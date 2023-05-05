Дикие нравы "новой нормальности" по-британски, - В.Ильин

09:07 06.05.2023

ВАЛЕРИЙ ИЛЬИН | 05.05.2023



Швабианцы наступают



6 мая Чарльз, принц Уэльский будет официально коронован. В Британии это событие ознаменуется широкими протестами. Их организаторы заявляют британским СМИ: "Это будет самый большой протест, который мы когда-либо проводили, но не последний".



Причины подобных заявлений не в антимонархизме организаторов. И даже не в том, что многие британцы не согласны с тем, что помпезное и дорогостоящее мероприятие финансируется за счет их налогов.



Проблемы Соединенного Королевства лежат гораздо глубже, носят экономический характер и связаны с навязыванием британцам "новой нормальности". Все это уже наносит мощный удар по карманам и мозгам обывателей. И со временем сила удара будет только нарастать.



В оглашенном накануне коронации отчете для правительства Великобритании, подготовленном Оксфордским университетом и Имперским колледжем Лондона (ICL), говорится: в течение ближайших 10 лет, "чтобы достичь целей в области климата с нулевым уровнем выбросов к 2050 году", все аэропорты Великобритании будут вынуждены закрыться, а употребление в пищу говядины, свинины и баранины станет незаконным.



Все это для того, чтобы Великобритания подчинялась требованиям закона об изменении климата, запрещающего любую деятельность, создающую "выбросы". Поскольку каждое человеческое существо что-то "выбрасывает", швабианцы, по сути, призывают к массовому геноциду основной массы человечества.



План погружения в "новую нормальность", рекомендующий властям Соединенного Королевства запретить всем жителям есть мясо, положить конец всякому новому строительству и остановить авиаперелеты, уже готов.



В частности, в период по 2029 год все аэропорты Великобритании, за исключением Хитроу в Лондоне и двух крупных аэропортов в Глазго и Белфасте, должны быть закрыты. Затем между 2030 и 2049 годами будут закрыты и эти последние аэропорты.



Мощный удар наносится по новому строительству в Великобритании. Наглядный пример – цена покупки дома в 1990 и 2020 гг. 30 лет назад дом в среднем стоил 57.726 фунтов при среднем годовом доходе домохозяйства в 20.448 фунтов, а сейчас – 237.834 фунта при доходе 37.100 фунтов:



"Плата за жилье натурой" в Великобритании из-за падения доходов населения уже настолько распространена, что власти собираются принять новый закон против активно пользующихся этим арендодателей. Причем расплачиваться своим телом за жилье в Британии вынуждены сегодня не только беженки с Украины.



Уязвимых британских женщин принуждают к сексу за аренду



Уязвимых британских женщин принуждают к сексу за аренду



На мясном, так сказать, фронте правительство уже заготовило для домашних животных… "подавитель отрыжки". В апреле было заявлено, что власти обяжут фермеров Англии добавлять его в корм коровам "для уменьшения выделения ими метана". Согласно разработанному правительством плану, с 2025 года соответствующие пищевые добавки будут вводиться во всем сельском хозяйстве Туманного Альбиона. Причем не только для коров, но и для овец, что, по мнению властей, очень поможет Великобритании достичь к 2050 году "климатической цели нулевых углеродных выбросов".



Декларируемый переход к подобной "зеленой повестке", являющийся составной частью "новой нормальности", подразумевает решение весьма сложного комплекса вопросов. Это включает: слом демократической модели общества, существенное "опускание" уровня потребления при одновременном росте влияния международных корпораций. Цифровизация всего и вся будет нарастать и дальше, пока не станет тотальной: "Гугл", "Амазон" и т. д. начинали как поставщики услуг, а теперь люди сами превращаются в их обслугу, отдающую свободу и достоинство за баллы / цифры т. н. социальных рейтингов.



Британский средний класс должен принять существенное снижение качества своей жизни и даже уменьшиться количественно (причем весьма существенно). Фактически все сведется к замене демократических институтов диктатурой, при которой человеку не будет ничего принадлежать, а он при этом будет "счастлив", ибо иного выбора ему не оставят.



Власти Великобритании декларируют это на весь мир.



Обложка журнала The Economist за октябрь 2022 г. с изображением того, о чем заявил премьер-министр Великобритании



Обложка журнала The Economist за октябрь 2022 г. с изображением того, о чем заявил премьер-министр Великобритании



Конечно, для всего этого нужны очень весомые стимулы. Прежде всего – страх. Страх, блокирующий мышление и вынуждающий человека добровольно соглашаться на жизнь в цифровом концлагере "новой нормальности". Примечательно, что еще летом прошлого года Надин Доррис признала, что правительство Великобритании, в котором она была и министром здравоохранения, и министром цифровизации, культуры и СМИ, вплотную рассматривало возможность разлучения родителей и детей и помещения последних в специальные "ковидные лагеря".