Кишинев может не признать выборы башкана Гагаузии, - С.Гамова

01:18 06.05.2023

Власти Молдавии обвиняют жителей и политиков автономии в прокремлевских предпочтениях

Светлана Гамова

Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Второй тур выборов башкана (главы) Гагаузской автономии на юге Республики Молдова (РМ) назначен на 14 мая. Однако депутат парламента Богдан Цырдя сказал журналистам, что, судя по утечкам информации, властью рассматриваются сценарии аннулирования итогов голосования. Поводом может стать то, что в любом случае новоизбранный башкан будет пророссийским. Накануне спикер парламента РМ Игорь Гросу заявил, что "предпочтение гагаузских политиков и большинства электората – прокремлевское", и предупредил, что в Кишиневе ждут результатов наблюдения за выборами, чтобы оценить правильность их проведения.

"Независимо от того, кто будет избран главой автономии, к нему будут применены санкции, если он посягнет на национальную безопасность и территориальную целостность страны", – сказал председатель парламента РМ Игорь Гросу, подчеркнув "прокремлевскость большинства гагаузского электората и местных политиков".



Напомним, 30 апреля в Гагаузской автономии прошли выборы башкана. В них участвовали восемь кандидатов. По словам депутата Народного собрания Гагаузии Сергея Чимпоеша, все они в своих программных речах обещали расширять связи с Россией. Иначе, заметил "НГ" гагаузский депутат, за них бы не голосовали.



Во второй тур вышли два кандидата – независимый кандидат Григорий Узун, поддерживаемый Партией социалистов, и представитель партии "Шор" Евгений Гуцул.



Правящая партия "Действие и солидарность" (PAS) не выдвигала на выборах в Гагаузии своего кандидата. Лидер PAS, спикер парламента РМ Игорь Гросу объяснил это так: "Независимо от того, кто был кандидатом, считаем, что наше решение не выдвигать кандидата было правильным, потому что политический климат там и электоральные предпочтения были уже известны. Мы знаем, там безграничная любовь к Кремлю. Мы предпочли, чтобы это было упражнение исключительно для гагаузов, мы предпочли внимательно наблюдать и пригласить представителей Народного собрания на обсуждение, чтобы узнать, как прошли эти выборы".



"Те, кто наблюдал, представят нам ответы на законные вопросы, которые есть в обществе, насколько корректной была эта избирательная кампания. Мы примем все необходимые меры, чтобы не допустить дестабилизации ситуации организованными преступными группировками, имеющими связи с Кремлем", – подчеркнул Игорь Гросу в телеэфире.



Гросу отметил, что избрание башкана с прокремлевскими предпочтениями не новость для Республики Молдова.



"В Гагаузии на моей институциональной памяти почти всегда были пророссийские лидеры. Когда речь идет о деньгах, то они очень проевропейские и прозападные, но ментально они связаны с Кремлем. Отношения будут очень прагматичными, какими они были и до сих пор. Всему будут даны категорические определения. Все действия, противоречащие территориальной целостности, национальной безопасности, будут санкционированы в соответствии с законом. Граждане Республики Молдова выбрали европейский вектор развития, наша задача – отсекать пропаганду, которая продолжает исходить из Кремля, а в этой территориально-административной единице она присутствует больше, чем где бы то ни было", – добавил председатель парламента.



Депутат парламента РМ от Партии социалистов Богдан Цырдя в интервью СМИ подтвердил, что "в Гагаузии сохраняются очень мощные пророссийские настроения". И напомнил: "В 2014 году там прошел референдум, на котором 90% проголосовало за вступление Молдавии в Таможенный союз – это предтеча нынешнего Евразийского союза".



"Судя по утечкам информации, рассматриваются сценарии аннулирования итогов голосования. Ведь теперь, как ни крути, победит пророссийский кандидат. Башкан по должности входит в правительство, он имеет право на заседаниях задавать вопросы, предлагать инициативы, если захочет – устраивать скандалы. Один из депутатов парламента Молдавии от правящей партии уже предупредил: если башкан будет выступать с антигосударственными инициативами, то ПДС добьется ограничения полномочий автономии", – рассказал молдавский парламентарий журналистам. Он отметил, что в ЦИК Гагаузии в день голосования присутствовали послы США и ЕС. Российским дипломатам наблюдать за выборами в Кишиневе не разрешили.



Следует отметить, что ограничить полномочия Гагаузии некоторые молдавские политики хотели бы еще по одной причине: в законе об автономии прописано: если РМ теряет свой суверенитет, меняет статус, то гагаузы имеют право на самоопределение. Поэтому вступить в НАТО или объединиться с Румынией для Молдавии будет означать потерю Гагаузии.