Российские "параллельные импортеры" решили объезжать Казахстан

08:58 06.05.2023

Отечественные перевозчики "параллельно импортированных" товаров начали объезжать Казахстан. Об этом в интервью "Известиям" заявил руководитель ассоциации "Грузавтотранс" Владимир Матягин. Теперь логистика поставок товаров строится через КНР, Иран, Грузию, Азербайджан и Армению.



"[Казахстан] создает сложности на границе для такой продукции, поставщикам фактически закрыли границу", – заявил он.



С апреля в Казахстане заработала система, способная в режиме реального времени отслеживать все пересекающие госграницу товары. В Минфине РК пояснили, что программа предусматривает обязательное оформление сопроводительных накладных на продукцию. Чаще всего через РК в РФ ввозят бытовую технику, полупроводники, автомобильные и самолетные запчасти.



Власти Казахстана неоднократно высказывались о том, что не допустят превращения страны в площадку для обхода антироссийских ограничений. В середине марта стало известно, что Казахстан рассматривает возможность на полгода запретить ввоз зерна из России автотранспортом. Запрет не коснется поставок по железной дороге.



Об обстреле главы государства на въезде в Кремль сообщили СМИ

20 апреля стало известно, что ключевые партнеры Украины, прежде всего США, начали обсуждение перспективы введения практически полного запрета на экспорт своей продукции в Россию. Представители "Большой семерки" обсуждали эту идею в преддверии грядущего саммита группы в Японии и планируют привлечь к ее реализации Евросоюз. Однако серьезным препятствием на пути реализации нового запрета стало нежелание некоторых стран ЕС и Японии принимать его. Поскольку компании, которые продолжают поставлять товары в РФ, не готовы отказываться от значительной прибыли, а Москва может пойти на ответные меры, вопрос приведет к "бурным дебатам".