Индия отказывается присоединиться к антироссийскому фронту

17:33 06.05.2023

Игорь Шкапа



В Дели считают, что Запад не имеет морального права критиковать Индию за тесные связи с Россией



Об этом, передает корреспондент "ПолитНавигатора", пишет посол Украины в Японии Сергей Корсунский.



"Индия готовится заявить о своей лидерской роли. Однако при этом в Дели вовсе не рассматривают войну России против Украины как системообразующий фактор глобальной политики", – пишет Корсунский в киевском интернет-издании "Зеркало недели".



Кроме того, он объяснил, почему Индия не спешит присоединиться к антироссийскому фронту.



"По мнению многих индийских экспертов, к которым прислушиваются, Запад, возможно, и прав относительно оценки войны в Украине, однако эта позиция лицемерна, поскольку сам Запад виновен в развязывании множества конфликтов в Азии - от Вьетнама до Ирака. Поэтому Индия не заинтересована в изоляции России - Дели хочет иметь диалог со всеми, чтобы стремиться ко всеобщему миру и гармонии.



По его словам, Дели пробует и стремится говорить от имени "глобального Юга".



"И этот месседж таков: развивающимся странам нужен доступ к технологиям и капиталам, нужны стабильные поставки продовольствия и лекарств, усилия по предотвращению глобальных изменений климата. Войны разрушают их надежды, и поэтому они должны быть прекращены как можно скорее и любой ценой. Санкции приводят к росту цен и сложностям с поставками. Для стран "Юга" блокировка Россией поставок зерна из Украины - это сложно.



Для них важен сам результат - отсутствие зерна, и это та позиция, которую Индия намеревается озвучивать на саммите "двадцатки" в сентябре", – отмечает дипломат.



При этом он обратил внимание, что когда Индию критикуют за связи с Россией, "она говорит: а Запад разве не имеет дела с диктаторскими режимами, когда ему это нужно".



Автор напоминает словам бывшего индийского лидера Джавахарлала Неру, который заявлял, что они не пророссийские и не проамериканские, проиндийские.



"Поэтому Индия одновременно член БРИКС, ШОС и QUAD, поэтому Индия самым активным образом сотрудничает по вопросам безопасности и развития технологий с США (крупнейшим в мире покупателем индийских товаров и сервисов), однако отказывается от роли "балансового механизма" в противостоянии Вашингтона и Пекина. Дели сотрудничает с Тайванем, однако воздерживается от любых шагов, которые могут спровоцировать конфликт в Тайваньском проливе", – указывает Корсунский.



Резюмируя, он признает:



"Важно понимать, что Индия действительно во многом точно отражает позицию государств, которые не хотят выбирать сторону в противостоянии США-Китай+Россия".