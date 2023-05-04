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Подводные кабели - под ударом: Запад нашел еще одну причину бояться России
13:06 05.05.2023

Подводные кабели - под ударом: Запад нашел еще одну причину бояться России

Виктория Никифорова

После обнародования кадров беспилотников над Кремлем наши стратегические противники ожидаемо засуетились. Зеленский, явно чего-то опасаясь, на ходу меняет маршруты и странствует по Европе, упорно не желая возвращаться в родной бункер и отмежевываясь от теракта в своем фирменном стиле: это не я, панове.

Практически одновременно его хозяева из НАТО озаботились проблемами, которые им может устроить Россия в серой зоне военных действий. Помощник генсека альянса по разведке и безопасности Дэвид Каттлер внезапно отвлекся от углубления и расширения контактов с постсоветскими республиками и оповестил общественность о том, что у Москвы есть все возможности, чтобы критически повредить подводные кабели, связывающие Европу, Британию и США. Это приведет к полномасштабному хаосу в западном мире.

"Москва активно картографирует критическую инфраструктуру НАТО и может нанести удар по подводным коммуникациям, которые обеспечивают западные страны буквально всем - от газа до интернета", - пересказывает доклад Каттлера The New York Times.

По данным натовского генерала, "уровень патрулирования российских кораблей в Атлантике и за ее пределами существенно выше, чем в предыдущие годы". Отечественные суда "более рискованно" ведут себя в Северном и Балтийском морях. Все это может привести к тому, что Западная Европа и Северная Америка "станут целью России в ее войне с Украиной".

Атака на западную инфраструктуру даст Москве возможность "разрушить западную жизнь и надавить на страны, поддерживающие Украину", беспокоится Каттлер.

Подводная инфраструктура - действительно фундаментальная вещь для западной экономики. В Британии только что подсчитали: повреждение кабелей привело бы к блокированию финансовых транзакций на 7,4 триллиона фунтов в день и отключению примерно четверти электричества. То есть лондонская биржа рухнет, а по системе жизнеобеспечения страны будет нанесен удар огромной разрушительной силы. И это ведь только один маленький остров.

Но дело, конечно, отнюдь не только в экономике. Подрыв подводных коммуникаций может поломать американское управление натовской военной машиной.

Еще в 2020 году министры обороны стран НАТО получили конфиденциальный доклад, из которого уяснили уязвимость своей оборонки, критически зависящей от подводной инфраструктуры. С переходом американских военных на мобильные приложения 5G и всеобщим увлечением облачным хранением данных угроза эта только нарастает.

Около 400 подводных кабелей общей протяженностью больше миллиона километров передают 95 процентов интернет-трафика между Европой и США. Сбой в передаче данных - и американцам становится заметно труднее управлять своими сипаями на континенте. В 2008 году повреждение кабелей между Египтом и Италией привело к тому, что число вылетов американских беспилотников в Ирак упало на порядок.

Отдельная трудность в том, что такие повреждения происходят в серой зоне военных действий, где ядерное сдерживание не работает. Ну сломается там что-то на дне, а кто виноват? Не начинать же ядерную войну по такому поводу.

Как это делается, всему миру продемонстрировали американцы, подорвав "Северный поток". Сейчас они отвлекают от этой диверсии внимание мировой общественности, заставляя своих европейских вассалов участвовать в унизительном фарсе с "расследованием" подрыва. Натурально, все подозрения падают на Россию.

Страдания генерала Каттлера насчет подводных козней Москвы - часть этого фарса. Раз Россия подорвала свой собственный газопровод, то надо ждать от нее дальнейших диверсий.

И действительно, еще не закончилось "расследование", как альянс уже создал целый отдел по защите своей подводной инфраструктуры во главе с генерал-лейтенантом Гансом-Вернером Вирманном. Под предлогом защиты от русских НАТО усилила морское патрулирование вдоль наших границ.

С одной стороны, крики о русской угрозе подводным коммуникациям - это классическая информатака наших противников, призванная легализовать их военное присутствие в Атлантике и на Балтике. Под это дело они вполне могут затеять какую-нибудь диверсию, выгодную американцам.

С другой стороны, эта согласованная истерика, в которой объединились заклятые друзья по альянсу, показывает, что руководство НАТО прекрасно понимает все риски своего положения. Невозможно больше притворяться, что дело в Украине.

На самом деле НАТО воюет против России - всеми имеющимися у альянса средствами, в том числе и украинцами. Беспилотники над Кремлем, диверсии на территории России, удары по нашим западным городам - все это делается под руководством и с благословения американских хозяев. Их трусливая ложь - это, мол, не мы, это все Зеленский - ничего изменить не может.

Источник - РИА Новости
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