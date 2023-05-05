В Афгане пять новых талиб-губернаторов: Мухаммадали Ханафи - в Кандагаре и пр

08:44 07.05.2023

Лидер "Талибан" назначил новых глав пяти провинций

Азия и мир, политика 12:54, 06 мая 2023 Просмотров:



Лидер талибов мулла Хайбатулла Ахундзаде издал указ о назначении новых губернаторов пяти провинций и командиров военных корпусов. Об этом сообщает Аfintl.



Так, Мухаммадали Ханафи, стал новым главой Кандагара. До этого он был заместителем руководителя управления разведки министерства обороны "Талибан".



Мухаммадага Хаким, который был главой в провинции Нуристан, назначен губернатором провинции Панджшер. А бывший глава Панджшера Мухаммадмухсин Хошими стал руководителем Высшего контрольного органа талибов.



Мухаммадаюб Холид, который был командиром 207-го корпуса Ал-Фарук назначен губернатором провинции Кунар. А бывший глава этой провинции Ахмад Тохо стал заместителем министра по делам границ и племен.



Бывший глава провинции Газни Гулхайдар Шафик теперь будет руководить провинцией Джаузджан, а Абдурахмон Хаккони, бывший замминистра по вопросам границ – провинцией Баглан.



Главой Нуристана назначен Баширахмад Хаккони.



Кроме этого , Ахундзаде назначил Рахматуллу Мухаммада командиром 209-го корпуса Аль-Фатх, Насрулла Моота в качестве командира 207-го корпуса Аль-Фарук и Мухаммада Исмаила Расех командиром 203-го корпуса Мансури.