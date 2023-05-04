 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пекин застолбил место на новом энергорынке, оттесняя Москву, - СП
00:01 06.05.2023

Китай хочет стать главной "водородной" державой в мире.
Константин Ольшанский

Пекин застолбил место на новом энергорынке, оттесняя Москву

Водород - самое распространенное вещество во Вселенной. Он обладает такими уникальными свойствами, как высокая плотность энергии и отсутствие выбросов углерода после сгорания. Поэтому водородная энергетика и считается энергетикой будущего.

Водород можно добывать разными путями. Самый экологичный - из возобновляемых источников энергии (солнечной, геотермальной, ветряной). Емкость такого рынка оценивается в $350 млрд, и доминировать на нем хочет Китай.

Даже Россия, увы, конкурировать с китайскими амбициями на равных не может.

Массовый выпуск китайских приборов сделает водород по-настоящему "народным" топливом

В Гуанчжоу построена первая в мире "умная" водородная электростанция Nansha Hydrogen Power Fusion. Она работает почти без участия людей. Нейросеть управляет системой фотоэлементов, которые преобразуют солнечный свет в водород. Для этого используют специально созданное китайскими инженерами устройство электролиза (разложения) воды.

Затем водород накапливается в твердотельных топливных элементах. Пока что станция маломощная: ежедневно она производит 72 килограмма чистого водорода. Столько топлива потребил бы легкий грузовичок для пробега в 2400 километров.

Килограмм водорода обходится в 60 юаней - это примерно 700 рублей.

Сейчас китайцы строят еще несколько водородных генераторов. Например, в провинции Сычуань на острове Сяоху. Ветровая станция будет использовать протонообменные мембраны для электролиза воды, в результате которого будет получаться "зеленый" (то есть экологически чистый) водород. В настоящее время оборудование еще не производился серийно, поэтому стоимость производства водорода будет высока.

Чтобы ускорить массовое производство нового "водородного" оборудования, в провинции Гуандун строят огромную станцию по электролизу воды. Мощность только первой фазы проекта составит около 500 мегаватт, что позволит постепенно снизить стоимость получения "зеленого" водорода.

Ежегодно китайские компании будут производить около 100 комплектов оборудования для производства водорода с протонообменной мембраной. Смонтировать такую установку можно будет в любой точке Китая, что позволит снизить производственные затраты. Ожидается, что в течение трех-пяти лет снижение затрат достигнет 40−50%. То есть "зеленый" водород станет по-настоящему массовым топливом.

Китай откажется от угля и жестко вытеснит Европу с "водородного" рынка

Китай намерен наводнить страну не только - мини-станциями для производства водорода. Будут строиться и огромные электростанции, например, в Синьцзяне, Внутренней Монголии и еще нескольких провинциях. В Куче, например, до конца 2023 года будет введена в строй фотоэлектрическая электростанция с годовой мощностью производства электроэнергии 618 млн кВтч. Водорода тут будут выпускать 20 тысяч тонн в год.

В проекте используется технология щелочного электролиза воды. После начала строительства станции в Куче в Китае резко вырос промышленный спрос на стандартные электролизеры. Такая аппаратура резко подешевела.

Только в первом квартале 2023 года спрос на электролизеры по всему Китаю вырос до 400 МВт - это вдвое больше, чем в прошлом году, сообщает издание Sina.

В Аньхое строится завод электролизеров, которые можно применять на крупных ветряных и солнечных электростанциях. После запуска конвейера первоначальные инвестиционные затраты на оборудование могут быть снижены на 10−15%.

Суммарная мощность всех китайских проектов по производству "зеленого" водорода оценивается Sina в 2−3 млн тонн. Таким образом, только объем рынка оборудования для производства водорода составит около 40 млрд юаней - или 500 млрд рублей.

Причем водородные проекты получают полную поддержку на самом высоком уровне. Си Цзиньпин объявил "зеленый переход" Китая одной из важнейших национальных целей. Для водородной энергетики предусмотрены льготы и преференции.

И понятно, почему - водород хоть и стоит дешево, но огромный объем потребления делает рынок фантастически большим. Сейчас мировой рынок "зеленого" водорода - около $4 млрд, по оценкам Precedence Research. Каждый год рынок будет расти в полтора раза (в основном за счет Азиатско-Тихоокеанского региона), и всего черед десятилетие приблизится к показателю в $350 млрд.

Китайцы становятся победителями в "звездных войнах"
Сейчас водород получает в основном из природного газа - это так называемый "серый" водород, и его на рынке пока 95%. Однако технологии будут все экологичнее, ведь при риформинге природного газа образуется и парниковый углекислый газ.

Китай - крупнейший в мире производитель "серого" водорода: это 33 млн тонн в год. Такой водород используется, в том числе, в химической, нефтеперерабатывающей и металлургической промышленности - либо в качестве энергоносителя, либо в качестве сырья (например, для производства аммиака).

Так что неудивительно: одним из мировых центров производства "зеленого" водорода, по подсчетам Precedence Research, станет Северо-Западный Китай. К 2030 году водород здесь будут производить электростанции мощностью 24 ГВт (это как четыре Саяно-Шушенский ГЭС). Дело в том, что именно здесь много возобновляемых источников энергии, и при этом нужно как можно быстрее выводить из эксплуатации вредные угольные электростанции. На место угля придет солнце и ветер.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1683320460


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