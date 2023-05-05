Санкционный гнет Запада – от заседаний ООН до казахстанских степей, - Д.Нефедов

00:52 06.05.2023 ДМИТРИЙ НЕФЕДОВ | 05.05.2023



Евразийские интеграционные структуры проходят сейчас самое серьезное испытание на прочность



Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский внес ясность в историю с голосованием 26 апреля по "плановой и рутинной резолюции о сотрудничестве ООН с Советом Европы (СЕ). В свойственном им мошенническом стиле в преамбулу документа "украинцы и западники внесли крайне политизированный абзац (РР9), не относящийся к тематике резолюции", что поставило "многие государства в неловкое положение. Ведь если они не поддержат эту резолюцию, западники могут отплатить той же монетой при голосованиях по нужным им резолюциям. В такой ситуации оказались и многие наши партнеры – по СНГ, БРИКС и так далее. Поэтому они сделали следующее: не поддержали этот абзац в ходе отдельного голосования, но проголосовали за весь текст, сделав при этом интерпретирующие заявления о том, что не поддерживают политизицию резолюции о сотрудничестве ООН с гуманитарными организациями", пояснил российский дипломат, сделав вывод о "снижении поддержки Украины в ООН". И это справедливо: ведь 71 страна документ с антироссийским абзацем не поддержала, а могли поддержать все, да и сам этот злополучный абзац в ходе отдельного голосования поддержала 81 страна, в то время как высказались против – 102.



Подтвердили такую интерпретацию в специальном разъяснении и в МИД КНР. В Пекине не поддерживают описание украинского конфликта как "агрессию со стороны Российской Федерации", проголосовав за резолюцию ООН по вопросу отношений между ООН и Советом Европы. "Голосование "за" было голосованием по всему тексту резолюции и не может считаться одобрением этого пункта".



Напомним, как звучит "крайне политизированный абзац, не относящийся к тематике резолюции", поддержка которого некоторыми членами ОДКБ дополнительными комментариями не сопровождалась: "…беспрецедентные вызовы, стоящие сегодня перед Европой после агрессии Российской Федерации против Украины, а до этого против Грузии, и прекращения членства РФ в Совете Европы, требуют укрепления сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и Советом Европы – в особенности для того, чтобы оперативно восстановить и поддерживать мир и безопасность на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и политической независимости любого государства; …возмещать ущерб, нанесенный жертвам, и привлекать к ответственности всех тех, кто виновен в нарушении норм международного права".



Как видим, в тексте содержится прямой намек на возможность рассмотрения вопроса о введении против России ограничительных мер, аналогичных действующим в отношении Ирана, КНДР, Зимбабве, Мьянмы, Судана. Разумеется, реально такие меры не заработают, однако те или иные форматы реагирования при гипотетическом голосовании партнеров РФ по ШОС, БРИКС, ОДКБ и ЕАЭС могут создать предпосылки для совершенно ненужного политического и информационного напряжения. И конечно, на соотношение сил в ООН будет так или иначе влиять военно-политическая неопределенность и дальнейший ход военных действий на фоне поставок Западом оружия режиму Зеленского. Не могут не сказываться и недавнее вступление Финляндии в НАТО, а также заявленные в апреле планы Ирландии вступить наряду со Швецией в этот агрессивный альянс.



Излишняя драматизация некоторой частью российского телеграм-сообщества информации, сознательно подаваемой киевскими и западными пропагандистами под нужным им углом, не идет на пользу объективному восприятию роли и места России в современном мире, и в частности в международных организациях. Вместе с тем высказываются разные мнения относительно эффективности разъяснительной работы о причинах начала СВО на зарубежных площадках. При этом многие члены ООН озабочены реальной угрозой вторичных санкций коллективного Запада против государств и отдельных хозяйствующих субъектов и физических лиц.



