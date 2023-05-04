Устойчивый ШОС: что обсудили главы МИД организации на Гоа

21:59 05.05.2023 И как партнеры России отнеслись к инциденту с дронами над Кремлем



Наталия Портякова



На Гоа 5 мая завершилась встреча глав МИД ШОС, в центре которой была подготовка к лидерскому саммиту в Нью-Дели, где ожидается прием в ряды организации Ирана. Вместе с тем одним из акцентов итоговой пресс-конференции российского министра иностранных дел Сергея Лаврова оказалась Украина. Подробнее об этом, перспективах расширения ШОС и о том, почему приезд на Гоа главы МИД Пакистана вызвал много шума, но не оправдал ожиданий, - в репортаже "Известий" из Панаджи.



Подготовительный задел



Строго говоря, нынешнее совещание глав МИД членов ШОС стало подготовкой к саммиту лидеров "восьмерки", который пройдет в Нью-Дели ориентировочно 3–4 июля. Поэтому анонсы внешнеполитических ведомств стран-участниц не изобиловали особыми подробностями встречи. Согласно заявлению МИД России, например, на Гоа министры собирались обсудить "проекты соответствующих документов и решений" ШОС и провести обмен мнениями по "актуальным вопросам международной и региональной повестки дня". Заявление китайского МИДа совпадало практически слово в слово.



Тем не менее за два дня встреч (первый из которых был в основном посвящен двусторонним контактам) представителям стран - членов ШОС удалось обсудить довольно много. Правда, большая часть так и осталась за закрытыми дверями.



- К саммиту лидеров мы готовим около 20 деклараций, но ключевым его итогом будет прием Ирана в члены ШОС, - рассказал "Известиям" российский дипломатический источник.



Отметим, что после приема в ШОС Индии и Пакистана в 2017 году в организации не раз деликатно намекали, что аппетита к дальнейшему расширению у "восьмерки" нет. Однако за последний год тенденция поменялась. На прошлом саммите лидеров в сентябре 2022 года в Самарканде ШОС запустила процедуру приема в организацию не только Ирана, но и Белоруссии, и на нынешнем заседании министры, в числе прочего, обсудили обращение Минска о возможном ускорении процедуры приема.



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Кроме того, на Гоа были подписаны меморандумы о предоставлении статуса партнера ШОС по диалогу Кувейту, Мьянме, Мальдивам и ОАЭ. Тот же статус получит и Бахрейн, однако, как рассказал источник "Известий", такой меморандум с этой страной будет оформлен позже в штаб-квартире ШОС в Пекине, поскольку в Манаме решили: подпись под документом должен поставить министр, а не посол, как в случае с другими новоиспеченными странами-партнерами.



Последний раз прибавление в полку партнеров ШОС случилось в марте. В таком качестве к организации решила примкнуть Саудовская Аравия, крупнейшая экономика среди арабских стран и самая быстрорастущая экономика среди государств G20, в прошлом ориентировавшаяся во внешней политике преимущественно на США. И если вступление несколько лет назад в ряды членов Индии и Пакистана было во многом заслугой России, то в случае с саудитами, бесспорно, сказалось влияние Китая. Именно при посредничестве Пекина Эр-Рияд восстановил дипотношения с Тегераном после восьмилетнего разрыва. Это не только вывело Китай в серьезные игроки в делах Ближнего Востока, но и усилило интерес стран региона к участию в региональных структурах с участием КНР.



- Китай - это мировой центр номер два, и стоять рядом с ним для многих важно. Конечно, есть страны, которые пытаются дистанцироваться и наладить отношения с США, как Филиппины, но многие предпочитают класть яйца по разным корзинам и использовать разные возможности, - заметил главред журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов. - При этом нельзя сказать, что в соответствии с западными штампами, Китай - это страна, которая определяет повестку в ШОС, слишком велики и другие участники - и Россия, и Индия.



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Более того, как подчеркнул эксперт, объединение включает в себя и многие другие важные страны, которые будут занимать центральное место в международных процессах. Поэтому интерес новых игроков к ШОС "быть там, где все" вполне понятен.



