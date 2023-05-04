 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 05.05.2023
18:16  КазШизГендер. Треть руководящих постов в группе "Самрук-Казына" займут женщины
13:29  Илья Николаевич Березин - представитель Казанской школы востоковедения, - П.Густерин
13:08  Апелляция по делу о нукусских событиях рассматривается в Ташкенте
13:06  Подводные кабели - под ударом: Запад нашел еще одну причину бояться России
13:04  На нефтяном рынке начала складываться драматическая для России ситуация
13:02  Россия и Китай берут под контроль поставки важнейшего для США сырья
13:00  Как обвинения против сына Байдена повлияют на переизбрание отца

12:58  В Узбекистане аннулировали сделку по покупке здания "Алокабанка" на полученный в нем же кредит
12:57  Пять возможных ответов России на удары по Кремлю
12:55  Китай обвинил США в создании кибероружия для организации революций
12:53  Судан - пал. Страна раскололась как гнилой орех, - Э.Байназаров
12:51  Облысение Европы. "Экоповестка" и борьба с Россией завели ЕС в тупик, - Олег Кривошапов
12:49  Арестованные по Кемпир-Абадскому делу кыргызстанцы потребовали отставки Садыра Жапарова
12:46  От Авеста до Марко Поло: что писали о Казахстане в древние времена
12:39  "Британское Содружество" разбегается от Британии
12:37  Еще раз об этнической принадлежности Авиценны, - Мухаммад-Салам Махшулов
08:59  В четыре раза выросли денежные переводы из России в Казахстан
08:37  Власть и оппозиция в Турции вместе дали старт цветной революции, - Юрий Зайнашев
08:30  Коррупция в Управлении земельных отношений Шымкента: Антикор задержал руководство
08:28  "Дедовщина" в ТаджАрмии: нужны радикальные реформы
08:27  В Пакистане терроризируют учителей-шиитов: 7 смертей за неделю
07:13  Сирийские курды обратились за помощью к Эмиратам, - Игорь Субботин
05:41  "Бархатные мечты" Армении ни к чему не привели, Запад на стороне Азербайджана, - А.Хачикян
00:32  Россию предупреждают об угрозе появления нового - центразийского фронта, - А.Серенко
00:30  Пакистан тайно снабжает Украину оружием, - В.Скосырев
00:22  Эрдоган для России меньшее зло, чем остальные, - Г.Мирзаян
00:19  Откроет ли Грузия "второй фронт" против России, - Т.Бордачев
00:15  The Hill: за 78 лет США не выиграли ни одной войны ни у себя дома, ни за границей
Четверг, 04.05.2023
20:05  Станция Глобальной сейсмической сети США установлена в Узбекистане
19:49  Опасаясь ракеты возмездия? Зеленский спрятался в Европе
19:44  Узбекхим возглавил Тимур Мухамеджанов
19:38  Задержан глава Венгерско-Кыргызского фонда развития Темирбек Эркинов. Причина задержания пока неизвестна
19:27  Newsweek: Украине и НАТО нужно срочно заняться поисками выхода из вооруженного конфликта
19:17  Россия сражается на множестве фронтов одновременно, - Александр Проханов
18:40  Франция теряет остатки своей колониальной империи, - В.Прохватилов
18:39  На пути к территориальному переделу Восточной Европы, - И.Новицкий
17:54  "Исторический" Казахстано-Таджикский пакт (текст)
17:46  На Украине арестовали мэра Одессы Труханова. Крал с завода
13:59  Банкопад в Америке набирает обороты, - Анатолий Комраков
13:11  Госфиннадзор Кыргызстана возглавил Марат Пирназаров
11:47  Токаев наградил Рахмона высшим казахстанским орденом "Золотой орел"
11:42  Конец сладкой жизни: почему Индия прекращает экспорт сахара
11:34  Американский индус-сикх Аджай Банга стал президентом Всемирного банка
11:29  Кого раздражает "засилье" русского языка в ближнем зарубежье
11:25  Европа на распутье: Биться или мириться? - СП
10:47  Главных фигурантов дела "Астана LRT" Ардана и Султанбекова заочно приговорили к семи годам заключения
10:44  Гостеприимство у казахов: какой штраф существовал для плохого хозяина, - Марина Хегай
10:03  Эмомали Рахмон в Казахстане: Сегодня мы примем исторический документ
08:29  Вашингтон сдает в Сирии последние позиции, нефтеносные, - Аббас Джума
08:26  "Хозяин огня": кто у тюрков превосходил силой шамана (забытая старина)
08:03  УзбЖурналистку Ирину Матвиенко (Nemolchi.uz) прессуют угрозой убийства
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
КазШизГендер. Треть руководящих постов в группе "Самрук-Казына" займут женщины
18:16 05.05.2023

