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Индия отказывается присоединиться к антироссийскому фронту
17:33 06.05.2023

Игорь Шкапа

В Дели считают, что Запад не имеет морального права критиковать Индию за тесные связи с Россией

Об этом, передает корреспондент "ПолитНавигатора", пишет посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

"Индия готовится заявить о своей лидерской роли. Однако при этом в Дели вовсе не рассматривают войну России против Украины как системообразующий фактор глобальной политики", – пишет Корсунский в киевском интернет-издании "Зеркало недели".

Кроме того, он объяснил, почему Индия не спешит присоединиться к антироссийскому фронту.

"По мнению многих индийских экспертов, к которым прислушиваются, Запад, возможно, и прав относительно оценки войны в Украине, однако эта позиция лицемерна, поскольку сам Запад виновен в развязывании множества конфликтов в Азии - от Вьетнама до Ирака. Поэтому Индия не заинтересована в изоляции России - Дели хочет иметь диалог со всеми, чтобы стремиться ко всеобщему миру и гармонии.

По его словам, Дели пробует и стремится говорить от имени "глобального Юга".

"И этот месседж таков: развивающимся странам нужен доступ к технологиям и капиталам, нужны стабильные поставки продовольствия и лекарств, усилия по предотвращению глобальных изменений климата. Войны разрушают их надежды, и поэтому они должны быть прекращены как можно скорее и любой ценой. Санкции приводят к росту цен и сложностям с поставками. Для стран "Юга" блокировка Россией поставок зерна из Украины - это сложно.

Для них важен сам результат - отсутствие зерна, и это та позиция, которую Индия намеревается озвучивать на саммите "двадцатки" в сентябре", – отмечает дипломат.

При этом он обратил внимание, что когда Индию критикуют за связи с Россией, "она говорит: а Запад разве не имеет дела с диктаторскими режимами, когда ему это нужно".

Автор напоминает словам бывшего индийского лидера Джавахарлала Неру, который заявлял, что они не пророссийские и не проамериканские, проиндийские.

"Поэтому Индия одновременно член БРИКС, ШОС и QUAD, поэтому Индия самым активным образом сотрудничает по вопросам безопасности и развития технологий с США (крупнейшим в мире покупателем индийских товаров и сервисов), однако отказывается от роли "балансового механизма" в противостоянии Вашингтона и Пекина. Дели сотрудничает с Тайванем, однако воздерживается от любых шагов, которые могут спровоцировать конфликт в Тайваньском проливе", – указывает Корсунский.

Резюмируя, он признает:

"Важно понимать, что Индия действительно во многом точно отражает позицию государств, которые не хотят выбирать сторону в противостоянии США-Китай+Россия".

Источник - politnavigator.net
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