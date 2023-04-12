Они нас поработят? Надо ли бояться "восстания машин", - Никита Маргаев

10:58 07.05.2023

Эксперт объяснил, есть ли повод бояться "восстания машин"



ВЦИОМ провел опрос и выяснил отношение россиян к проблеме искусственного интеллекта (ИИ). Социологи подытожили результаты: "Исследование показало, что в обществе преобладает нейтрально-положительное отношение к технологиям нейросетей: 40% относятся к ним нейтрально, 35% – положительно". Такая интерпретация представляется не бесспорной, ведь целых 30% россиян верят, что в ближайшие 50 лет нейросети могут выйти из-под контроля и произойдет "восстание машин".



Оснований для страхов возникло в последние недели немало. Более 1400 представителей мировой IT-отрасли, в том числе Илон Маск и Стив Возняк, призвали приостановить эксперименты с искусственным интеллектом. По их мнению, искусственный интеллект, сопоставимый с человеческим, представляет серьезную угрозу нашей цивилизации.



На фоне всплеска интереса к теме в мировых медиа множатся публикации о негативном воздействии нейросетей. Так, в бельгийской прессе опубликован рассказ о мужчине, одержимом проблемами экологии, который покончил с собой в результате общения с нейросетью.



В России до таких эксцессов вряд ли дойдет, но планы по развитию искусственного интеллекта масштабные. К 2024 году правительство намерено довести внедрение ИИ в российской экономике до 50%. Модную тему эксплуатируют и в политической сфере, что порой принимает экзотические формы: руководство ЛДПР объявило, что создает нейросеть на основе высказываний Владимира Жириновского.



О проблеме нейросетей, ИИ мы поговорили с одним из ведущих российских экспертов по виртуальной реальности, футурологом, кандидатом философских наук Александром Сегалом.



– Чем, на ваш взгляд, обусловлен страх Маска и других видных деятелей IT-отрасли перед "восстанием машин"?



– Вряд ли люди, давно занимающиеся вопросами "искусственного интеллекта" и глубоко в них разбирающиеся, не понимают, что ИИ не думает и не имеет воли, а всегда есть инструмент чьей-то воли. Чьей? Вот в этом-то и вопрос: успешные образцы нейросетей создали другие люди, и они не хотят делиться технологиями с нынешними тяжеловесами. В итоге Маск, Возняк да и Цукерберг чувствуют, что управление процессами в сфере IT уходит из их рук.



– Уже сейчас нейросети генерируют картины, пишут сценарии и создают музыку. Какими вы видите перспективы для людского творческого труда в будущем?



– Ничего из перечисленного нейросети не делают, ибо не они ставят цели. Рисуют картины, пишут сценарии и создают музыку не нейросети, а люди с помощью нейросетей, посредством их использования. Кроме того, надо понимать, что "творчество" нейросети есть не что иное, как компиляция уже сделанного и референсы исходят от художника, который формулирует нейросети свой замысел. Референс – это вариант задумки, реализованный посредством использования сложного инструмента.



– Одна из дискуссионных тем, корни которой отчасти в советской фантастике, – взаимодействие между людьми и машинами при разных политических формациях. Можно ли говорить об отличиях?



– При капитализме одни люди (наемные работники) – это средства, инструменты для других людей, наряду с машинами, станками, компьютерами и нейросетями. Коммунистическая организация общества предполагает, что свободное развитие каждого есть условие свободного развития всех. Иначе говоря, человек перестает быть средством. Кстати, этому созвучна вторая формулировка категорического императива Канта: "Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого как к цели и никогда – только как к средству".



Никита Маргаев



№ 14 (6879) (12-04-2023)