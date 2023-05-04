Чарльз III официально стал королем Великобритании

22:54 06.05.2023

6 мая в Лондоне прошла церемония коронования Чарльза III. С этого дня Чарльз Фили́пп Артур Джордж официально является королем Великобритании и Северной Ирландии, сообщает Zakon.kz.



