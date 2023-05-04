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Война в свои ворота. Непарадные мысли на фоне взорванной машины Прилепина
17:30 06.05.2023

Мирон Орловский

В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина. Сам писатель к счастью оказался жив, хотя и тяжело ранен ( по последним данным ему вроде бы оторвало ноги).

Многочисленные комментаторы из телеграм-пабликов тут же принялись виртуально заламывать руки и строчить по отработанной до механического блеска методике привычные песни про "Не забудем, не простим" и "Так нам до нового года всех випов по одному перебьют под разговоры о красных линиях", а мне вот вспомнился совсем свежий пост Маргариты Симоньян с RT.

"Надо прекратить заявлять о том, что мы на все ответим. Люди уже не могут это слышать. Надо исключить из лексикона слова "провокация", "циничный акт", "готовим ответ". Надо вообще прекратить заявлять. Чем больше заявлений – тем меньше веры в них. Люди верят в то, что видят", – написала Симоньян.

И вы не представляете, до какой степени автор этой цитаты права. Другое дело, что и за этими словами не видно дел, потому что история с покушением на Прилепина показала: благому совету Маргариты никто в медиапространстве не последовал.

Между тем, попрекать украинцев терактами на территории России бессмысленно. Тут как в известной поговорке: "Почему кот лижет яйца? Потому, что может". Вот и украинский ГУР или кто там подобными делами заведует не только может, но и практикует, каждый раз покоряя все новые высоты.

А большая и с виду грозная Россия не может. Потому что если за больше чем год войны с территории Украины не приходят сообщения о подрывах авто с тамошними випами или просто знаковыми людьми, если в тамошних пропагандистов или активистов не расстреливают обоймы, если на пути следования кортежей больших и малых чиновников не срабатывают мины – объяснение только одно: агентурная работа российских спецслужб на территории Украины не ведется.

Или если ведется, то выглядит как крокодил из известного армейского анекдота. Который летает, но о-о-чень низко.

По этой же причине бессмысленно призывать к каким-то акциям возмездия в ответ. Тех, к кому могли бы быть обращены такие призывы, просто нет. Одни уже в земле лет …надцать как – я имею в виду поколение еще советских разведчиков, а другим такого рода задачи давно не ставятся. Если бы ставились, мы бы об этом узнали из украинских е СМИ, даже если бы никто в России не взял на себя ответственность.

Да и в вообще, какие могут быть теракты, если начальство одной рукой Бахмут штурмует, а другой ведет в тылу переговоры с противником по зерновой сделке и "не исключает" возможности переговоров по другим темам – как только в Киеве созреют до конструктива, так и сразу. Теракты же лишь осложняют пресловутый "переговорный фон".

Отсюда и вот эти бесконечные мантры насчет "не поддаваться на провокации". Хотя отсутствие быстрого, внятного и жесткого ответа на провокации лишь распаляет аппетит провокаторов и делает следующие провокации практически неизбежными. Чего ж не провоцировать, раз ответки не дают.

При этом каждый такой приступ благодушия понемногу расшатывает и делегитимизирует здание государственности, выбивая почву из-под негласного социального договора, по которому обязательство государства перед гражданами – это обеспечение их безопасности. А зачем нужно государство, которое не в состоянии эту безопасность обеспечить не только в приграничных областях, но даже за тысячи километров от границы?

Кому жаловаться, что вражеское диверсионное подполье в стране продолжает действовать, а значит никаких уроков из предыдущих терактов не сделано. Вот уже и идут разговоры на тему "вооружайтесь сами" и даже "охраняйте границы своими силами", как недавно заявил один думский говорун.

В общем, с какой стороны не глянь, а выходит одно и то же: победоносная война в свои собственные ворота.

Причина, по которой Россия проявляет по отношению к врагам подобное неуместное джентльменство, тоже, в общем, секрет полишинеля.

Тут уместно процитировать профессора "Вышки" Дмитрия Евстафьева:

"Элита, очевидно, не хочет победы, она хочет "поражения по очкам" и "почетной капитуляции". Морально-политическое разложение элиты становится наиболее очевидным невоенным риском в нынешнем конфликте для России".

Комментарии, как мне кажется, излишни. Тут комментировать – только портить.

Источник - politnavigator.net
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