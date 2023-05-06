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День Победы и духовные власовцы, - П.Игнатавичюс
09:00 06.05.2023

ПОВИЛАС ИГНАТАВИЧЮС | 06.05.2023

Запретить празднование 9 мая невозможно даже в Прибалтике

Рядом с моим автомобилем в подземном паркинге ставит машину полицейский в чине виршилы (старшины). Как добрые соседи, болтаем иногда ни о чем. На днях собеседник разоткровенничался: по всей Литве полицию обязали 9 мая вести видеосъемку в местах советских воинских захоронений, фиксируя пришедших к могилам солдат Красной армии поклонников Дня Победы. Собранная информация требуется для обновления документов особого контроля.

Их в 2014 году в интересах национальной безопасности завели на влиятельных ватников, "колорадов" и сторонников лозунга "Крым наш!". В частности, на историка Валерия Иванова, создателя "Бессмертного полка" Татьяну Коломиец, председателя "Международного форума добрососедства" Эрику Швянченине, депутата Европарламента Виктора Успасских, общественника Сергея Резника, модератора "Клуба Владимира Высоцкого" Бориса Шестерникова и сотни других "малоблагонадежных, представляющих в определенных условиях угрозу Литовскому государству". Например, при росте сепаратистских настроений в славяноязычных регионах республики.

Литовским полицейским рекомендовано 9 мая по возможности пресекать возложение красных гвоздик. Эти цветы неофициально причислены к российским агрессивным символам наряду с георгиевскими ленточками, литерами V, Z, государственным флагом Российской Федерации, портретами политических и военных руководителей СССР и России.

Страны Балтии почти 10 лет как превратились в полицейские государства. Комиссары полиции устанавливают границы и нормы поведения для граждан.

В Эстонии празднование 9 мая законодательно запрещено. Этого мало, поэтому в канун Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне против гитлеровского фашизма решено запретить с 5 по 9 мая включительно проведение публичных собраний и других мероприятий "с вероятным использованием враждебной символики".

По словам официального представителя органов правопорядка Рогера Кумма, "с 00.00 часов 5 мая по 24.00 часов 9 мая в республике вводится запрет на демонстрации, выступления с пропагандирующими войну речами, на поддержку символами, словами и действиями военных преступлений российской армии на Украине".

Чин отметил: наибольшее количество случаев использования чуждой для Эстонии символики зафиксировано в 2022 году именно 9 мая – около 200. Однако в 2023 году им не останется места "в демократическом, миролюбивом европейском государстве".

До сведения руководства даже легально работающих НПО "колорадов", "путинистов" и "поклонников российской агрессии против свободолюбивой Украины" доведено: организация запрещенного публичного собрания наказуема денежным штрафом или тюремным заключением сроком до одного года. Полиции дана команда проявлять нулевую терпимость и на месте задерживать лиц, агитирующих участвовать в запрещенном собрании или оказывать помощь в его проведении.

Подчеркнем: "в демократическом, миролюбивом европейском государстве" президент не позволяет себе говорить в адрес соседей "Россия – враг с агрессивными имперскими планами", как это делает глава Эстонии Алар Карис. А дипломат не настаивает на расчленении РФ на "слабые и управляемые Западом княжества", как требовал от НАТО бывший министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Впрочем, в сравнении с Латвией можно считать Эстонию и Литву либеральными государствами.

В Риге 20 апреля депутаты парламента не договорились о том, чтобы превратить 9 мая в "День памяти пострадавших и павших на Украине", но приняли специальный закон "одного дня" – "О запрете отдельных публичных мероприятий 9 мая", не мучаясь по поводу ограничений прав человека.

Точка. Что касается инициатора рождения позорного документа, им стал отставной полковник Советской армии Игорь Раев. В законе не установлено временных рамок, поэтому он распространяется на все будущие даты 9 мая.

Отныне и впредь в Латвии нельзя в День Победы народов СССР над фашистской Германией проводить в общественных местах "публичные развлекательные и праздничные мероприятия, собрания, шествия, пикеты, не защищающие интересы национальной безопасности, раскалывающие общество, ложно интерпретирующие историю и не проявляющие солидарности с украинским народом.

Иными словами, праздновать победу над фашизмом запрещено.

Также запрещено использование пиротехнических изделий в течение 9 мая и до 07.00 часов 10 мая. Возлагать цветы на воинских кладбищах не возбраняется. Но осторожно – праздновать победу над фашизмом без музыки, собраний, шествий, салютов и фейерверков.

Андрей Элксниньш, мэр в большинстве своем русского Даугавпилса, призвал сограждан 9 мая не совершать провокационных действий, начертив им схему мобильного гетто. "Законопослушные смогут без каких-либо особых условий возлагать цветы к памятникам и находиться на территории памятных мест, не создавая скоплений и не задерживаясь без надобности".

Полиция в лице начальника рижского регионального управления Юриса Стальгевича предупредила "незаконопослушных и непатриотов": в местах, где прежде находились демонтированные советские памятники, возложение цветов будет считаться героизацией этих объектов и проявлением агрессии, а потому недопустимо.

Такова суть закона, инициированного духовным власовцем Игорем Раевым. Если в Латвии, Эстонии, Литве Раевы продолжают числиться в реестрах отделов социального обеспечения при российских посольствах, получают военные пенсии от РФ, пользуются положенными бывшим военнослужащим льготами, то чиновники в прибалтийских дипмиссиях РФ и в Госдуме Российской Федерации даром едят хлеб.

Увы, у Раева в Латвии много покровителей, еще больше единомышленников. Бывший президент Валдис Затлерс в интервью национальному телевидению заявил: в латвийском обществе слышен четкий сигнал: "9 мая больше никогда не повторится… Любой, кто говорит по-русски, – потенциальный недруг латышей".

А вот пример из хвоста длиннющей колонны одобряющих. Кафешантанная Лайма Вайкуле одобрила и новый закон, и решение властей Латвии, уничтоживших в 2022 году памятник советским солдатам-освободителям в рижском Парке Победы: "Не понимаю тех, кто хочет преклонить голову перед помпезным монументом": Россия приватизировала День Победы. Она же 9 мая 1945 года "вторично оккупировала страны Балтии". Именно такое заявление содержится в аннотации к скандальному документу.

Для полноты картины латвийские парламентарии могли бы законодательно признать 9 мая днем повторной оккупации Прибалтики. Возможно, этот шаг на очереди.

Однако есть и в темном латышском царстве светлый лучик. Антифашист Владимир Линдерман подметил: закон о Дне Победы дает понять, что не запрещены акции солидарности с народом Украины: "Остается лазейка: выйти 9 мая с лозунгом "Слава украинцам, которые в рядах Красной армии освобождали Латвию от нацистской нечисти".

Значит, в той или иной форме празднование Дня Победы в Латвии, Литве и Эстонии состоится.

Источник - fondsk.ru
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