Ближний Восток "спасают"... удавкой

17:31 06.05.2023 Ближнему Востоку по-прежнему далеко до мира и спокойствия. Из-за внешнего вмешательства Ливан все глубже погружается в кризис, присутствие американских войск дестабилизирует ситуацию в Ираке и Сирии.



Враги в шкуре "друзей"



Травя байки о безальтернативности капиталистического развития, либеральные пропагандисты приводят примеры, которые, по их утверждениям, доказывают губительность отказа от свободного рынка. Раньше это были СССР и другие страны социалистической ориентации, теперь идеологи часто упоминают Ливан. Аналитики Всемирного банка объявили, что переживаемый этой страной кризис входит в число глубочайших рецессий в мире аж с 1850 года. В числе причин называются коррупция, нестабильность и отсутствие "нормально функционирующих рыночных инструментов".



Большее лицемерие представить сложно. Источником страданий ливанского народа является не дефицит капитализма, а его переизбыток. Много лет страна использовалась банками европейских и ближневосточных стран для финансовых спекуляций. Кое-что перепадало Ливану, но благополучие оказалось непрочным и кратким. В 1970-е годы государство погрузилось в кровавую гражданскую войну, спровоцированную вчерашними "благодетелями". Спонсируя и вооружая этнорелигиозные группы, они отстаивали через них свои интересы. С тех пор "сшитая на живую нитку" политическая система не перестает испытываться на прочность. Запад и арабские монархии пытались использовать страну для разжигания сирийского конфликта, организации антииранских диверсий, а когда эти попытки провалились, подвергли ее наказанию.



США заблокировали строительство газопровода в Ливан из Египта, поскольку он должен проходить через находящуюся под санкциями Сирию, а также не позволяют Бейруту закупать нефтепродукты у Ирана. Санкции вводятся против компаний и физических лиц, обвиняемых в связах с движением "Хезболла". Министерство финансов и прокуратура США недавно громогласно объявили о разоблачении "международной сети отмывания денег". Как утверждается, через десятки фирм в Гонконге, ОАЭ, Великобритании, ЮАР и других странах "Хезболла" занималась торговлей бриллиантами и предметами искусства. Запад не смущает, что это вмешательство во внутренние дела, ведь указанная организация набирает наибольшее число голосов на выборах и представлена в правительстве.



Результатом стало нарастание проблем. ВВП страны падает пятый год подряд, инфляция превышает 120 процентов, цены на электричество, газ, воду выросли за год в семь раз. Курс ливанского фунта рухнул с 1,5 тыс. до 150 тыс. за 1 доллар США. Уровень бедности превысил 80 процентов, свыше 2 млн ливанцев - почти 40 процентов населения - страдают от недоедания. Хуже всего положение в энергетике. Из-за отсутствия топлива большинство электростанций остановились, свет подается максимум три часа в сутки. Люди вынуждены покупать генераторы, две трети семей тратят на электроэнергию больше половины своего дохода.



Учителя, врачи, отставные военные, разорившиеся вкладчики регулярно выходят на улицы, требуя индексации зарплат и пенсий, повышения доступности услуг здравоохранения. После того как разгневанные массы едва не заняли госучреждения, власти пошли на увеличение минимальной зарплаты в госсекторе с 2,6 до 9 млн фунтов и пообещали дополнительные выплаты пенсионерам, но кардинально улучшить обстановку эти меры не способны.



Запад протянул Ливану для спасения… удавку. Только так можно расценить условия МВФ для выделения кредита в 3 млрд долл. По его требованию заморожены вклады простых жителей и девальвирована национальная валюта, теперь доноры требуют приватизации с полной передачей государственных активов и услуг частникам, роста НДС и других налогов, бьющих по малоимущим гражданам. "Громилой" при кредиторах выступает Запад. Посетив Ливан, помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф назвала сотрудничество с МВФ "спасательным кругом" и раскритиковала Бейрут за "безответственную медлительность". С другой стороны, Запад и его союзники пытаются прикормить силовые структуры. На деньги США и Катара выплачиваются зарплаты сотрудникам полиции и военнослужащим Ливана.



