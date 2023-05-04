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Апелляция по делу о нукусских событиях рассматривается в Ташкенте
13:08 05.05.2023

В Ташкенте началось рассмотрение апелляционных жалоб от имени 16 осужденных (включая покойного Полата Шамшетова) по первому судебному процессу в рамках уголовного дела о событиях в Каракалпакстане, а также протеста прокуратуры в отношении 4 приговоренных условно.



В Ташкенте 5 мая начался открытый судебный процесс по рассмотрению апелляционных жалоб от имени осужденных по первому судебному процессу в рамках уголовного дела о событиях прошлого года в Каракалпакстане. Дело рассматривает судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Узбекистана.

Как мы писали, жалобы поданы от имени 16 из 22 осужденных решением суда первой инстанции - суда Республики Каракалпакстан - от 31 января. В их числе журналист и адвокат Даулетмурат Тажимуратов, бывший начальник отдела по уголовному розыску МВД Каракалпакстана, покойный Полат Шамшетов, Саиыпназар Калимов, Султанбек Каипов, Арсылан Темирханов, Саидабулла Медетов, Нурлан Султамуратов, Аллабай Токимбетов, Разбек Бекмуратов, Байрам Сейтниязов, Амирбек Адилбеков, Полат Нурниязов, Нурлан Найыпов, Бахтиер Кадирбергенов, Даулетмурат Джиемуратов и Кахарман Сейтимов. Все они были приговорены к лишению свободы на разные сроки.

Кроме того, апелляционная инстанция рассмотрит протест прокуратуры на приговор суда в части, касающейся Лолагул Каллыхановой, Азамата Турданова, Ахмета Сметуллаева и Азамата Нуратдинова, которые получили условные сроки, не связанные с лишением свободы, и были освобождены из зала суда.

Как сообщают корреспонденты "Газеты.uz", на суде присутствуют родственники подсудимых, члены парламентской комиссии по расследованию событий 1−2 июля 2022 года в Каракалпакстане, а также представители дипломатического корпуса.

Напомним, в середине марта суд огласил приговоры еще 39 обвиняемым по этому же уголовному делу.

"Газета.uz" ведет прямую трансляцию процесса.

Источник - Газета.uz
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