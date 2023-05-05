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В Афгане пять новых талиб-губернаторов: Мухаммадали Ханафи - в Кандагаре и пр
08:44 07.05.2023

Лидер "Талибан" назначил новых глав пяти провинций
Азия и мир, политика 12:54, 06 мая 2023 Просмотров:

Лидер талибов мулла Хайбатулла Ахундзаде издал указ о назначении новых губернаторов пяти провинций и командиров военных корпусов. Об этом сообщает Аfintl.

Так, Мухаммадали Ханафи, стал новым главой Кандагара. До этого он был заместителем руководителя управления разведки министерства обороны "Талибан".

Мухаммадага Хаким, который был главой в провинции Нуристан, назначен губернатором провинции Панджшер. А бывший глава Панджшера Мухаммадмухсин Хошими стал руководителем Высшего контрольного органа талибов.

Мухаммадаюб Холид, который был командиром 207-го корпуса Ал-Фарук назначен губернатором провинции Кунар. А бывший глава этой провинции Ахмад Тохо стал заместителем министра по делам границ и племен.

Бывший глава провинции Газни Гулхайдар Шафик теперь будет руководить провинцией Джаузджан, а Абдурахмон Хаккони, бывший замминистра по вопросам границ – провинцией Баглан.

Главой Нуристана назначен Баширахмад Хаккони.

Кроме этого , Ахундзаде назначил Рахматуллу Мухаммада командиром 209-го корпуса Аль-Фатх, Насрулла Моота в качестве командира 207-го корпуса Аль-Фарук и Мухаммада Исмаила Расех командиром 203-го корпуса Мансури.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - centralasia.media
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