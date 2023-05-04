Апелляция по делу о нукусских событиях рассматривается в Ташкенте

13:08 05.05.2023

В Ташкенте началось рассмотрение апелляционных жалоб от имени 16 осужденных (включая покойного Полата Шамшетова) по первому судебному процессу в рамках уголовного дела о событиях в Каракалпакстане, а также протеста прокуратуры в отношении 4 приговоренных условно.



