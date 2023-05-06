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|В Иране казнен (повешен) шведско-иранский диссидент Хабиб Фараджолла Шааб
00:15 07.05.2023
В Иране казнен шведско-иранский диссидент, осужденный за "руководство арабской сепаратистской группой". Об этом сегодня, 6 мая, сообщает Al Jazeera.
Хабиб Фараджолла Шааб был приговорен к смертной казни по многочисленным обвинениям. На сайте иранской судебной системы Mizan Online появилось сообщение:
"Смертный приговор Хабибу Шаабу… по прозвищу Хабиб Асьюд, главе террористической группировки „Харакат аль-Нидаль"… был приведен в исполнение сегодня (в субботу) утром".
Иран заявил, что в 2020 году его силы безопасности арестовали проживающего в Швеции Шааба в Турции и доставили его в Тегеран, не сообщив, где и как он был схвачен.
Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем отреагировал на казнь Шааба с "тревогой", заявив, что его правительство просило Иран не приводить ее в исполнение:
"Смертная казнь - это бесчеловечное и необратимое наказание, и Швеция вместе с остальной частью ЕС осуждает ее применение при любых обстоятельствах".
фото тут -
https://eadaily.com/ru/news/2023/05/06/v-irane-kaznen-shvedsko-iranskiy-dissident