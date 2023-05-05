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|Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
08:15 07.05.2023
Касым-Жомарт Токаев седьмого мая поздравил жителей Казахстана с Днем защитника Отечества, сообщает Zakon.kz.
"От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Этот праздник имеет особое значение не только для военнослужащих, но и всего нашего общества. Защита страны – священный долг каждого гражданина, яркое проявление подлинного патриотизма".
Президент Токаев
Глава государства отметил особую важность военнослужащих и их ответственной миссии.
"Выражаю всем солдатам и офицерам благодарность за верность присяге и безупречное выполнение долга. Пусть укрепляется мощь нашей доблестной армии и всегда будут незыблемыми устои нашего государства! Желаю военнослужащим, ветеранам и всем соотечественникам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой!"
День защитника Отечества в Казахстане отмечают 7 мая. Дата связана с тем, что 7 мая 1992 года был подписал указ о создании национальных Вооруженных сил Казахстана.
Мария Мельникова