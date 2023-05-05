О настоящих союзниках России в войне с коллективным Западом, - В.Катасонов

00:50 06.05.2023 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 05.05.2023



Распоряжением от 05.03.2022 № 430-р правительство Российской Федерации утвердило список недружественных государств и территорий. Сейчас список включает 49 государств: США (с Виргинскими островами), Великобританию (с владениями Британской короны и Британскими заморскими территориями), 27 государств Европейского союза, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Японию, Южную Корею, Сингапур, Тайвань, Украину, Норвегию и "мелочь" типа Андорры, Багамских островов и Монако.



16 марта на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент Владимир Путин назвал неправильным словосочетание "недружественные страны", так как недружественными нам являются правители. Это верно, но понятие "недружественные страны" при всей его условности необходимо при принятии решений.



Членами ООН являются 193 государства, а вместе с теми, кто вне ООН, их более двухсот. Получается, что на страны, условно называемые "дружественными", приходится полторы сотни государств. Вроде бы очень неплохо!



Однако подавляющая часть "дружественных" воздерживается от участия в антироссийских санкциях по чисто прагматическим соображениям. Другие не присоединяются к санкциям в силу вражды к западному (особенно американскому) империализму. И лишь очень немногие оказываются в группе "дружественных" по той причине, что испытывают искренние симпатии к России, полагая, что без нее мир рухнет.



Тонкой дифференциации стран, условно относимых к группе дружественных, нет. В прошлом году (27 мая) президент РФ на заседании Высшего евразийского экономического совета выделил в группе "дружественных стран" государства, которые назвал нейтральными. Он упомянул Иран, Индонезию, Египет и ОАЭ. Определения "нейтрального" государства не было дано, но, как мне кажется, к "нейтральным" можно отнести большую часть из тех самых полутораста государств. При этом нейтральность в большинстве случаев означает неустойчивость. Под давлением Вашингтона такое "нейтральное" государство может включаться в антироссийские акции. Так, ОАЭ сегодня начинают закручивать гайки в отношении российских физических и юридических лиц.



Есть и другие характеристики стран, находящихся за пределами списка недружественных. Выступая 10 февраля 2023 года в День дипломатического работника, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия будет добиваться формирования такой многополярной системы, которая создает равные внешние условия для развития всех: "В этом вопросе, в поддержке объективного процесса формирования многополярного мироустройства, у нас много союзников, единомышленников. Конечно же, это наши союзники по СНГ, ОДКБ, ЕАЭС. Огромный нераскрытый потенциал у Союзного государства России и Белоруссии. И, конечно, это наши партнеры в рамках ШОС и БРИКС, плюс многочисленные страны на Африканском континенте, в Азии, Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и Карибском бассейне".



Тут министр ввел сразу три понятия: "союзники", "единомышленники" и "партнеры".



По-моему, понятие "единомышленники" является достаточно неопределенным. А вот понятия "союзник" и "партнер" могли бы и должны быть четко определены. Союзник – это действительно единомышленник, тогда как партнер сегодня здесь, а завтра там. Союзник надежен, партнер переменчив.



Кстати, список стран-союзниц тоже не очень устойчив. Например, выступая на Всероссийском молодежном форуме "Селигер – 2014" и перечисляя союзников России, С. Лавров отнес к ним членов ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС. Всего десять государств: Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Китай, Индия, Бразилия, Южная Африка. Правда, министр оговорился: "Вот, например, НАТО голосует единым блоком всегда и везде. А кто у России союзники? У нас много союзников. И когда нам говорят, что вот ваши союзники по ОДКБ не всегда голосуют вместе с Россией в унисон, мы не делаем по поводу этого никакой трагедии". Трагедии, конечно, делать не надо. Однако усомниться в том, что названные страны являются полноценными союзниками, безусловно, стоит. По прошествии девяти лет оснований для сомнений прибавилось.



Кроме упомянутой десятки стран чиновники МИД иногда дополняли список союзников, включая в него КНДР, Иран, Сирию и еще два-три государства, квалифицированных Западом как "государства-изгои".



