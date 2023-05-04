КазШизГендер. Треть руководящих постов в группе "Самрук-Казына" займут женщины

18:16 05.05.2023

Треть руководящих постов в группе "Самрук-Қазына" займут женщины Фото: Самрук-Қазына

5 мая в Астане состоялась выпускная церемония программы "Гендерное равенство" по подготовке женщин-руководителей в квазигосударственном секторе, сообщает Zakon.kz.

Этот учебный проект группы компаний АО "Самрук-Казына" создан при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК и нацелен на повышение доли женщин в руководящих органах компаний и организаций в квазигосударственном секторе.



Проект стал одним из механизмов реализации поручения президента о 30%-ной представленности женщин на руководящих должностях в компаниях с государственным участием.



Выступая на церемонии, заместитель руководителя Администрации президента, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Аида Балаева отметила, что "Национальная комиссия представлена очень активными и перспективными женщинами, которые работают на общественных началах и вносят большой вклад в развитие той или иной отрасли и в решение актуальных проблем общества. Сегодня женское движение пополняется новыми яркими представительницами и лидерами. Уверена, что у каждой из вас есть свои идеи, инициативы, проекты, которые будут способствовать улучшению положения женщин в казахстанском социуме. Полагаю, что наш сегодняшний проект, который подразумевает включение женщин в советы директоров различных компаний, уникален".



"Сегодня мы завершаем очень важный этап совершенствования нашего подхода к управлению компаниями. У нас появился пул женщин, готовых трудиться на уровнях принятия решений. Я уверен, что наш опыт подготовки лидеров будет полезен всей стране, и мы готовы им делиться", – подчеркнул председатель правления "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов.



На данный момент в группе "Самрук-Казына" работают 259,5 тыс. человек, в т.ч. 72 тысячи женщин. Из них около 8,5 тысячи занимают руководящие посты, начиная от начальниц отделов. Это около трети от общего числа руководителей. Но в высшем руководстве (правления, советы директоров, набсоветы) доля женщин составляет лишь 15%.



Принимаются меры по увеличению этого показателя до 20% в 2023 году и до 30% к 2030 году. В этой связи создаются условия для развития среды по формированию навыков женского лидерства, стимулированию и продвижению женщин-руководителей, достижению приоритетов гендерного равенства.



Одним из эффективных инструментов по реализации этих задач стала программа "Гендерное равенство". Благодаря данной программе сотрудницы группы компаний "Самрук-Қазына" с управленческим опытом со всего Казахстана прошли дополнительные курсы менеджмента, чтобы войти в составы советов директоров и набсоветов госкомпаний. Сегодня сертификаты об окончании курса получила 71 из них. 15 выпускниц уже включены в экспертные группы при центральных госорганах, региональных комиссиях по делам женщин и семейно-демографической политике. Еще 10 участниц приняты в руководящие органы госкомпаний.



Анастасия Стативкина