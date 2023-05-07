Америка против цифровой валюты CBDC, - В.Катасонов

08:11 07.05.2023

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 07.05.2023



Неизведанная территория



Америка довольно активно протестует против введения в США цифрового доллара. В статье "Штат Флорида говорит "нет" цифровой валюте ЦБ" я рассказал о том, что в марте в Законодательном собрании Флориды был запущен проект закона, запрещающего использование на территории штата цифрового доллара и любой другой цифровой валюты центральных банков (англоязычная аббревиатура – CBDC). Губернатор Флориды Рон ДеСантис поддержал эту инициативу и призвал губернаторов других штатов принять аналогичные меры.



И вот стало известно, что 3 мая палата представителей Северной Каролины приняла закон, направленный на запрет платежей в штате с использованием CBDC. Этим законом Федеральной резервной системе запрещается также использовать Северную Каролину в качестве потенциального полигона для своего проекта CBDC. Документ передан в сенат штата. Нет сомнения, что губернатор Рой Купер подпишет закон еще до наступления лета.



Кажется, вопрос CBDC становится одним из ключевых в начинающейся в США предвыборной президентской кампании. Рон Де Сантис выставил свою кандидатуру на пост президента США и в этом качестве призывает к запрету CBDC во всей Америке, разъясняя, что это инструмент "слежки за американцами и контроля за их поведением". Роберт Ф. Кеннеди-младший, еще один кандидат в президенты США, заявил, что CBDC могут "смазать скользкий путь к финансовому рабству и политической тирании".



И Рон ДеСантис, и Роберт Ф. Кеннеди-младший не выступают против частных криптовалют, даже поддерживают их. Это также идет вразрез с линией Вашингтона и ФРС. Губернатор Флориды в марте утвердил закон о внедрении в школах программ по повышению финансовой грамотности, в том числе в вопросах цифровых активов. А Роберт Кеннеди-младший на днях раскритиковал Комиссию по ценным бумагам (SEC) и Федеральную корпорацию по страхованию депозитов (FDIC) за "войну против криптовалют", которая, по его мнению, привела к банковскому кризису в США.



На федеральном уровне конгрессмен-республиканец Том Эммер и сенатор-республиканец Тед Круз внесли свои законопроекты, направленные соответственно на ограничение полномочий ФРС в отношении CBDC и на полный запрет такой валюты.



Тед Круз тоже выразил свои симпатии криптовалютам: "Те люди, которые хотят видеть CBDC, ненавидят биткоин и наличные. Давайте проясним, они не любят наличные ровно по той же причине, по которой я их люблю - они не подлежат централизованному контролю […]. И поэтому я надеюсь, что мы увидим растущее сопротивление CBDC", – заявил сенатор.



Резонансным стало сделанное в начале мая заявление американского предпринимателя Роберта Кийосаки. Он известен не только как бизнесмен, но и как писатель. Наиболее известная его книга "Богатый папа, бедный папа". Так вот он раскритиковал идею цифрового доллара, сравнив его с персонажем романа Джорджа Оруэлла "1984" Старшим братом (который за всеми следит). Одновременно Роберт Кийосаки призвал покупать "больше золота, серебра и биткоинов".



Сомнения в целесообразности введения цифрового доллара высказывают даже руководители ФРС. Так, 18 апреля член совета управляющих ФРС США Мишель Боуман (Michelle W. Bowman) высказала опасения по поводу возможной "политизации" цифровой валюты и самого Федерального резерва: "CBDC, который разрешает этот тип контроля, не только может позволить правительству ограничивать определенные виды частных расходов или ограничивать доступ к банковским счетам, но также может угрожать независимости Федеральной резервной системы".



Противники цифрового доллара были очень рады, когда директор МВФ Кристалина Георгиева 1 мая на Глобальной конференции Института Милкена (Санта-Моника, Калифорния) тоже высказалась по поводу CBDC. "Мы взаимодействуем со странами, сейчас мы работаем примерно с 50 странами по этой самой теме, – добавила представитель МВФ. – Мы увидим очень значительную трансформацию, которая исходит от CBDC". Она напомнила, что МВФ готовит к публикации руководство по CBDC, чтобы помочь центральным банкам в разработке и внедрении CBDC. Решение о подготовке такого руководства было принято после "беспрецедентного" уровня интереса со стороны стран всего мира. Георгиева констатировала, что Соединенные Штаты некоторое время не проявляли особого интереса к CBDC, но затем подключились к общемировому движению.



Для справки отмечу, что официально "заинтересованность" была проявлена в марте 2022 года, когда президент Байден подписал указ, призывающий к исследованиям и разработкам американской CBDC. Вместе с тем никаких официальных планов по ее запуску до сих пор нет. В июле Федеральная резервная система собирается представить сервис платежей в реальном времени FedNow, что, по мнению некоторых, может стать шагом на пути к CBDC. Председатель ФРС Джером Пауэлл неоднократно заявлял, что любой запуск цифровой валюты (даже пилотный проект) потребует одобрения конгресса и правительства.



Однако вернемся к выступлению главы МВФ. Она стала говорить, что проект CBDC имеет не только плюсы, но и минусы и действовать надо крайне осторожно. Георгиева объяснила, что МВФ считает, что розничные CBDC имеют гораздо больше возможностей для ошибок, чем оптовые CBDC. Вторые – те, которые предназначены для использования коммерческими банками и крупным бизнесом. Первые – преимущественно (или даже исключительно) – для использования физическими лицами. Вот ее ключевая фраза (буквальный перевод с английского): "Розничные CBDC полностью трансформируют финансовую систему таким образом, что мы не совсем знаем, к каким последствиям это может привести".



К слову скажу, что разрабатываемый в настоящее время Банком России проект цифрового рубля предусматривает введение именно розничной цифровой валюты.



В прошлом году МВФ опубликовал отчет, в котором осветил проблемы и возможности CBDC, назвав их "неизведанной территорией". В отчете подчеркивается важность обмена информацией между странами, реализующими проекты CBDC. В настоящее время около 110 стран изучают проблему или готовятся к внедрению CBDC, при этом МВФ, как отметила Кристалина Георгиева, ведет обсуждения по этой теме примерно с 50 странами. Среди этой полусотни стран главным партнером Фонда являются Соединенные Штаты, и прозвучавшее в Институте Милкена "откровение" главы МВФ согласовано с Вашингтоном. То есть позиции противников цифрового доллара в Америке достаточно серьезные.