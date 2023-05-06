 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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У Пекина есть еще одна "красная кнопка", - М.Макаров
10:33 07.05.2023

Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом АО "РС-Балт" либо касается деятельности иностранного агента АО "РС-Балт". 18+
Американская разведка предупреждает, что вторжение армии КНР на Тайвань может привести к триллионным потерям для мировой экономики.

Возможное вторжение КНР на Тайвань не только приведет к непредсказуемым геополитическим последствиям, но и станет мощным ударом по мировой экономике, которая начнет терять по $1 трлн в год. С такой оценкой на этой неделе выступила директор национальной разведки США Аврил Хейнс.

Главной экономической проблемой в случае начала военной операции КНР она назвала остановку заводов Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) - крупнейшего производителя полупроводников, занимающего более половины мирового рынка микросхем.

Чипы TSMC используются в "почти каждой категории электронных устройств по всему миру", и если их выпуск прекратится, то минимальные потери составят от $600 млрд до $1 трлн ежегодно, что окажет "огромное финансовое влияние" и на американскую, и на китайскую экономики, и на весь мир, приводит Reuters слова Хейнс.

Хотя опасения насчет планов Пекина силой вернуть себе мятежный остров остаются в числе наиболее обсуждаемых уже не первый год, масла в огонь подлило высказывание председателя КНР Си Цзиньпина, который в марте призвал генералов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) "не бояться воевать и принимать трудные решения".

Еще до этого заявления, в феврале, знаменитый финансист Уоррен Баффет, который считается одним из самых проницательных инвесторов в истории, продал большую часть своей доли в TSMC. Согласно отчету компании Баффета Berkshire Hathaway Inc., она сократила свою долю американских депозитарных расписок TSMC на 86%. Если предположить, что компания продала их по средней цене, то сумма сделки составила $3,7 млрд. Это неожиданное решение тогда здорово напугало рынки и привело к пересмотру прежде оптимистичных прогнозов насчет вложений в бумаги полупроводникового гиганта.

За Баффетом идут другие знаковые игроки на финансовом рынке. 5 мая Bloomberg опубликовал материал, в котором говорится о том, что Дерек Лин из Uni-President Asset Management Corp., чей фонд за последние 10 лет зарабатывал 11,6% в год, принял решение не покупать дополнительные акции TSMC во время падения их стоимости в начале 2023 года. При этом отмечается, что, как и Баффета, главу крупнейшего фонда материкового Китая беспокоит геополитическая напряженность по обе стороны Тайваньского пролива, хотя он не видит неминуемой угрозы начала конфликта.

Западные СМИ отмечают, что меняется в целом вся экономика отрасли. На фоне обострения отношений между Вашингтоном и Пекином власти США, Японии и Евросоюза подталкивают TSMC к созданию производственных мощностей на их национальных территориях, что грозит серьезным ростом расходов этой компании.

При этом Пентагону пока так и не удалось согласовать встречу министра обороны США Ллойда Остина и его китайского коллеги Ли Шанфу, которая, как ожидалось, должна была пройти в Сингапуре в следующем месяце. По информации Bloomberg, Пекин продолжает отклонять многочисленные просьбы США о переговорах по оборонным вопросам после инцидента с воздушным шаром-шпионом в феврале.

Тем не менее посол США в Китае Николас Бернс заявил, что Вашингтон "готов к переговорам" с Пекином, и выразил надежду, что китайское руководство "пойдет навстречу в этом вопросе". Однако, как отмечает CNN, Бернс не дал четкого ответа о том, когда состоится поездка госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай, которая была перенесена в феврале. По словам посла, этот визит станет возможным, "когда для него будут подходящие условия".

Бернс также сказал, что США призывают Китай открыть каналы для контактов, которые были заблокированы после визита спикера Палаты представителей Ненси Пелоси на Тайвань в начале августа этого года.

Михаил Макаров
6 мая 2023,

Источник - rosbalt.ru
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