Так, в Астане не собираются содействовать обходу западных рестрикционных мер, сообщил посол Казахстана в США Ержан Ашикбаев, выступая на семинаре в вашингтонском Центре имени Вудро Вильсона: "…Казахстан остается полностью транспарентным с нашими американскими, европейскими и британскими партнерами, привержен обеспечению соблюдения санкций и тому, чтобы не содействовать обходу санкций". Казахстанский дипломат призвал Запад к обеспечению "равного и непредвзятого отношения к тем странам, которые соблюдают санкционную политику". Вместе с этим Ашикбаев отметил, что для стран Центральной Азии, в том числе Казахстана, применение Западом экономических санкций стало "чрезвычайно сложным вопросом".



Вряд ли возможно выразиться мягче, ведь разрыв традиционных связей чреват для республики крайне негативными последствиями. В марте правительство Казахстана утвердило обновленную концепцию развития топливно-энергетического комплекса страны. В документе содержится полное понимание необходимости сотрудничества с Россией, за счет импорта из которой покрывается дефицит электроэнергии в Казахстане. А в Россию Казахстан экспортирует урановую руду. Несмотря на судорожные попытки актуализировать т.н. Казахстанскую каспийскую систему транспортировки, основным экспортным маршрутом казахстанской нефти, по которому транспортируется порядка 80% всего вывозимого из страны черного золота, остается Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Как следует из данных Министерства национальной экономики РК, из общего объема торговли в 134,4 млрд. долл. на Россию приходится 28,2 млрд. долл. (доля следующего за ней Китая – 24,1 млрд. долл.). А нагрянувшую в Астану в конце апреля во главе внушительной делегации помощника министра финансов США Элизабет Розенберг будущее Казахстана совершенно не интересует.



Заявленная цель этого вояжа – принятие полного комплекса мер по соблюдению Казахстаном антироссийских санкций, а также создание на территории республики постоянного представительства OFAC (подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в этой сфере) для контроля за процессом. Надсмотрщики из-за океана начали раздавать указания казахстанским банкам, которые уже спешат отчитываться о принятых мерах. Кроме того, как следует из недавней информации "Урал-ТВ", российские грузоперевозчики с товарами параллельного импорта стали объезжать Казахстан, на границе с которым начали возникать проблемы. Очевидно, находясь под нешуточным прессингом и в нарушение обязательств в рамках ЕАЭС, соседняя страна "создала сложности" для потоков "параллельного импорта" в Россию. По словам главы ассоциации "Грузавтотранс" Владимира Матягина, "поставщикам фактически закрыли границу" и теперь "перевозчикам приходится совершать поставки через Грузию, Азербайджан, Армению, Китай и Иран".



То есть обещания Астаны ограничить параллельный импорт в Россию оказались не пустым звуком. По данным Financial Times и Eurasianet, в республике начали отслеживать товары во время транзита в режиме реального времени для недопущения обхода санкций.



Казахские коммерсанты делятся инструкциями, полученными от руководства Министерства финансов США Казахские коммерсанты делятся инструкциями, полученными от руководства Министерства финансов США



Казахские коммерсанты делятся инструкциями, полученными от руководства Министерства финансов США



Казахские коммерсанты делятся инструкциями, полученными от руководства Министерства финансов США. Источник – Русские грамоты



4 апреля депутаты сената (верхней палаты парламента) Казахстана одобрили закон о ратификации соглашения об особенностях уплаты таможенных и иных платежей при перевозке товаров по процедуре таможенного транзита в рамках ЕАЭС. Можно предположить, что в отношениях с ближними и дальними соседями российская сторона предпочтет в максимальной степени обходить "острые углы", опасаясь дальнейшего дрейфа своих контрагентов "на Запад". Как мы писали в самом начале года, Россия предлагает строительство в Казахстане нового газопровода, призванного не только обеспечить голубым топливом северные и восточные за районы страны, но и (в случае продления в Китай) укрепить транзитный потенциал республики. Весьма вероятно, что и железнодорожная линия из Башкортостана на север Казахстана, которую предполагается построить в ближайшие несколько лет, будет эксплуатироваться на льготных для сопредельной стороны условиях.



Насколько эффективной окажется подобного рода тактика, определит недалекое будущее. Очевидно одно: и двусторонние отношения, и евразийские интеграционные механизмы проходят сейчас самое серьезное испытание на прочность. Источник - fondsk.ru

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