В послании к Федеральному Собранию 2018 года Владимир Путин заявил, что Россия нанесет сиюминутный ядерный удар, если по отношению к ней или к ее союзникам будет применено ядерное оружие или другое вооружение массового поражения, угрожающее основам государства. После послания Путина журналисты попытались выяснить, кто является союзником России. Спикер президента Дмитрий Песков сказал, что союзниками России являются страны ОДКБ и другие. "Другие", судя по всему, это Абхазия и Южная Осетия, с которыми у России заключен договор об обеспечении безопасности. По словам Пескова, Россия обязана оказывать помощь только тем, с кем подписывала договор о взаимном обеспечении безопасности. Таких договоров у России нет ни с Сирией, ни с Северной Кореей, ни с Ираном. Песков пояснил, что Сирия является союзником России, но у России нет договора о безопасности с этой страной.



В феврале прошлого года Путин посетил Пекин, где принял участие в открытии зимних Олимпийских игр. Там главы двух государств (России и Китая) объявили, что страны являются долгосрочными союзниками. Это было за две с половиной недели до начала СВО.



В интервью телеканалу RT 18 марта прошлого года глава МИД РФ назвал союзниками Москвы Китай, Индию, Бразилию и Мексику. Первые три уже были в неофициальном списке "союзников", новым фигурантом оказалась Мексика.



Итак, список союзников является неофициальным и "гуляющим". Например, 1 марта 2023 года заместитель главы МИД Михаил Галузин назвал страны ЕАЭС и ОДКБ "долгосрочными союзниками" России. А это Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Вероятно, чиновник подразумевал, что есть еще "краткосрочные союзники", куда следует отнести, например, Китай, Иран (кстати, в своих статьях и выступлениях я делю возможных союзников России на две группы, которые называю "стратегическими" и "тактическими")?



До недавнего времени некоторые эксперты для выделения стран, которые можно назвать "союзниками", использовали данные голосований в ООН по тем резолюциям, в которых содержится осуждение России как "агрессора".



Например, 23 февраля текущего года (по случаю первой годовщины СВО на Украине) члены Генассамблеи потребовали, чтобы "Российская Федерация немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины в ее международно-признанных границах", и призвали к прекращению боевых действий. В поддержку резолюции проголосовала 141 страна, 32 страны воздержались (включая КНР, Армению, Казахстан, Боливию, Кубу, Иран и Индию), а семь – Белоруссия, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, Россия и Сирия – высказались против. При этом, что примечательно, поправки, предложенные Республикой Беларусь, были отклонены.



26 апреля с/г ГА ООН на своей 77-й сессии приняла резолюцию о сотрудничестве с Советом Европы, в которой упоминается "агрессия" РФ против Украины. Против проголосовали всего пять стран: Россия, Белоруссия, Никарагуа, Северная Корея и Сирия.



Еще 18 стран воздержались. Документ поддержали 122 страны. В том числе те, которые традиционно считаются "дружественными" России: Казахстан, Армения, Индия, Бразилия, Турция и Китай. Примечательно, что ранее Пекин всегда воздерживался во время подобных голосований. Впервые КНР поддержала резолюцию, где РФ названа агрессором.



Итак, мы можем, пожалуй, констатировать, что у России осталось лишь четыре союзника. Причем три из них (за исключением Белоруссии) могут Москву поддерживать преимущественно морально и лишь немного политически (при голосованиях в ООН). А ряд стран из списка "дружественных" вернее считать партнерами. Чтобы не было иллюзий.



Широко известно, что императору Александру III принадлежит фраза: "У России есть только два союзника – ее армия и флот". Не было иллюзий и у И.В. Сталина. И это подвигло его начать индустриализацию, укрепить все тех же внутренних союзников нашей страны – армию, флот, военную авиацию. Сегодня помочь России могут эти же самые союзники.



К остальным лучше относиться как к партнерам. Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1683323400





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 2 мая 2023 года №205

- Сенаторы рассмотрели представление Президента об освобождении от должности судьи Верховного Суда

- Председатель Мажилиса встретился с Президентом Таджикистана

- Алихан Смаилов: Казахстан намерен укреплять свою роль в качестве надежного континентального транзитного хаба

- Большая задачка для всей страны

- Алихан Смаилов провел встречу с Президентом Таджикистана

- В Казахстане началась подготовка к проведению Всемирных игр кочевников

- Кадровые перестановки

- В Правительстве рассмотрены вопросы ревизии мер господдержки предпринимательства