Экономические требования являются подспорьем для политического вмешательства. С осени прошлого года Ливан живет без президента: 11 попыток выбрать его были безуспешными. Прозападные фракции парламента выдвинули кандидатуру Мишеля Моавада, своей политической и бизнес-карьерой тесно связанного с США и Европой. Открытую поддержку ему выразил Вашингтон в лице посла Дороти Ши. Это не помогло Моаваду занять заветное кресло, но давление не прекратилось. Встретившись в Париже, представители США, Франции, Катара, Египта и Саудовской Аравии пригрозили пересмотреть отношения с Бейрутом и заблокировать любую помощь, если не будет избран президент, "готовый проводить реформы".



Это произошло в тот момент, когда прогрессивный лагерь собрался выдвинуть в президенты главу партии "Марада" Сулеймана Франжье, известного близкими связями с президентом Сирии Башаром Асадом. Вряд ли случайны и совпавшие с этим агрессивные шаги Израиля. Заявив о выпущенных с ливанской территории ракетах, Тель-Авив нанес авиаудары. США моментально поддержали союзника, возложив всю вину на Ливан. Нужно добавить, что во время атаки в Бейруте находился глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. На встречах со спикером парламента Набихом Берри, главой "Хезболлы" Хасаном Насраллой и другими лицами обсуждалась координация усилий для сопротивления израильской агрессии. Ранее Бейрут посетил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, предложивший ряд совместных проектов. Этого и не хотят допустить враги ливанского народа, лицемерно выдающие себя за друзей.



Двадцатилетнее унижение



Еще одним заложником империалистических авантюр стал Ирак. Его оккупации коалицией во главе с США недавно исполнилось двадцать лет. В посвященном этому заявлении Иракской компартии отмечается, что крушение диктатуры не привело страну к процветанию. "Война принесла с собой нестабильность, хаос в сфере безопасности, крах государственных институтов, - подчеркивают коммунисты. - Нынешний структурный кризис - следствие оккупации, которая привела к политизации религии, спекулятивной неолиберальной экономике, всеохватывающей коррупции".



Когда-то одно из богатейших государств региона, Ирак превратился в очаг тотального бедствия. Официальный уровень бедности за три последних года вырос с 22 до 25 процентов, хотя некоторые источники говорят о 32 процентах. В провинциях юга страны - Мутанне, Майсане, Ди-Каре и других - в бедности живет до половины населения. Эти же регионы испытывают растущие трудности с электро- и водоснабжением, что толкает население к стихийным протестам. В Ди-Каре возмущенные жители недавно заняли здания госорганов и служб безопасности.



На этом фоне власти объявили, что выручка от экспорта нефти выросла с 76 млрд долл. в 2021 году до 115 млрд долл. в 2022-м, а центробанк сообщил о рекордном объеме золотовалютных резервов. Однако экономическая структура, сформированная после 2003 года, не позволяет направить эти средства на развитие страны. Входя в первую тройку экспортеров сырой нефти, Ирак ввозит нефтепродукты. Большую часть резервов страна хранит в США и использует доллар в международных расчетах. Трудящиеся страдают от роста цен и отмены субсидий. Посетив Багдад, миссии МВФ и Всемирного банка договорились с властями о "технической и консультационной поддержке реформ".



Внешние силы хотят видеть в стране послушную игрушку. Этому способствует присутствие 2,5-тысячного американского контингента. "Мы находимся в Ираке по приглашению правительства и останемся здесь, чтобы противостоять "Исламскому государству"*, - заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани, который прежде критиковал пребывание иностранных войск, после избрания изменил риторику. В интервью газете "Уолл-стрит джорнэл" он сообщил, что не возражает против присутствия американцев, поскольку-де для ликвидации остатков ИГ* нужно время. По утечкам в СМИ, готовится замена парка советских вертолетов Ми-17 американскими Bell 412.



