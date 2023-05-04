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IQ населения падает. Пипл дуреет.., - Святослав Князев
10:39 06.05.2023

Западные СМИ: снижение интеллектуальных показателей общества - это совсем неплохо…
Святослав Князев
04.05.2023
IQ населения падает
В англоязычных научных и научно-популярных средствах массовой информации недавно были обнародованы результаты проведенного в США масштабного исследования, многое меняющего в сфере психологии, педагогики и социологии.

Выяснилось, что в Соединенных Штатах перестал работать так называемый Эффект Флинна, названый так в честь известного новозеландского психолога Джеймса Флинна и указавший на многолетний рост среднего показателя коэффициента умственного развития (IQ) людей в ХХ веке.

Работа Флинна продемонстрировала, например, что с 1934 по 1978 годы средний IQ жителей США увеличился на 15 пунктов - примерно на 3 пункта за каждое десятилетие. В других странах исследования показали похожие результаты.

О том, чем был определен "Эффект Флинна" и от чего в первую очередь зависит IQ, у ученых нет единой точки зрения до сих пор. Сам коэффициент часто критикуют за то, что он недостаточно "объемно" оценивает интеллектуальные способности человека. Но с тем, что он демонстрирует определенные тенденции, практически никто не спорит. И с этими тенденциями на Западе сейчас, прямо скажем, все не очень хорошо.

Исследователи из Северо-Западного университета и Университета Орегона изучили результаты онлайн-тестов на IQ, проведенных 394 378 взрослыми в США с 2006 по 2018 годы. Команда ученых хотела проверить, можно ли найти доказательства "Эффекта Флинна" в XXI веке. Однако исследование показало, что впервые с 1932 года среднеамериканский показатель IQ начал снижаться.

Что характерно, падение среднего коэффициента умственного развития в США произошло во всех возрастных группах, как среди мужчин, так и среди женщин. Однако больше всего он снизился среди молодежи в возрасте 18-22 лет и среди людей с низким уровнем доходов.

Ученые констатировали снижение развития американцев в трех основных категориях: вербальное мышление, матричные рассуждения и буквенно-цифровой ряд. У новых поколений граждан США, по сравнению с их предками ухудшилась логика и снизился словарный запас.

Авторы исследования не дают ответа на вопрос, почему снижение уровня IQ произошло именно в это время. Они ограничиваются общими рассуждениями на тему возможного снижения уровня образования либо сдвига в восприятии определенных когнитивных навыков.

Научные издания утверждают, что для прояснения ситуации потребуются дополнительные научные изыскания.

При этом независимые исследователи ищут ответ на этот вопрос, анализируя влияние на уровень человеческого интеллекта "умных" колонок, смартфонов, функции автозаполнения и социальных сетей.

"Мы все становимся суперленивыми в своем познании, потому что становится очень легко делать все, что угодно", - цитирует издание Hill психолога Рут Карпински.

Тот же Hill констатирует, что подобный американскому, феномен исчерпания "Эффекта Флинна" наблюдается также в других странах Запада - в частности, это зафиксировано в Финляндии и Франции. При этом западные СМИ призывают относиться к происходящему легко.

На страницах Fatherly вышел материал "Американский IQ падает. Вот почему это может быть не так уж и плохо". Общий посыл статьи - ну, упали баллы, и чего в этом страшного? О первопричинах явления авторы публикации предпочитают не говорить.

Уже невозможно не заметить, что западные либеральные элиты объявили войну не на жизнь, а на смерть интеллектуальному развитию человечества и "классическому знанию".

Этот процесс носит разноплановый характер, но прикрытием ему в большинстве случаев служат разговоры о "толерантности", "расовом разнообразии" и "деколонизации". Под них массовой травле подвергли даже математику, которую в одних штатах США называли "белой" наукой, а в других - призвали заменить ее неким "этническим курсом". В Калифорнии из программы начали удалять обширные разделы алгебры под предлогом повышения ее "привлекательности". Кроме того, американцы взяли курс на ликвидацию специализированных классов для углубленного изучения математики - видимо, они также негативно сказывались на внедрении "расового равенства".

Из университетских программ по обе стороны Атлантического океана в спешном порядке изымают все, что связано с античным и европейским искусством. В опале у западных чиновников оказались Джефри Чосер, Уильям Шекспир и многие другие выдающиеся литераторы.

Во Франции исследователи ранее заметили, что в промежутке с 1987 по 2021 годы почти в два раза выросло среднее количество ошибок, совершаемых школьниками в одинаковых диктантах.

На фоне результатов исследований Северо-Западного университета и Университета Орегона уже невозможно прятать голову в песок и делать вид, что все это якобы не связано между собой. О каком росте уровня интеллекта можно говорить в обществе, воюющем с чтением книг и математикой?

Западные педагоги и психологи делают при обучении школьников упор на субъективном "самовыражении" и "отсутствии принуждения", что в свою очередь катастрофически сказывается на развитии детей - от их волевой сферы до профессиональных способностей и набора знаний об окружающем мире. Но, несмотря на то, что из таких людей не получится волевых и трудолюбивых работников, во всем происходящем есть колоссальный плюс для либеральных элит. Чем ниже уровень интеллекта, тем проще таким человеком манипулировать.

Аудитория со "свободно падающим IQ" сейчас прямо у нас на глазах радостно заглатывает абсурдные новости о "самообстрелах" Донецка и не сопротивляется моральным трансформациям, разрушающим институт семьи. Построение глобальной антиутопии продолжается.

Источник - столетие
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1683358740


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