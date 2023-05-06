 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 07.05.2023
00:15  В Иране казнен (повешен) шведско-иранский диссидент Хабиб Фараджолла Шааб
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Пятница, 05.05.2023
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В Иране казнен (повешен) шведско-иранский диссидент Хабиб Фараджолла Шааб
00:15 07.05.2023

В Иране казнен шведско-иранский диссидент, осужденный за "руководство арабской сепаратистской группой". Об этом сегодня, 6 мая, сообщает Al Jazeera.

Хабиб Фараджолла Шааб был приговорен к смертной казни по многочисленным обвинениям. На сайте иранской судебной системы Mizan Online появилось сообщение:

"Смертный приговор Хабибу Шаабу… по прозвищу Хабиб Асьюд, главе террористической группировки „Харакат аль-Нидаль"… был приведен в исполнение сегодня (в субботу) утром".

Иран заявил, что в 2020 году его силы безопасности арестовали проживающего в Швеции Шааба в Турции и доставили его в Тегеран, не сообщив, где и как он был схвачен.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем отреагировал на казнь Шааба с "тревогой", заявив, что его правительство просило Иран не приводить ее в исполнение:

"Смертная казнь - это бесчеловечное и необратимое наказание, и Швеция вместе с остальной частью ЕС осуждает ее применение при любых обстоятельствах".

фото тут -
https://eadaily.com/ru/news/2023/05/06/v-irane-kaznen-shvedsko-iranskiy-dissident

Источник - eadaily.com
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