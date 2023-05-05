 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Влиятельный кандагарский мулла Хакбин отсидел 6 месяцев за "прелюбодеяние" и освобожден даже без публичной порки. Прогресс?
10:12 07.05.2023

Абдул Гани Хакбин: Те, кто сорвал церемонию приветствия моей свободы выстрелами, должны быть наказаны

Мулла Абдул Гани Хакбин, бывший руководитель отдела терроризма полицейского управления талибов в Кандагаре, потребовал наказания тех, кто выстрелами сорвал церемонию его освобождения. Хакбейн, арестованный в Спин-Болдакском районе по обвинению в "блуде и прелюбодеянии", говорит, что шесть с половиной месяцев провел в тюрьме по сговору.

Публикуя видеообращение, он сообщил, что освобожден из тюрьмы по приказу муллы Хебатуллы Ахундзаде, лидера талибов. И Абдул Гани Хакбин, и лидер талибов происходят из племени нурзи.

В этом ролике Хакбин говорит, что стрельба была делом рук его фанатов, которые присоединились к его колонне по пути на Спинболдек, но он не говорил, что они должны стрелять с радостью.

Хакбейн добавил, что сотрудничает с талибами в отношении ареста этих людей. Он хочет их наказать.

Снимки, полученные "Афганистан интернэшнл", показывают, что несколько членов "Талибана" отправились в тюрьму Кандагара, чтобы приветствовать освобождение Абдула Гани Хакбина.

Его освобождение из тюрьмы, несмотря на серьезные обвинения в прелюбодеянии и прелюбодеянии, вызвало много критики со стороны талибов.

С подобными обвинениями против рядовых афганских граждан талибы борются строгими мерами.

В четверг депутат Верховного суда талибов объявил о вынесении сотен приговоров о "возмездии и побивании камнями" и приговорах о захоронении обвиняемых.

За последние месяцы эта группа арестовала и подвергла пыткам десятки людей по обвинению в моральном разложении и внебрачных связях, включая прелюбодеяние и прелюбодеяние. За это время талибы публично пороли многих людей

Источник - afintl.com
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