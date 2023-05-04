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ВОЗ: COVID-19 никуда не ушел, он - укоренился среди нас
09:21 06.05.2023

В ВОЗ теперь считают COVID-19 "укоренившейся проблемой"
Москва. 5 мая. - Всемирная организация здравоохранения отныне классифицирует коронавирус COVID-19 как укоренившуюся проблему в сфере здравоохранения и намерена дать обновленные рекомендации по борьбе с ним, сообщила пресс-служба организации.

В Минздраве РФ заявили о продолжающейся циркуляции COVID и необходимости мер профилактики
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Такое решение принял гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

COVID-19 теперь расценивается как "укоренившаяся и постоянная проблема", но больше не считается "чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение", уточнили в ВОЗ.

Для консультаций о постоянных рекомендациях для реагирования на COVID-19 в долгосрочной перспективе будет созван Комитет по обзору Международных медико-санитарных правил. Гебрейесус проведет консультации с учетом планов ВОЗ по реагированию на COVID-19 в 2023-2025 годы. Они, в частности, предусматривают меры по совместному наблюдению стран мира за распространением коронавируса и по защите населения от инфицирования. ВОЗ советует странам придерживаться этого плана на период перехода к обновленным методам борьбы с коронавирусом.

В списке временных рекомендаций - подготовка к будущим вспышкам COVID-19, внедрение вакцинации от коронавирусной инфекции в программы иммунизации на протяжении всей жизни, сбор информации из различных источников данных эпиднадзора для полной картины о распространении заболевания, обеспечение доступа к лечению от COVID-19 и к диагностике заболевания. Помимо этого, ВОЗ советует продолжать отменять меры по ограничению перемещений и не требовать каких-либо доказательств о вакцинации.

В то же время, сообщили в ВОЗ, "страны-члены организации в настоящее время ведут переговоры по заключению соглашения о предотвращении пандемий, о готовности и о борьбе с ними". В частности, речь идет о внесении поправок в Международные медико-санитарные правила. Так, директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения доктор Майкл Райан, комментируя переговоры, сказал, что никогда не должны повторить случаи, когда больные даже не могли попасть в отделение неотложной помощи.

Ранее 5 мая Гебрейесус объявил, что ВОЗ больше не расценивает коронавирус COVID-19 как глобальную угрозу в сфере здравоохранения. Он уточнил, что это не означает, будто угроза распространения коронавируса полностью миновала.

Он добавил, что за три года пандемии эксперты зарегистрировали почти 7 млн случаев смерти вследствие заражения коронавирусом, но на самом деле количество летальных исходов в несколько раз выше - как минимум 20 млн.

Источник - INTERFAX.RU
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