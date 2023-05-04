 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 06.05.2023
09:00  День Победы и духовные власовцы, - П.Игнатавичюс
08:58  Российские "параллельные импортеры" решили объезжать Казахстан
00:52  Санкционный гнет Запада – от заседаний ООН до казахстанских степей, - Д.Нефедов
00:50  О настоящих союзниках России в войне с коллективным Западом, - В.Катасонов
00:01  Пекин застолбил место на новом энергорынке, оттесняя Москву, - СП
Пятница, 05.05.2023
21:59  Устойчивый ШОС: что обсудили главы МИД организации на Гоа
18:16  КазШизГендер. Треть руководящих постов в группе "Самрук-Казына" займут женщины

13:29  Илья Николаевич Березин - представитель Казанской школы востоковедения, - П.Густерин
13:08  Апелляция по делу о нукусских событиях рассматривается в Ташкенте
13:06  Подводные кабели - под ударом: Запад нашел еще одну причину бояться России
13:04  На нефтяном рынке начала складываться драматическая для России ситуация
13:02  Россия и Китай берут под контроль поставки важнейшего для США сырья
13:00  Как обвинения против сына Байдена повлияют на переизбрание отца
12:58  В Узбекистане аннулировали сделку по покупке здания "Алокабанка" на полученный в нем же кредит
12:57  Пять возможных ответов России на удары по Кремлю
12:55  Китай обвинил США в создании кибероружия для организации революций
12:53  Судан - пал. Страна раскололась как гнилой орех, - Э.Байназаров
12:51  Облысение Европы. "Экоповестка" и борьба с Россией завели ЕС в тупик, - Олег Кривошапов
12:49  Арестованные по Кемпир-Абадскому делу кыргызстанцы потребовали отставки Садыра Жапарова
12:46  От Авеста до Марко Поло: что писали о Казахстане в древние времена
12:39  "Британское Содружество" разбегается от Британии
12:37  Еще раз об этнической принадлежности Авиценны, - Мухаммад-Салам Махшулов
08:59  В четыре раза выросли денежные переводы из России в Казахстан
08:37  Власть и оппозиция в Турции вместе дали старт цветной революции, - Юрий Зайнашев
08:30  Коррупция в Управлении земельных отношений Шымкента: Антикор задержал руководство
08:28  "Дедовщина" в ТаджАрмии: нужны радикальные реформы
08:27  В Пакистане терроризируют учителей-шиитов: 7 смертей за неделю
07:13  Сирийские курды обратились за помощью к Эмиратам, - Игорь Субботин
05:41  "Бархатные мечты" Армении ни к чему не привели, Запад на стороне Азербайджана, - А.Хачикян
00:32  Россию предупреждают об угрозе появления нового - центразийского фронта, - А.Серенко
00:30  Пакистан тайно снабжает Украину оружием, - В.Скосырев
00:22  Эрдоган для России меньшее зло, чем остальные, - Г.Мирзаян
00:19  Откроет ли Грузия "второй фронт" против России, - Т.Бордачев
00:15  The Hill: за 78 лет США не выиграли ни одной войны ни у себя дома, ни за границей
Четверг, 04.05.2023
20:05  Станция Глобальной сейсмической сети США установлена в Узбекистане
19:49  Опасаясь ракеты возмездия? Зеленский спрятался в Европе
19:44  Узбекхим возглавил Тимур Мухамеджанов
19:38  Задержан глава Венгерско-Кыргызского фонда развития Темирбек Эркинов. Причина задержания пока неизвестна
19:27  Newsweek: Украине и НАТО нужно срочно заняться поисками выхода из вооруженного конфликта
19:17  Россия сражается на множестве фронтов одновременно, - Александр Проханов
18:40  Франция теряет остатки своей колониальной империи, - В.Прохватилов
18:39  На пути к территориальному переделу Восточной Европы, - И.Новицкий
17:54  "Исторический" Казахстано-Таджикский пакт (текст)
17:46  На Украине арестовали мэра Одессы Труханова. Крал с завода
13:59  Банкопад в Америке набирает обороты, - Анатолий Комраков
13:11  Госфиннадзор Кыргызстана возглавил Марат Пирназаров
11:47  Токаев наградил Рахмона высшим казахстанским орденом "Золотой орел"
11:42  Конец сладкой жизни: почему Индия прекращает экспорт сахара
11:34  Американский индус-сикх Аджай Банга стал президентом Всемирного банка
11:29  Кого раздражает "засилье" русского языка в ближнем зарубежье
11:25  Европа на распутье: Биться или мириться? - СП
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Российские "параллельные импортеры" решили объезжать Казахстан
08:58 06.05.2023

Отечественные перевозчики "параллельно импортированных" товаров начали объезжать Казахстан. Об этом в интервью "Известиям" заявил руководитель ассоциации "Грузавтотранс" Владимир Матягин. Теперь логистика поставок товаров строится через КНР, Иран, Грузию, Азербайджан и Армению.

"[Казахстан] создает сложности на границе для такой продукции, поставщикам фактически закрыли границу", – заявил он.

С апреля в Казахстане заработала система, способная в режиме реального времени отслеживать все пересекающие госграницу товары. В Минфине РК пояснили, что программа предусматривает обязательное оформление сопроводительных накладных на продукцию. Чаще всего через РК в РФ ввозят бытовую технику, полупроводники, автомобильные и самолетные запчасти.

Власти Казахстана неоднократно высказывались о том, что не допустят превращения страны в площадку для обхода антироссийских ограничений. В середине марта стало известно, что Казахстан рассматривает возможность на полгода запретить ввоз зерна из России автотранспортом. Запрет не коснется поставок по железной дороге.

Об обстреле главы государства на въезде в Кремль сообщили СМИ
20 апреля стало известно, что ключевые партнеры Украины, прежде всего США, начали обсуждение перспективы введения практически полного запрета на экспорт своей продукции в Россию. Представители "Большой семерки" обсуждали эту идею в преддверии грядущего саммита группы в Японии и планируют привлечь к ее реализации Евросоюз. Однако серьезным препятствием на пути реализации нового запрета стало нежелание некоторых стран ЕС и Японии принимать его. Поскольку компании, которые продолжают поставлять товары в РФ, не готовы отказываться от значительной прибыли, а Москва может пойти на ответные меры, вопрос приведет к "бурным дебатам".

Источник - gazetatolk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1683352680


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 2 мая 2023 года №205
- Сенаторы рассмотрели представление Президента об освобождении от должности судьи Верховного Суда
- Председатель Мажилиса встретился с Президентом Таджикистана
- Алихан Смаилов: Казахстан намерен укреплять свою роль в качестве надежного континентального транзитного хаба
- Большая задачка для всей страны
- Алихан Смаилов провел встречу с Президентом Таджикистана
- В Казахстане началась подготовка к проведению Всемирных игр кочевников
- Кадровые перестановки
- В Правительстве рассмотрены вопросы ревизии мер господдержки предпринимательства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  