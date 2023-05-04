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На нефтяном рынке начала складываться драматическая для России ситуация
13:04 05.05.2023

А курс российской валюты может рухнуть из-за серьезного дефицита бюджета

На доселе безмятежном нефтяном рынке заштормило: марка Brent неожиданно потеряла более 4%, подешевев до $71,9 за баррель. И, хотя затем котировки слегка выросли, эксперты увидели в случившемся грозное предвестие скорого мирового кризиса. Между тем рубль, который еще в недавнем прошлом в такой ситуации стабильно обваливался, на сей раз укрепился. Есть надежда, что курс российской валюты по-настоящему "отвязался от нефти" в новых для себя реалиях.

Котировки упали по совокупности нескольких факторов - больших и малых. Во-первых, ФРС США повысила ключевую ставку на 0,25% в качестве меры борьбы с инфляцией; во-вторых, в конце апреля на грани краха оказался американский First Republic Bank (14-е место в стране по размеру активов), в-третьих, на этой неделе появились довольно слабые данные по индексу деловой активности в Китае.

Масла в огонь подлили слова главы Минфина США Джанет Йеллен, заявившей: потолок госдолга может быть достигнут уже в начале июня. В теории это означает риски дефолта крупнейшей экономики мира.

Одновременно рынок проигнорировал новость о том, что с 1 мая девять стран ОПЕК+ начали дополнительно сокращать добычу на 500 тысяч баррелей в сутки. Прежде о снижении производства в таких же объемах объявила Россия. Причина лежит на поверхности: ранее другие экспортеры, не входящие в ОПЕК+ (например, США и Норвегия), стали, напротив, наращивать производство, внося определенную сумятицу в общую ценовую и товарную конъюнктуру. Похоже, с глобальной экономикой происходит нечто невразумительное и полномасштабный кризис уже не за горами. Тревоги по этому поводу усиливаются, спрос на нефть падает, соответственно, энергоресурсы дешевеют.

"В ближайшее время мы станем свидетелями нешуточной ценовой карусели на сырьевом рынке, - говорит эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков. - Опасения в связи с нарастающей рецессией будут толкать цены вниз, но этому будут противодействовать страны ОПЕК+, реагируя на каждое событие, последовательно сокращая добычу. Что касается отечественной марки Urals, ей тоже не избежать удешевления, как и котировкам торгуемых на бирже сортов Brent и WTI".

Для России ситуация драматична тем, что нам ко всему прочему приходится предоставлять покупателям довольно большую скидку. Если цена Brent упадет до $70, то Urals окажется в коридоре $45-50 за баррель. Для федерального бюджета это крайне нежелательно, поскольку наша казна сверстана из расчета в $70 за "бочку". Все зависит от того, как долго продлится период низких цен, резюмирует Юшков.

Впрочем, у нашей страны есть вариант пережить нелегкие времена. "Китай, снизил объемы закупок нефти западных марок и нарастил импорт российского сырья, - поясняет руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев. - Хотя Пекин покупает российскую нефть с дисконтом к Brent, однако скидки в апреле сократились до минимума. Значит, Urals теряет в цене меньше, чем Brent и WTI. Отчасти это поддержит рубль.

Названы риски после повышения стоимости транзита российской нефти через Украину

Тем не менее, положение российской валюты продолжает оставаться довольно шатким. Главным фактором, который сегодня давит на курс "деревянного", является дефицит бюджета, а котировки нефти не играют особой роли. Правительству необходимо решить проблему падения экспортных доходов, и самый очевидный способ - постепенная девальвация национальной валюты собственными силами".

На взгляд Деева, прямо сейчас ОПЕК+ не будет дополнительно корректировать добычу в сторону понижения. Это делать нецелесообразно: пока Китай не восстановит прежние объемы потребления углеводородов, мера не даст должный эффект.

Если говорить о взаимосвязи между курсом рубля и ценах на нефть, то она сегодня минимальна, считает финансовый аналитик Сергей Дроздов. Дело в том, что на российских рынках - валютном, долговом и фондовом - уже нет иностранных игроков, чья доля в прежние времена превышала 50%. Среди них были и крупные американские фонды, которые действовали в основном по спекулятивными схемам: покупали валюту на позитивной (в том числе сырьевой) конъюнктуре, продавали - на малейшем негативе. Из-за этого рынки лихорадило, рубль слабел. Теперь, когда западные игроки отлучены от отечественной финансовой системы, возможности ронять российскую валюту у них практически не осталось.

Источник - МК
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