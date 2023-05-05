И снова Кеннеди? Есть ли шансы у очередного члена элитной семейки занять "Белый дом"? - В.Бурт

09:09 06.05.2023 Представитель знаменитого семейства намерен занять Белый дом

Валерий Бурт

05.05.2023

И снова Кеннеди?

В очередных президентских выборах в США примет участие представитель Демократической партии Роберт Кеннеди – один из 11-ти детей погибшего сенатора и внучатый племянник главы Белого дома, ставшего жертвой покушения. Роберт Кеннеди-нынешний известен как адвокат, телеведущий, экологический активист, противник вакцинации. Теперь он хочет проявить себя в новом качестве.



Конечно, Кеннеди будет трудно соперничать с политическими тяжеловесами – бывшим президентом США Дональдом Трампом и нынешним главой Белого дома Джо Байденом. Среди кандидатов выделяются губернатор Флориды Рон Десантис и бывший глава Южной Каролины Никки Хейли. "Темной лошадкой" выглядит предприниматель индийского происхождения Вивек Рамасвами. Но возможно, его вдохновляет пример Риши Сунака, ставшего главой кабинета министров Великобритании. Почему бы Рамасвами не повторить его путь к вершине власти в США?



Ну, а Кеннеди, чего хочет он? Попробуем предположить.



Как известно, отец претендента, 42-летний член Демократической партии был лидером президентской кампании 1968 года. Но пули, прогремевшие в отеле "Амбассадор" в пригороде Лос-Анджелеса, оборвали его блестящую политическую карьеру и счастливую жизнь.



Красиво, если бы спустя 55 лет после гибели Роберта Кеннеди-отца президентом США стал бы Роберт Кеннеди-сын. Это был бы реванш, взятый у жестокой судьбы.



Между прочим, Кеннеди-сын не верит, что его отца убил палестинский иммигрант Серхан Серхан. По его мнению, высказанному несколько лет назад, роковые выстрелы произвел другой человек – охранник отеля "Амбассадор" Тейн Сезар. Серхан лишь отвлекал от истинного киллера. В этом Кеннеди-сын убедился после долгого разговора с палестинцем, который отбывает пожизненное заключение.



Он считает, что 79-летний Серхан должен быть выпущен на свободу, и необходимо провести новое расследования покушения. Но вряд ли кто-то станет ворошить это темное и зловещее дело. К тому же очень давнее…



За 55 лет Серхан 15 раз подавал прошение об условно-досрочном освобождении и постоянно получал отказ. Однако шестнадцатая попытка оказалась удачной, и ходатайство было удовлетворено. Но последнее слово оставалось за губернатором Калифорния Гэвином Ньюсомом, который закрыл Серхану путь на свободу.



Кеннеди-сын также не раз высказывался относительно покушения на своего дядю, 35-го президента США. Он убежден, что Ли Харви Освальд, объявленный его убийцей, таковым не является. Такого же мнения придерживался его отец. Он был "полностью убежден", что к убийству брата причастны другие люди. И считал, что доклад комиссии Эрла Уоррена, тогдашнего председателя Верховного суда, был "низкопробным куском подтасовок".



В свое время брат Джона говорил, что когда придет в Белый дом, непременно доберется до правды. Это наверняка обеспокоило тех, кого Роберт имел в виду. Смерть шла за ним по пятам и, в конце концов, настигла…



Напомню, что комиссия Уоррена была создана президентом США Линдоном Джонсоном для расследования убийства Джона Кеннеди. Ее выводы не раз подвергались резкой критике, и было выдвинуто несколько альтернативных, довольно убедительных версий случившегося.



Расследование гибели президента Кеннеди превратилось в цепь ужасных загадок. Сначала ликвидировали потенциального убийцу президента США Освальда. Потом убрали убийцу убийцы. Затем методично отправляли на тот свет всех, кто мог дать хоть какие-то показания. В итоге погибли несколько десятков свидетелей! И по сей день, спустя 60 лет величайшее преступление ХХ века не раскрыто.



Дядя Роберта Кеннеди-сына Эдвард Кеннеди, сенатор от штата Массачусетс, брат Роберта и Джона, выдвигал свою кандидатуру на выборах 1980 года. Поговаривали, что в СССР чуть ли ни готовы были оплатить его избирательную кампанию. Эдвард Кеннеди казался Кремлю тем человеком, с которым можно договариваться. Кстати, он встречался с двумя главами Советского Союза – Леонидом Брежневым и Михаилом Горбачевым.