И в будущем организация наверняка будет прирастать как новыми членами, так и партнерами по диалогу.



- ШОС проходила самые разные этапы, начиная с сугубо прикладных вещей, вроде урегулирования границ, потом перейдя в значительной степени в роль церемониальной организации. Сейчас же ШОС вступает в период, когда практический выхлоп будет больше, - сказал Федор Лукьянов.



По его словам, в настоящий момент на повестке ШОС стоит вопрос об обустройстве Евразии, чтобы она была более связанной, - идет строительство транспортных коридоров и экономических цепочек. Все это делает саму организацию более актуальной, повышая к ней интерес новых игроков.



Редкий гость



У азиатской и западной прессы главное внимание было сосредоточено на госте из Пакистана - главе МИДа Билавале Бхутто Зардари. И хотя официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи подчеркивал, что Нью-Дели приглашает все государства - члены ШОС на мероприятия под своим председательством, и, мол, заострять внимание на представителе конкретной страны неуместно, его приезд загодя превратился в мини-сенсацию. Хотя бы уже потому, что он стал первым высокопоставленным пакистанским чиновником, посещающим Индию с 2014 года.



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"На прибытие пакистанского министра иностранных дел на индийскую землю смотрят с таким же вниманием, с каким относятся к редким пролетающим кометам. Они приезжают нечасто, но, когда приезжают, устраивают звуковое и световое шоу", - отозвалcя о прилете господина Бхутто один из индийских экспертов.



При этом несколько месяцев в Исламабаде шли серьезные дебаты на тему того, принимать или нет индийское приглашение.



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Общие знаменатели



На итоговой пресс-конференции, которую глава российского МИДа дал 5 мая, он рассказал, что к саммиту лидеров министры подготовили "емкий пакет документов", включая политическую декларацию, и ряд документов по борьбе с радикализацией, а также по цифровой трансформации и здравоохранению.



- У нас общее видение тех проблем, которые на мировой арене сейчас сохраняются. И есть общее желание координировать наши действия и в ООН, и на евразийском континенте с такими структурами, как Евразийский экономический союз, с АСЕАН, со странами БРИКС, - отметил Лавров.



Касаясь создания общей валюты стран ШОС, он дал понять, что такая инициатива обсуждается, но пока среди стран-членов преобладает настрой на большее использование национальных валют.



Кроме того, министры достигли договоренности активизировать контактную группу ШОС – Афганистан. Ситуация в этой стране, по словам министра, требует достаточно срочных мер. Тем более США вновь пытаются вмешиваться в ее дела и "не оставляют попыток вновь внедрить свою военную инфраструктуру в регион вокруг Афганистана, в Центральную Азию".



- Все прекрасно понимают серьезнейшую опасность, которую такие попытки таят в себе, - подчеркнул Лавров.



Не обошлось и без упоминания последнего инцидента с атакой украинских дронов по Кремлю. Сергей Лавров отметил, что эта тема затрагивалась, и все министры стран ШОС осудили эту террористическую атаку.



- Это, ясно, был враждебный акт. Совершенно ясно, что без ведома "хозяев" киевские террористы совершить его не могли бы. И мы будем отвечать не разговорами о том, casus belli это или нет, а будем отвечать конкретными действиями, - добавил он.



Министр добавил: в Москве видят растущее понимание того, что проблемы, возникшие "в результате действий США и их сателлитов по накачиванию Украины оружием для противостояния России", нельзя решить, только заморозив линию соприкосновения в Донбассе.



- Все понимают геополитический характер происходящего, понимают, что без разрешения главной геополитической проблемы, которая заключается в стремлении Запада сохранить свою гегемонию и диктовать всем и вся свою волю, никаких кризисов ни на Украине, ни в других частях мира, решить невозможно, - подчеркнул он.



При этом Сергей Лавров заявил о готовности Москвы вести диалог с Западом. Этот разговор рано или поздно состоится, резюмировал министр. Источник - Известия

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