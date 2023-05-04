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|Чарльз III официально стал королем Великобритании
22:54 06.05.2023
6 мая в Лондоне прошла церемония коронования Чарльза III. С этого дня Чарльз Фили́пп Артур Джордж официально является королем Великобритании и Северной Ирландии, сообщает Zakon.kz.
Церемония проходила около двух часов. На ней присутствовали члены королевской семьи, члены Палаты лордов, представители 203 стран, в том числе десятки глав государств, а также общественные и благотворительные волонтеры.
Король Чарльз III и его супруга прибыли в Вестминстерское аббатство из Букингемского дворца через центральные ворота в карете Diamond Jubilee в сопровождении военнослужащих.
Во время его коронации задействовали церемониальные предметы, среди которых в том числе держава, скипетр, меч, позолоченная серебряная ложка для помазания елеем и две короны: Британской империи и Святого Эдуарда. Последняя была изготовлена в 1661 году из золота и весит больше двух килограммов. В первую очередь на голову Чарльзу III возложили корону Святого Эдуарда. Ее монархи надевают один раз в жизни – только на коронацию.
В тот же момент по всей стране зазвучали трубы и оружейный салют. После Чарльз III официально стал королем Соединенного Королевства.
Чарльз III стал сороковым по счету монархом Великобритании.
По похожему сценарию, что и Чарльз III, коронацию пройдет супруга короля - Камилла.
Несмотря на грандиозность события, оно не обошлось без споров. На газоне в месте празднования коронации короля Чарльза III выстригли гигантский пенис. Принцу Гарри после 10 лет службы в армии запретили надеть военную форму на коронацию короля Великобритании Чарльза III.
Мухит Турсынали