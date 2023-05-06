 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кладбищенский шабаш. Песков целует конечности Пугачевой
08:35 07.05.2023

Песков поцеловал руку Пугачевой и помог украинскому ЦИПсО
Елена Острякова. 06.05.2023

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поцеловал руку певицы Аллы Пугачевой сегодня на похоронах известного модельера Валентина Юдашкина на Троекуровском кладбище в Москве.

"Я очень рад вас видеть", - сказал Песков "примадонне", которая ранее со скандалом бежала из России, обозвав своих зрителей холопами и рабами, но прилетела в Москву на похороны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поцеловал руку певицы Аллы Пугачевой сегодня на похоронах известного...

Журналист Наталья Радулова напоминает, что Песков всегда поддерживал контакты с либеральной богемой, многие представители которой сейчас бежали из России и признаны иноагентами.

"Ну, конечно, украинские СМИ уже ржут: "Представитель Путина целует руки Пугачевой, выступающей против СВО и заявляющей, что россияне "были холопами, стали рабами". Многое могу понять, знаю, что этот любитель эстрады, Европы, курортов и фигуристок, всегда таким был, поэтому и Урганта считает вполне себе патриотом. Но у нас война. И Песков, блин, реально представитель главы государства! Можно хоть сейчас вести себя безупречно? Кому ты кланяешься, пока нас убивают и пытаются разрушить Россию? Или либеральная тусовочка превыше всего?.." – возмущается Радулова.

Ее коллега Екатерина Агранович напоминает, что месяц назад в зале, где сегодня проходила панихида Юдашкина, прощались с военкором Владленом Татарским, погибшим в результате теракта, и представителей Кремля на той панихиде не было.

"И публика на этих двух прощаниях не пересекается вовсе. Так и две России у нас живут отдельно друг от друга. Но надвигающаяся шиза - она одна на всех", – написала Агранович.

Политолог Армен Гаспарян с горечью отмечает, что федеральные СМИ уделяют сегодня больше внимания похоронам с Пугачевой, чем подрыву машины известного писателя Захара Прилепина.

starinabukinist.ru
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"Пугачева отменно затмила террористический акт. Без всякого ЦИПсО", – написал он.

Пугачева зашла в зал панихид через отдельный вход, ее охрана запрещала это снимать, препятствуя работе журналистов.

По окончании траурной церемонии певицу окружили журналисты и просто люди. На вопрос "вы навсегда уехали из России?" она не ответила.

Наблюдатели полагают, что похороны Юдашкина стали для Пугачевой лишь поводом приехать в Россию. Истинная цель визита – решить проблемы с продажей элитной недвижимости и постараться смыть статус иноагента с ее мужа Максима Галкина, а так же рок-музыкантов Бориса Гребенщикова и Андрея Макаревича.

"Иуда приехала просить за себя, Макарушку и Бориньку. Простят?" – с сарказмом вопрошает поэт и музыкант Вадим Степанцов.

Источник - politnavigator.net
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