Треть руководящих постов в группе "Самрук-Қазына" займут женщины Фото: Самрук-Қазына
5 мая в Астане состоялась выпускная церемония программы "Гендерное равенство" по подготовке женщин-руководителей в квазигосударственном секторе, сообщает Zakon.kz.
Этот учебный проект группы компаний АО "Самрук-Казына" создан при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК и нацелен на повышение доли женщин в руководящих органах компаний и организаций в квазигосударственном секторе.

Проект стал одним из механизмов реализации поручения президента о 30%-ной представленности женщин на руководящих должностях в компаниях с государственным участием.

Выступая на церемонии, заместитель руководителя Администрации президента, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Аида Балаева отметила, что "Национальная комиссия представлена очень активными и перспективными женщинами, которые работают на общественных началах и вносят большой вклад в развитие той или иной отрасли и в решение актуальных проблем общества. Сегодня женское движение пополняется новыми яркими представительницами и лидерами. Уверена, что у каждой из вас есть свои идеи, инициативы, проекты, которые будут способствовать улучшению положения женщин в казахстанском социуме. Полагаю, что наш сегодняшний проект, который подразумевает включение женщин в советы директоров различных компаний, уникален".

"Сегодня мы завершаем очень важный этап совершенствования нашего подхода к управлению компаниями. У нас появился пул женщин, готовых трудиться на уровнях принятия решений. Я уверен, что наш опыт подготовки лидеров будет полезен всей стране, и мы готовы им делиться", – подчеркнул председатель правления "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов.

На данный момент в группе "Самрук-Казына" работают 259,5 тыс. человек, в т.ч. 72 тысячи женщин. Из них около 8,5 тысячи занимают руководящие посты, начиная от начальниц отделов. Это около трети от общего числа руководителей. Но в высшем руководстве (правления, советы директоров, набсоветы) доля женщин составляет лишь 15%.

Принимаются меры по увеличению этого показателя до 20% в 2023 году и до 30% к 2030 году. В этой связи создаются условия для развития среды по формированию навыков женского лидерства, стимулированию и продвижению женщин-руководителей, достижению приоритетов гендерного равенства.

Одним из эффективных инструментов по реализации этих задач стала программа "Гендерное равенство". Благодаря данной программе сотрудницы группы компаний "Самрук-Қазына" с управленческим опытом со всего Казахстана прошли дополнительные курсы менеджмента, чтобы войти в составы советов директоров и набсоветов госкомпаний. Сегодня сертификаты об окончании курса получила 71 из них. 15 выпускниц уже включены в экспертные группы при центральных госорганах, региональных комиссиях по делам женщин и семейно-демографической политике. Еще 10 участниц приняты в руководящие органы госкомпаний.

Анастасия Стативкина

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1683299760


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 2 мая 2023 года №205
- Сенаторы рассмотрели представление Президента об освобождении от должности судьи Верховного Суда
- Председатель Мажилиса встретился с Президентом Таджикистана
- Алихан Смаилов: Казахстан намерен укреплять свою роль в качестве надежного континентального транзитного хаба
- Большая задачка для всей страны
- Алихан Смаилов провел встречу с Президентом Таджикистана
- В Казахстане началась подготовка к проведению Всемирных игр кочевников
- Кадровые перестановки
- В Правительстве рассмотрены вопросы ревизии мер господдержки предпринимательства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  