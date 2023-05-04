Россия и Китай берут под контроль поставки важнейшего для США сырья

13:02 05.05.2023

Россия и Китай берут под контроль месторождения важнейшего для США сырья. Это редкоземельные металлы, которые нужны для производства различного высокотехнологичного оборудования, включая электромобили и вооружение. Об этом сообщает Pravda.Ru.



Особую ценность для мировой промышленности представляют три редкоземельных металла: гольмий, тербий и диспрозий. Без этих металлов невозможно создавать, например, высокотемпературные магниты. В настоящий момент мировым лидером в сфере производства редкоземельных металлов является Китай - на него проходится 60% добычи. Помимо этого, Пекин стремится заполучить контроль над месторождениями столь ценного ресурса во многих других регионах мира.



Также большими залежами редкоземельных металлов обладает Россия. Как известно, РФ с КНР сильно сблизились, и оба этих государства имеют весьма непростые отношения с США.



"Согласно последним оценкам, Бразилия и Россия также богаты этими элементами, а их запасы превосходят показатели Австралии и США", - отмечается в материале нью-йоркской газеты The Epoch Times.



Стоит заметить, что в Вашингтоне стараются снизить зависимость от поставок редкоземельных металлов из Китая. США уже долгое время пытались обеспечить поставки наиболее нужных металлов при помощи группы Minerals Security Partnership с участием ЕС, Великобритании, Японии, Австралии, Южной Кореи. В частности, американские чиновники проводили встречи с представителями нескольких африканских стран, добывающих и перерабатывающих такое минеральное сырье.



Ранее западная пресса отмечала, что Россия может остановить поставки палладия. На долю нашей страны приходится четверть мировых поставок этого металла. Палладий широко применяется в автомобильной промышленности, заменить импорт из России будет крайне сложно.