так что впереди Байдена ждут праймериз Демократической партии. Впрочем, и здесь жители США не особо верят в действующего главу государства. Так, 53% не считают, что 80-летний политик - наиболее сильный кандидат среди демократов, в силах нынешнего американского лидера уверены всего 28% опрошенных.



Как допустил в беседе с "Известиями" ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, американист Виктор Мизин, всю эту ситуацию с расследованиями в отношении Хантера Байдена вполне могут "замять", как это делали раньше. В качестве примера он напомнил громкий скандал, связанный с ноутбуком сына президента, который любому другому политику дорого бы обошелся.



Напомним, что в 2020-м у Хантера нашли электронные письма, подтверждающие, что он использовал свое политическое влияние в зарубежных деловых отношениях. Помимо этого его также начали подозревать в причастности к наркотрафику и проституции. Однако это дело не получило масштабного продолжения, а республиканский истеблишмент стал обвинять ФБР в "замалчивании" неудобных для Джо Байдена моментов.



- Думаю, что и этот скандал замнут. Тем более что сейчас разворачивается его президентская кампания: человека уже ведут на выборы, на это уже брошены колоссальные средства, - отметил эксперт.



Вместе с тем директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев подчеркнул, что спешить с выводами не стоит и нужно дождаться официального предъявления обвинений.



- Само дело расследуется уже несколько лет. И мы прекрасно знаем, как могут затягивать и глушить все это в американской системе судопроизводства. Давайте дождемся предъявления этих обвинений, и тогда уже будет ясно, - считает он.



К тому же сейчас внимание приковано и к Байдену-старшему. Так, республиканцы в конгрессе США (сенатор от штата Айова Чарльз Грассли и член палаты представителей Джеймс Комер) потребовали у Федерального бюро расследований данные в связи с предполагаемой дачей взятки. По словам источника, у минюста и ФБР в распоряжении есть документ, где описывается коррупционная схема с участием некоего иностранца.



- Если это действительно так, это может свидетельствовать о том, что Байдена начинают потихоньку "сливать". Так что и сын, и сам Байден могут оказаться в весьма сложной ситуации, - предположил Рогулев.



При этом в партии есть достаточно сильные фигуры, которые могли бы баллотироваться на выборы 2024 года и сделали бы это, если бы не участие Байдена. В качестве примера эксперт привел губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, который несколько раз говорил о том, что подумывает над участием в гонке. Так что если ближайшее окружение действующего президента все-таки "выведет его из строя", то появятся и новые кандидаты, заключил американист.