У Эдварда действительно были неплохие шансы на выборах, но всплыла история, которая его "потопила". В июле 1969 году он возвращался с вечеринки вместе с бывшей секретаршей Роберта Кеннеди Мэри Джо Копечне. Говорили, что той ночью Кеннеди был не совсем трезв… Машина потеряла управление и рухнула с моста. Сенатор выбрался из машины, а его спутница этого сделать не смогла.



На допросе сенатор клялся и божился, что был трезв и утверждал, что несколько раз нырял за своей подругой, пока окончательно не обессилел. Однако следователей насторожило, что он сообщил о происшествии в полицию только на следующий день. Кеннеди был приговорен к двум месяцам тюрьмы, которые позже заменили на условное наказание.



О президентстве Эдварду пришлось забыть. Может, оно и к лучшему. Ведь и фигура третьего Кеннеди могла попасть в перекрестье прицела. Над семейством вообще висел злой рок – многие его представители уходили из жизни неожиданно, в расцвете сил…



Вернемся в сегодняшний день, к личности участника президентских выборов Роберта Кеннеди. Как уже было сказано, 69-летний политик известен своими неординарными взглядами. В частности, он проявил себя как противник любых прививок – они якобы вызывают аутизм. В штыки встретил Кеннеди и вакцинацию от COVID-19, отказался от нее и призвал американцев последовать его примеру. Это – лишь одна сторона его деятельности. Другие лежат в области политики.



Кеннеди, в частности, осуждает правительство США за помощь Украине и критикует издания, которые "подкармливает" Белый дом. Он утверждал, что руководство Америки занимается "геополитическими фантазиями" в "незалежной" с 2014 года.



Однако цели Вашингтона Кеннеди считает неясными: "Если мы там для того, чтобы истощить русских или для смены режима в Москве, то не означает ли это, что Украина просто пешка в геополитической битве между двумя великими сверхдержавами и что наша стратегия заключается в том, чтобы пустить украинскую молодежь на скотобойню смерти с целью истощить Россию? Если это правда, мы должны знать об этом. Если неправда, скажите, что мы там делаем".



Впрочем, не следует думать, что политик симпатизирует России. К тому же Кеннеди с гордостью говорил о том, что его сын Коннор воевал как наемник на Украине. Правда, эта эпопея длилась недолго. Да и не все верят, что парень там побывал.



Самое любопытное в том, что своей критикой американской администрации Роберт нарушает давние семейные устои. Дело в том, что между кланами Байдена и Кеннеди существуют устойчивые связи – они не раз оказывали друг другу какие-то услуги. По сути, это политический бизнес.



Роберт же своей критикой действий американской администрации его нарушает. К тому же на выборах он выступает как соперник Байдена. Возможно, Кеннеди ждал, что члены семейства его поддержат. Однако – ошибся. Родственники заявили, что будут на стороне Байдена.



Впрочем, не исключено, что участник предвыборной гонки умышленно провоцировал своих ближних. Ведь он привык выступать против мнения большинства, любит эпатировать публику. И – приобрел репутацию "оригинального" политика. Но это слишком слабый аргумент, чтобы стать хозяином Белого дома.



А, может быть, в "колоде" Кеннеди есть действительно какие-то веские козыри?



Попробуем их представить.



Конечно, определенную роль могла бы сыграть знаменитая фамилия. Многие в Америке помнят погибших братьев. Между прочим, президент Кеннеди после Карибского кризиса, едва не превратившегося в Третью мировую войну, говорил о необходимости улучшения отношений с СССР. И, возможно, готовил для этого почву.



Роберт Кеннеди мог бы вспомнить о том, что его отец готовил, в случае прихода к власти, "перестройку" в Америке. Он не только хотел остановить войну во Вьетнаме, но и собирался изменить устройство страны – сделать ее терпимее, милосерднее.



Покойный Роберт Кеннеди вопрошал: "Что нужно гражданам Соединенных Штатов?". И сам же отвечал на этот вопрос: "Не разделение, не ненависть, не насилие и беззаконие, а любовь и мудрость, сочувствие друг к другу и чувство справедливости к тем, кто все еще испытывает страдания, будь то белые или чернокожие".



Впрочем, концепция покойного Кеннеди была не выработана до конца – это была смесь сомнительных и вполне здравых идей. И шанс у Роберта Кеннеди-сына – привести их в систему, сделать привлекательными для американского общества.



Специально для "Столетия" Источник - столетие

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