В Москве арестовали двух театральных дурищ (режиссера и драматурга) за спектакль о тяжкой доле жен "радикальных исламистов"

09:36 07.05.2023

В Москве арестовали режиссера и драматурга за спектакль о женах "радикальных исламистов"



Следственный комитет возбудил из-за спектакля "Финист Ясный Сокол" режиссера Евгении Беркович, участницы "Седьмой студии", дело об "оправдании терроризма" (часть 2 статьи 205.2 УК). Утром 4 мая ее задержали в Москве, у ее родителей в Петербурге также прошли обыски. Написавшую пьесу драматурга Светлану Петрийчук также задержали в московском аэропорту "Внуково" и доставили в СК. К вечеру обе они получили статус подозреваемых по делу и остаются на допросе. На допрос также вызвали Александра Андриевича – директора театра "Дочери СОСО", где играют пьесу. Он находится в статусе свидетеля. РЕКЛАМА • BETWEEN EXCHANGE Как пояснила адвокат автора пьесы Петрийчук Юлия Кузнецова, из материалов дела следует, что 27 января 2023 года было проведено лингвистическое исследование, авторами которого являются представители Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев и Галина Хизриева. "Исследование проводили заведующий лабораторией деструктологии МГЛУ Роман Силантьев и Галина Хизриева, которая с 2023 года является директором Центра лингвистической экспертизы МГЛУ, – уточнила адвокат. По сюжету героини пьесы решают виртуально выйти замуж за "представителей радикального ислама" и уехать жить в Сирию. Юлия Кузнецова процитировала выдержку из постановления о возбуждении уголовного дела по факту размещения в Интернете ролика с голосовым воспроизведением пьесы, "который, согласно заключению лингвистической экспертизы Московского государственного лингвистического университета, содержит высказывания, выражающие оправдание выезда из страны молодых женщин с целью принять участие в деятельности запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", а также содержит высказывания, выражающие одобрение деятельности этой запрещенной РФ террористической организации и "выраженные через указание на свободность и инновационный характер общества, творческий характер самой организации, ее моральное и духовное превосходство". Основой для постановки пьесы "Финист Ясный Сокол" стали реальные приговоры и протоколы допросов таких женщин в России, Казахстане и Узбекистане. В 2022 году спектакль получил две премии "Золотая маска": в номинациях "Лучшая работа драматурга" и "Лучшая работа художника по костюмам". Сама Беркович была номинирована на ту же премию в номинации "Лучшая работа режиссера".