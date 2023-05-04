Оскал добрососедства. Казахстан перекрыл и заматывает "колючкой" транзитную кыргызскую дорогу Бишкек-Торугарт

20:32 06.05.2023

Погранслужба Кыргызстана пояснила, почему на транзитном участке объездной Казахстан устанавливает заграждения

На транзитном участке автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт протяженностью 800 метров, относящемуся к Казахстану, казахстанская сторона проводит установку инженерных заграждений, пишет 6 мая пресс-служба Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики.



Ранее на данном участке транзитной дороги казахстанская сторона установила временный переносной спиралеобразный барьер.



Проезд к автозаправочным станциям "Азия" и "Достык" на территории Казахстана для граждан Кыргызстана и других стран закрыт.



При этом сам участок транзитной дороги остается открытым для проезда.



4 мая 2023 года после согласования с кыргызской стороной пограничники ПС КНБ Республики Казахстан начали установку на своей территории инженерных заграждений на открытых участках данной дороги, говорится в сообщении.



При этом с двух сторон перед въездом с территории Кыргызстана на транзитную дорогу установлены дополнительные дорожные знаки, информационные щиты с информацией о правилах проезда по транзитной дороге.



"Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики призывает граждан Кыргызстана соблюдать правила проезда по транзитной дороге, а именно: проезжать безостановочно, не осуществлять посадку/высадку лиц, выгрузку/погрузку грузов и иного имущества.



В случае нарушения правил проезда по транзитной дороге со стороны пограничников ПС КНБ РК на граждан будут налагаться административные штрафы в соответствии с законодательством Республики Казахстан", - говорится в сообщении.