В Белом доме, однако, недовольны стремлением Багдада сотрудничать с противниками США. Главным покупателем иракской нефти является Китай. Два года назад страны подписали контракты на более чем 10 млрд долл., предусматривается в том числе участие КНР в разработке месторождений Румайла и Халфайя, строительстве нефтеперерабатывающих предприятий и электростанций, развитии портовой инфраструктуры на полуострове Фао. Последний должен стать транспортным узлом международного масштаба и важным пунктом китайской инициативы "Один пояс, один путь". Иракский центробанк объявил о возможности торговли с КНР в юанях.



Укрепляются отношения с Ираном. В апреле стороны заключили договор о достройке железной дороге Шаламче - Басра, которая позволит создать региональную транспортную систему. Не по душе Вашингтону и такие шаги Багдада, как поддержка инициативы по возвращению Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ) и визит в Ирак лидера организации "Палестинский исламский джихад" Зияда аль-Нахалы. Гость был принят высшим руководством, а ас-Судани заявил, что Багдад готов поддержать палестинское сопротивление "во всех его формах и на всех фронтах".



Для усиления влияния на Ирак США используют связи с курдской автономией на его территории. Во время своего визита Остин посетил не только Багдад, но и столицу автономного региона - Эрбиль. Там он объявил о готовности модернизировать вооруженные силы Курдистана - пешмергу. Среди вероятных сценариев значится и отделение курдских областей от Ирака. Как заявил недавно экс-советник президента США по национальной безопасности и один из авторов вторжения 2003 года Джон Болтон, "государство Ирак потерпело неудачу", а "независимый Иракский Курдистан отвечает интересам Вашингтона".



На этом же поле подвизаются и другие игроки. Регион стал плацдармом для антииранских операций израильских спецслужб. По этой причине в США с явным неодобрением восприняли решение международного арбитража, запретившего Эрбилю продавать нефть без согласия центральных властей.



Удары по суверенитету



Не менее важный пункт американской стратегии на Ближнем Востоке - Сирия. Вопреки многолетним попыткам свергнуть законное правительство, Дамаск разрывает дипломатическую блокаду. Президент Асад побывал в ОАЭ и Омане, глава МИД Фейсал Микдад провел встречи с руководителями Алжира и Туниса, 3 мая в Дамаск прибыл с визитом президент Ирана Эбрахим Раиси. Кроме того, в апреле Сирию посетил глава саудовского внешнеполитического ведомства Фейсал бен Фархан Аль Сауд. Стороны обсудили возобновление работы посольств и авиасообщения, участие Асада в саммите ЛАГ. Он пройдет 19 мая в королевстве и может принять решение о восстановлении полноценного членства Дамаска.



В Белом доме раскритиковали эти события, заявив о "нежелании видеть нормализацию каких-либо стран с Асадом" и назвав "жизненно необходимой" военную миссию Вашингтона. Напомним, в Сирии находятся как минимум 900 американских военнослужащих, тренирующих курдско-арабские "сирийские демократические силы". По данным Дамаска, США крадут не менее 80 процентов добываемой в стране нефти, вывозя ее через Ирак. Ущерб от этого грабежа превысил 100 млрд долл. В Вашингтоне не скрывают, что целью миссии является противодействие влиянию Ирана. Недавно американская авиация нанесла удары по ополчениям, сражающимся на стороне Дамаска против остатков ИГ*. Погибли около двух десятков человек. Поводом стали обстрелы американских баз.



Все интенсивнее израильские атаки. Удары наносятся не только по военным объектам, но и по аэропортам и жилым районам. Если раньше официальные лица Израиля не комментировали агрессивные действия, то теперь не скрывают своей причастности. "Мы стали в два раза чаще обстреливать Сирию. Мы систематически наносим ущерб складам с оружием и боеприпасами, доставленными из Ирана, и не допустим восстановления Тегераном сирийской армии", - признался министр обороны Йоав Галант.



Такова политика "свободного мира". В ней нет даже намека на мораль и милосердие. Там, где пахнет выгодой, у капитала нет ограничений.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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