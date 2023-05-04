"Новый банк" зарегистрирован в Узбекистане

16:04 06.05.2023

В Узбекистане появился еще один новый банк - Yangi Bank ("Новый банк"). Он был учрежден компанией Yangi-Group (Yangi Crypto, Yangi Finance и Yangi Payment), руководителем которой является бывший замглавы "Узагроэкспортбанка" Одил Амеркулов.



В Ташкенте зарегистрирован новый банк Yangi Bank ("Новый банк"), сообщила 5 мая пресс-служба Центрального банка Узбекистана.



Кредитному учреждению постановлением правления ЦБ выдана лицензии на право осуществления банковской деятельности.



Согласно данным ЕГРПО, товарный знак Yangi Bank принадлежит компании Yangi-Group, учредителем которой является компания из Сингапура Yangi Holding PTE LTD, которая создана в ноябре 2019 года.



Руководителем компании Yangi-Group, зарегистрированной 19 июня 2020 года, является Одил Гайвиллаевич Амеркулов, который в прошлом работал заместителем председателя "Узагроэкспортбанка" (банк был продан компании Олима Шодиева). Он также указан учредителем компании Yangi Crypto (100%), микрофинансовой организации Yangi Finance Mikromoliya Tashkiloti (0,1%, остальные 99,9% у Yangi-Group), которая получила лицензию в июне 2022 года, Yangi Payment (0,1%, 99,9% у Yangi-Group), Innfactor (25%) и Innsoft (25%)



Напомним, в марте Центробанк Узбекистана зарегистрировал два новых банка - Apex Bank и Hayot Bank, а в декабре - Smart Bank. Всего в стране зарегистрировано 35 банков.